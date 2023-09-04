海葵轉輕颱清晨再登陸高雄，台鐵花東線、南迴線中午12時前停駛
我們想讓你知道的是
颱風海葵今（4）日清晨減弱為輕度颱風，清晨颱風中心在高雄近海打轉，4時中心又稍微接觸高雄左營後，並沿著高雄、台南海岸線北移。台鐵今天表示，因應颱風海葵滯留影響，花蓮=台東間對號列車和區間車、南迴線的枋寮=台東間對號列車和區間車皆於中午12時前停駛。
颱風海葵中心清晨再登陸高雄，東、南部及中部山區防豪雨
（中央社）氣象局表示，颱風海葵今（4）日清晨減弱為輕度颱風，清晨颱風中心在高雄近海打轉，4時中心又稍微接觸高雄左營後，並沿著高雄、台南海岸線北移，之後會進入台灣海峽；東半部降雨持續，中南部風雨持續偏強，北部地區有間歇性雨勢。
中央氣象局提醒，東半部、南部地區及中部山區有局部豪雨等級以上降雨發生，大台北地區、中部地區及中部以北山區易有大雨或局部豪雨發生的機率，應特別注意；氣溫方面預測各地高溫約攝氏29至32度。
此外，今天澎湖有11至12級強陣風，雲林以南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及金門、馬祖將有10至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有局部8至9級強陣風出現機率；而隨著颱風逐漸遠離本島，今天上午東部、東南部及下午雲林以南地區風力有持續減弱趨勢。
台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪；台灣附近各海面及巴士海峽風浪偏大，尤其中南部、澎湖、馬祖沿海易有4米以上浪高，應避免前往海邊活動。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：受颱風及其外圍環流影響，全台風速偏強，擴散條件佳，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。
颱風海葵滯留，台鐵花東線、南迴線中午12時前停駛
（中央社）台鐵今天表示，因應颱風海葵滯留影響，花蓮=台東間對號列車和區間車、南迴線的枋寮=台東間對號列車和區間車皆於中午12時前停駛。
交通部台灣鐵路管理局今天發布新聞稿指出，根據中央氣象局第11號颱風第20報預測，因受颱風於高雄沿海滯留影響，花蓮到台東間豪大雨不斷。
台鐵今天更新列車行駛概況，東部幹線方面，花蓮=台東間對號列車和區間車於中午12時前停駛，花蓮以北則正常行駛；西部幹線方面，彰化以北對號列車和區間車正常行駛，彰化以南對號列車和區間車於上午8時後陸續恢復行駛。
至於南迴線，台鐵表示，枋寮=台東間對號列車和區間車於中午12時前停駛；各支線方面，平溪、深澳、內灣、六家支線正常行駛，集集支線全線停駛，沙崙支線於上午8時後視風雨情況恢復行駛。
台鐵提醒，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。
新聞來源
延伸閱讀
- 中颱海葵最新動態：氣象局發布豪雨特報，中南部風雨逐漸增強，14縣市宣布明日停班停課
- 海葵颱風最新動態：下午3點前後中心登陸台東、9縣市宣布明天停止上班上課
- 【圖表】哪個縣市最少放颱風假？最多又是哪裡？回顧23年數據告訴你
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
我們想讓你知道的是
Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
生成式AI蓬勃發展，在全球掀起世代變革性浪潮。如今AI獲得市場關注並徹底改變我們的生活和工作方式，如何借助AI力量打造己身優勢，便成為眾多企業的首要挑戰。彙整眾多最新雲端技術及趨勢洞察的Google Cloud Summit Taipei將於今年10月17至18日於台北萬豪酒店隆重登場，大會主題緊扣時下熱門話題「御風AI創新，築夢雲端轉型」，帶領大家領航雲世代趨勢脈動，聆聽來自Google Cloud技術專家所帶來的Next’23各式精選雲端科技主題議程，與跨足製造、金融、零售、媒體、醫療等重磅企業客戶同台分享其雲端轉型布局與心法。本次大會將結合實體活動與部分場次線上直播形式，與您攜手打造雲端解決方案，加速數位轉型腳步。
2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
第一天活動中，將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望，並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題，邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析，提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題，帶領大家探索多元企業雲端轉型實例，並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。
擁抱雲端與生成式AI的浪潮，本次Google Cloud Summit Taipei年度雲端峰會期間也將分別針對AI人工智慧、資料雲端(Data Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)、現代基礎架構與安全性(Modern Infrastructure Cloud & Security Cloud)、與Application Modernization (應用程式現代化)五大主題設立展示攤位，更攜手17LIVE將全台首位AI虛擬星座命理主播—琪琪帶到活動會場，透過Google PaLM2語言模型的加值，邀請您與琪琪互動、並與我們一同探索生成式AI的應用與可能性。
本次雲端盛會將帶來豐富的技術分享、眾多企業雲端轉型心法、多主題實戰工作坊、開發者之夜等多元活動，更有機會獲得早鳥禮及大會抽獎等精美好禮，不論您是雲端初心者、或是進階的技術專家，都能找到合適的參與方式，期待與您一起探索雲端科技的最前線，找到屬於您的最佳技術轉型路徑與解方。Let's start from HERE to NEXT！
數位優先時代必備 選用業界最乾淨的雲端環境實踐雙軸轉型
許多企業在轉型時，皆面臨眾多未知數及艱難挑戰。上雲之路看似艱辛無比，但透過瞭解四個不同的關鍵領域，包括資料雲端(Data Cloud)、現代基礎架構(Modern Infrastructure Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)和安全的雲端(Security Cloud)並視個別需求而調整，許多人會發現，其實一切比想像中更容易且順利。Google Cloud提供最開放、可擴展且強大的資料雲端，確保客戶可以利用各種來源的資料，並適用於任何存儲格式和分析方式，同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台。為協助IT人員打下最佳轉型基礎，Google Cloud宣布了一系列基礎架構和遷移更新，讓客戶無論處於導入過程中的任何階段，都能用比以往更輕鬆的方式在雲端環境中運作；隨著更多公司開始採取混合辦公模式，不少組織正臨兩大挑戰：克服在辦公室工作與遠端工作的同事之間的差距，使得完成工作變得更加困難，同時，組織要在任何位置和裝置上，確保人員和資料的安全。為了協助客戶因應混合辦公的獨特挑戰；Google Cloud亦建構開放、可擴充且可靠的雲端產品，以協助全球企業因應最緊迫的安全性資安挑戰。
若想幫助客戶真正做到長期改變，關鍵在於創造一個更具永續性的未來。Google Cloud致力於透過可大幅對減少對環境影響的產品和服務，且於業界最乾淨的雲端環境中營運，而在Google Cloud上運作的客戶，可以立即改善他們的永續發展概況，並因應「數位優先」時代來臨所需面對的挑戰與機會。
本文章內容由 「Google Cloud」 提供。