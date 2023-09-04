海葵轉輕颱清晨再登陸高雄，台鐵花東線、南迴線中午12時前停駛

颱風海葵中心清晨再登陸高雄，東、南部及中部山區防豪雨

（中央社）氣象局表示，颱風海葵今（4）日清晨減弱為輕度颱風，清晨颱風中心在高雄近海打轉，4時中心又稍微接觸高雄左營後，並沿著高雄、台南海岸線北移，之後會進入台灣海峽；東半部降雨持續，中南部風雨持續偏強，北部地區有間歇性雨勢。

中央氣象局提醒，東半部、南部地區及中部山區有局部豪雨等級以上降雨發生，大台北地區、中部地區及中部以北山區易有大雨或局部豪雨發生的機率，應特別注意；氣溫方面預測各地高溫約攝氏29至32度。

此外，今天澎湖有11至12級強陣風，雲林以南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及金門、馬祖將有10至11級強陣風，其他沿海空曠地區亦有局部8至9級強陣風出現機率；而隨著颱風逐漸遠離本島，今天上午東部、東南部及下午雲林以南地區風力有持續減弱趨勢。

台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪；台灣附近各海面及巴士海峽風浪偏大，尤其中南部、澎湖、馬祖沿海易有4米以上浪高，應避免前往海邊活動。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：受颱風及其外圍環流影響，全台風速偏強，擴散條件佳，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

Photo Credit: 中央社 受颱風海葵影響，台南市3日入夜後風雨增強，東區裕敬公園1棵大樹攔腰折斷，倒向旁邊道路影響交 通，並波及1輛汽車，幸未造成人員傷亡。

Photo Credit: 南澳鄉公所提供 via 中央社 颱風海葵挾強風豪雨襲台，宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉園 區聯外產業道路3日下午發生土石流，交通中斷。南澳鄉公所表示，縣府4日將接手，盼下午能單線雙向搶通。

颱風海葵滯留，台鐵花東線、南迴線中午12時前停駛

（中央社）台鐵今天表示，因應颱風海葵滯留影響，花蓮=台東間對號列車和區間車、南迴線的枋寮=台東間對號列車和區間車皆於中午12時前停駛。

交通部台灣鐵路管理局今天發布新聞稿指出，根據中央氣象局第11號颱風第20報預測，因受颱風於高雄沿海滯留影響，花蓮到台東間豪大雨不斷。

台鐵今天更新列車行駛概況，東部幹線方面，花蓮=台東間對號列車和區間車於中午12時前停駛，花蓮以北則正常行駛；西部幹線方面，彰化以北對號列車和區間車正常行駛，彰化以南對號列車和區間車於上午8時後陸續恢復行駛。

至於南迴線，台鐵表示，枋寮=台東間對號列車和區間車於中午12時前停駛；各支線方面，平溪、深澳、內灣、六家支線正常行駛，集集支線全線停駛，沙崙支線於上午8時後視風雨情況恢復行駛。

台鐵提醒，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航