TNL+ 2023/09/04,
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中國形象差中文學習熱退燒，「韓流」席捲全球，韓語成美國大學選課大熱門

中國形象差中文學習熱退燒，「韓流」席捲全球，韓語成美國大學選課大熱門
Photo Credit: GettyImages

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過去十年，與學習國際事務及安全的學生相比，西方國家商學院學生對於中文課程的參與度有所下降。有些人將中文在國際社會的式微歸因於市場變化。隨著Google翻譯和ChatGPT等人工智慧科技的進步，且能掌握雙語的中國畢業生已填滿中文相關職缺，新進求職者不再需要掌握基礎中文技能。

文：黃皓筠

十年前，中文作為大多數中國人的母語，被大肆宣傳為未來的語言。2015年，美國歐巴馬（Barack Obama）政府曾呼籲當時的100萬中小學生人口學習中文。2016年，英國也積極鼓勵孩子們學習「對英國未來繁榮最重要的語言之一。」隨著中國影響力和經濟實力增強，一些國家對中文的興趣越漸濃厚。

然而數據卻顯示，經過十年的物換星移，許多地方的中文學習人數似乎呈現下降趨勢。

根據《經濟學人》報導，中文學習人口減少的現象，在英語系國家的大學課程中顯而易見。旨在促進語言學習的英國現代語言協會（Modern Language Association）稱，自2016到2020年，中文相關課程的入選率下降了21％。此外，英國高等教育統計協會（Higher Education Statistics Association）數據顯示，2012年至2021年，英國學生錄取中國研究相關科系人數也減少約31％。

提倡學習中文者認為，學習該語言是為了更加了解越趨緊張的地緣政治局勢。不過，對於那些投入時間和金錢的人來說，學習有成不一定等於好處到手。在北京和上海從事公關工作的威爾森（Alex Wilson）向《經濟學人》表示：「學完中文的唯一優勢是，我更能體會中國同事使用英語工作時有多困難。」

即便許多家長認知到擁有雙語能力的優勢，但中文作為一張熱門工作入場券的想法正在消退。越來越多家長認為讓孩子學寫程式更為實在。威爾森表示：「與學習Python等程式語言（幾個月就能學會）讓未來工作機會增加相比，中文似乎是一種對資源的低效利用。」

另一方面，作為中國重要貿易夥伴的澳洲和紐西蘭，中文熱潮也正在慢慢退燒。2013至2022年，紐西蘭大學中文課程的選課率大幅下降了48％。另外，歐陸國家如德國、北歐地區也出現類似趨勢。可以肯定的是，由於學生逐漸遠離人文科學類專業，現代語言相關研究正在許多富裕國家全面下降。

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