分析：方濟各訪蒙古國「項莊舞劍」，意在宣示「教宗才是中國天主教領袖」

教宗訪蒙古國向中國示好，盼趁機改善雙方緊張關係

（中央社）正在蒙古國訪問的天主教教宗方濟各（Pope Francis）3日向中國人民致意，呼籲中國天主教徒要當「好基督徒和好公民」。這是他最新一次向中國示好，以期共黨當局能放寬對宗教的限制。

方濟各是在中國鄰國蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）舉行的彌撒將結束時，脫稿發表上述談話。他並請天主教香港教區榮休主教湯漢與主教周守仁站在自己身邊。

教宗以義大利語表示：「這兩位主教兄弟是香港教區的榮休主教和現任主教。我想趁他們也在場的機會，對高尚的中國人民傳達熱情問候。」

他又說：「我祝福所有中國人民，一切順利，不斷進步。至於中國的天主教徒，我請求你們要成為好基督徒和好公民。」

這場彌撒前所未見，教宗和蒙古國的幾乎所有天主教徒齊聚一堂。蒙古國有330萬人口，大部分信奉佛教或薩滿教，僅有約1400天主教徒，包括25位教士，其中只有2人是蒙古人。

教宗3日所使用「好基督徒和好公民」的說法，是教廷想說服共產國家政府給予天主教徒較多自由有助國家社經進步時常用的說詞。教廷與越南往來時即曾提此說法，而越南已在7月提升雙邊關係，允許教廷在河內派駐教宗常駐代表。

外交人士告訴《路透社》，教廷已要求中國允許在北京設立類似辦事處。教廷官員希望越南在7月同意接受後，有助說服北京當局也接受。

中國的共產黨政府對天主教會進入中國仍有疑慮，方濟各這次談話是他最新一次向中國政府伸出友誼之手。他2日也似曾發出較為暗示性的訊息，在天主教神職人員的集會中表示，各國政府「沒有必要害怕」天主教。

他未點名中國指出：「各國政府和世俗機關沒必要害怕教會傳福音，因為教會沒有政治目的要推動。」

《法新社》報導，方濟各此次選擇訪問夾處俄羅斯與中國之間的蒙古國，可能有雙重用意，一方面顯示教會希望能傳教到天主教較不為人熟悉的偏遠而大致受到忽視的地區，但此行隱約還有更具戰略意義和地緣政治用意的目標，就是讓教廷與北京冰凍的關係暖化。

教宗訪蒙古，專家：主教缺席凸顯中共箝制宗教自由

教宗方濟各訪問蒙古國，因與中國地緣鄰近，讓媒體聚焦梵中關係。專家認為，教廷此舉是精心安排的「項莊舞劍」，意在宣示教宗才是包含中國在內的普世天主教領袖，並讓中國向全球自曝箝制宗教自由的實情。

香港《公教報》報導，教宗方濟各3日在烏蘭巴托主持彌撒時，在未事先通知和安排下，邀請香港教區榮休樞機湯漢和候任樞機周守仁上前，並表示他要藉此機會，向尊貴的中國人民致以親切問候，祝願他們每一個人安好，奮進向前、不斷進步，也請中國天主教徒成為好基督徒和好公民。

一位熟悉梵中關係的旅義專家向《中央社》表示，教宗方濟各到蒙古國的牧靈訪問之旅，種種規劃皆可看出背後用心良苦，為了要和中國教友共融，頂著高齡虛弱的身體，長途飛行到蒙古國。

這名旅義專家表示，中國教友想搭飛機出國參加教宗主持的活動非常困難，因此教宗特別前往與中國接壤的蒙古國，希望藉此讓中國教友，更有機會來參加普世教會共融活動，此舉具有宣示「教宗是中國天主教領袖」地位的隱藏含意。

專家指出，教宗選擇前往蒙古國，原也是向中國釋出對話善意，但中共統戰部下禁令，不准主教、教友前往蒙古國參加教宗活動；教宗方濟各所屬耶穌會旗下「美國」（America）率先披露此事，也透露教宗和教廷對此情況感到失望。

專家說，教宗首度訪問蒙古國是天主教歷史性大事，中國主教集體缺席引起國際媒體大幅關注，少數中國教友冒險前往蒙古國朝聖，卻得遮臉躲避或擔憂回中國後遭清算懲罰，恰好凸顯「中國箝制宗教自由」的本質與現況。

專家認為，儘管教宗方濟各在飛越中國領空時，依慣例向中國國家主席習近平致問候詞，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）出訪前在梵蒂岡官網專訪中，也再度遞出「教宗渴望訪問中國」的橄欖枝，中國則回以「盼推進改善梵中關係的進程」，但雙方似乎都是表面之詞，背後仍各有算計。

專家表示，中國願意和梵蒂岡簽署梵中主教任命臨時協議，最終目的是藉以控制中國天主教，但北京當局愈是禁止教友去和教宗共融，教友冒險朝聖的英勇行為愈會受到國際關注，反而讓教宗才是中國天主教領袖的地位不證自明。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航