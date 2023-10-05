【關鍵專訪】央行理事李怡庭：台灣央行長期壓低利率，間接助長房價上揚

近年有一本書非常熱門，名為《致富的特權：二十年來我們為央行政策付出的代價》。該書重新檢視了過去十多年來，台灣中央銀行的貨幣政策。央行對於一般民眾而言，是一個觸不可及的地方，但是它的影響比我們想得更大。

《致富的特權》作者之一的國立台灣大學經濟學系教授，同時也是央行理事李怡庭。

李怡庭指出，近年來房子成為高所得族群對抗通貨膨脹的工具，助長房價也推升房租，「這對低收入族群的民眾造成生活嚴重的傷害。」

「從過去的歷史可以發現，通貨膨脹惡化的時候，有能力的民眾將金錢都放在抗通膨的活動上。譬如購買房子或者去買美金，迫使這些資產價格上揚。這個典型的案例就是次貸風暴後的美國，房地產飆漲得非常高。」李怡庭說道。

每一次金融危機後，資產價格就會走高。這次疫情也不例外，就台灣房地產而言，價格早已蠢蠢欲動。對此央行近期祭出許多政策亟欲壓制房價，但似乎未見成效。

為什麼央行的低利率環境，會助長房價上升？

先來談談央行，它是調整國家貨幣政策、印鈔票的重要機構，因此房價、金融市場甚至是產業發展，都跟央行脫不了關係。

貨幣政策到底是什麼？《致富的特權》引述知名財經作家惠倫（Charles Wheelan）描述央行的決策效果。惠倫說，經濟是一台汽車，油門就是低利率的貨幣政策，緊急煞車則代表的是貨幣緊縮政策。如何讓這台車可以穩穩的行駛在正確的路上，考驗各國央行領導人的能力。

目前美國和世界上大部分的國家，它們都透過央行的貨幣政策影響「利率」，達到調節經濟之目的。利率是經濟體資金的借貸價格，當利率高，貸款人就要付更多利息、存款人也獲得較高利息，這樣會使民眾減少借款、增加存款；反之，利率低，則會讓貸款變得便宜、存款的好處變少，人們也傾向增加借款、減少存款。

本來學術界一直在「低利率對房地產上漲有沒有關聯」，是存在許多分歧的，但是近年的學術研究中開始發現，低利率確實是房價上漲的原因之一。

許多的研究者認為，利率下降後，對於打算買房的人而言，每個月負擔的利息變少，會增加買房的東機。越來越多人因為利息降低，代表房屋的需求增加，那房價就會開始攀升。

書中引述數據證明，台灣自2001年以來的低利率環境，形成了房價上漲的溫床。信義房價指數顯示，台灣從2001年指數為36.47，一路上揚至今（2023）年的147.11，意味房屋價格成長至少200%。台灣人的薪資變化完全跟不上房價漲幅，房租也變得難以承受，這是一種社會剝削。

央行結構性問題，要解決必須讓制度、數據更透明

李怡庭解釋，台灣央行維持低利率，主要是因為出口導向的匯率政策。

他提醒，除了檢視央行政策內涵以外，需要要注意更全面的結構性問題，「我希望大家看到，目前央行的制度，間接影響房價、金融市場等非常多問題。」

《致富的特權》書中同時引述政大經濟系教授林馨怡研究。研究發現台灣1982至2016年當利率較高的時，降低利率可以幫助民間投資，但是當利率已經相當低時，並不會提振業者投資意願。

過去20年來大量的資金，從機械設備的投資中跑到了房產之中，數據顯示20%成長到了30%，金額翻了一倍。書中特別強調，「央行主宰貨幣政策，利率又是影響房價走揚的一大因子，台灣房地產繼近20年飆漲的現象，央行正是幕後推手之一。」

李怡庭認為，利率和房價的關係相當複雜，需要有更多研究佐證，但是必須有更多材料（數據）進行研究，「台灣央行應該要仿效美國聯準會（Fed）的透明度，讓政策、數據更透明，像是貨幣政策的執行架構都要很清楚。」

例如，Fed的網頁上，它的資產負債表有什麼資產一目瞭然，還有主要原因匯率政策，均必須詳細公告，一一交代。他說，美國的匯率不是Fed管的，Fed是因應財政部的要求進行操作，而每一次操作在紐約聯邦的網站都有清楚的資訊，反觀台灣則較為隱蔽。

全球許多學者的研究均表明，不同世代手中握有的財富相聚越大，容易造成年輕族群的相對剝奪感，產生許多社會問題。就台灣而言，20年前台灣房價僅為現今的三分之一，如今，年輕人買不起房，擴大世代的財富分配越來越不平等，已成國家層級的重大危機。

面對高房價造成的國安危機。李怡庭呼籲，從貨幣政策等角度來看，央行必須更加關注房價，例如應編制納入房價的物價指數，這可以提供央行貨幣政策更全面的決策依據。他並盼未來央行也能公布更多數據，提供更多有志的學者有更多材料可研究，使政策更為全面健康。

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核稿編輯：翁世航