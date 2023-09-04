《路透社》調查報導：恆大許家印事必躬親、敢給高薪，有時自我放縱，「沒有人質疑他的要求」
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對於64歲的許家印來說，恆大的衰落已經毀掉了他的個人淨資產數百億美元，不得不瘋狂變賣企業資產來償債。恆大先前已表示，集團正面臨超過2200起訴訟案件，截至今年6月的涉案金額已達約人民幣5350億元。報導直指，恆大集團的故事，揭示了一個中國房地產巨頭企業的內部運作方式，這種發展軌跡也反映了中國房市的命運。房市曾是中國經濟成長的主要推動力，現在卻是導致經濟下滑的主要因素之一。
（中央社）《路透社》報導，鋼廠工人出身的恆大集團負責人許家印，事必躬親、敢給員工高薪、有時自我放縱，且擁有一個外表出眾的女性助理團隊。但在債台高築下，恆大近年來卻要求員工購買集團金融產品以支應債務。
《路透社》這則長篇調查報導指出，許家印1996年創立恆大後初期，是以借錢買地、建房前就賣房、用所得現金還款並為下一個建案提供資金的模式，作為他的生財之道，讓他從一名來自農村的鋼鐵廠工人，一躍成為曾經擁有數百億美元資產的亞洲首富，恆大也成為中國龐大的房地產帝國。
據4名恆大前雇員及1名瞭解恆大的人士介紹，許家印是個雄心勃勃的商人，對員工要求很高，在債權人面前很有魅力，有時「自我放縱」。他還擁有一個由女性私人助理組成的團隊，而她們中的一些人「主要是因為外表而被雇傭」。
另據3名了解內情的人士透露，許家印若前往香港，常會與當地的商業大亨們打牌，談投資，並在香港菁英會員專享且高價的皇朝會（Dynasty Club）用餐，享用燕窩、魚翅等美食。
還有1名曾為許家印工作的人提到，在恆大的全盛時期，許家印在廣州的俱樂部會所招待客戶時，至少2次玩起「扔現金娛樂的遊戲」，且「看著女助理從地板上撿鈔票」。
但許家印也是個參與公司各層面運作的企業主。1名前恆大員工說，恆大不但所有土地收購都要由他親自批准，還親自協助製作廣告口號，甚至對字體和大小都很挑剔。同時，員工諸如著裝不得體等輕微違規，他也要罰款。恆大「一切都是自上而下的，沒有人質疑他的要求。」
不過，對接受許家印風格的員工而言，恆大的明顯優點就是豐厚的薪酬。據就業網站數據，2018年恆大的平均月薪達人民幣1萬5666元（約新台幣6萬8930元），對照官方數據，這一數目大約是房產業月均薪資的3倍；而成功爭取到銀行貸款的團隊，最高可獲得貸款總額1％的獎金。
隨著債務負擔加重，恆大採取了更多手段來籌集資金。據1名前恆大員工透露及《路透社》看到的文件顯示，直到2016年，至少有1家恆大子公司鼓勵部分員工購買集團金融商品，為房地產開發提供資金。這名前員工更說，有些人被要求將半數薪水購買這類金融商品。若沒有達標，獎金將被削減。
如今，在中國房市陷入困境下，恆大至2021年總負債已達3000億美元，今年上半年虧損人民幣330億元，去年同期則已虧損人民幣664億元。8月28日，停牌17個月的恆大終於在香港恢復交易，卻遭到投資者大量拋售，股價大跌79％，市值損失了22億美元。
對於64歲的許家印來說，恆大的衰落已經毀掉了他的個人淨資產數百億美元，不得不瘋狂變賣企業資產來償債。恆大先前已表示，集團正面臨超過2200起訴訟案件，截至今年6月的涉案金額已達約人民幣5350億元。
報導直指，恆大集團的故事，揭示了一個中國房地產巨頭企業的內部運作方式，這種發展軌跡也反映了中國房市的命運。房市曾是中國經濟成長的主要推動力，現在卻是導致經濟下滑的主要因素之一。
美國美奇金投資咨詢公司（J Capital Research）聯合創辦人兼研究總監Anne Stevenson-Yang表示，恆大的房產是被作為「投機性投資出售，而不是作為供居住的房子」，人們購買是因為他們認為會升值。因此，只有人們不斷地買房，這場信心遊戲才能繼續下去。
但中國大眾的信心正在枯竭。中國另一家地產商碧桂園也出現了大筆債務違約，進一步打擊了中國的房市。而中國房產業債務危機的惡化，更導致中國國家主席習近平主席及其政策面臨重大挑戰，除了影響中國經濟，可能蔓延至中國金融業和其他經濟領域的危機，正為全球市場帶來壓力。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
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林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
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「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。