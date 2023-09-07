威脅、侮辱與「讀稿機」——普亭如何一手葬送俄羅斯外交？

俄羅斯外交系統曾是普亭外交戰略的重要組成部分。但這一切都變了。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭之前的幾年裡，外交官員失去權威，淪為對克里姆林宮侵略性言論的附和機器。

BBC俄語組向當地前外交官以及前克里姆林宮和白宮內部人士，了解到俄羅斯外交是如何崩潰的。

2021年10月，美國副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）到莫斯科的俄羅斯外交部參加會議。會議桌對面的人是俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov），兩人相識幾十年，一直相處融洽。

里亞布科夫被美國外交界視為務實冷靜的談判者——即使美俄關係出現裂痕，他們也可以與他溝通。

但這次情況不同了。

里亞布科夫拿著一張文件宣讀俄羅斯官方立場，並拒絕盧嵐嘗試展開對話的要求。據與盧嵐討論過這件事的兩位人士稱，盧嵐感到非常震驚。

他們說，盧嵐形容里亞布科夫和他的一位同事是「拿著文件的機器人」。對此，美國國務院拒絕置評。

而在談判室外，俄羅斯外交官使用的語言越來越違背外交原則。

「我們不屑西方的制裁」、「讓我來說。否則，你們真的會聽到俄羅斯『冰雹』導彈的威力」、「白癡」——前面還帶著髒話。

這些都是近年俄羅斯外交部高層的語錄。

我們是如何走到這一步的？

新冷戰

現在可能很難想像，但普亭早在2000年就對BBC表示，「俄羅斯凖備與北約合作......直至加入北約」。

「我無法想像我的國家與歐洲隔絕。」他補充說。

一名克里姆林宮前高級官員告訴BBC，普亭擔任總統初期就渴望與西方建立聯繫。

俄羅斯外交官是普亭團隊的重要組成部分，他們協助解決了與中國和挪威的領土爭端，領導與歐洲國家深化合作的會談，並確保喬治亞革命後的和平過渡。

但流亡柏林的卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）主任加布耶夫（Alexander Gabuev）表示，隨著普亭變得強大和老練，他越來越相信自己掌握所有答案，而外交官是多餘的。

2007年，普亭在慕尼黑安全會議上發表講話，發出新冷戰開始的第一個訊號。

在長達30分鐘的抨擊講話中，他指責西方國家試圖建立一個單一世界。

俄羅斯外交官緊跟口徑。一年後俄羅斯入侵喬治亞，據報導莫斯科外長拉夫羅夫對英國外長米利班德（David Miliband）破口大罵道：「你憑什麼教訓我？」

當時西方國家還認為值得嘗試與俄羅斯合作。2009 年，拉夫羅夫與時任美國國務卿希拉蕊在兩國關係上按下了巨大的紅色「重啟鍵」，兩國似乎正在建立合作關係，尤其是在安全問題上。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 美國前總統歐巴馬的副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes，左）表示，普亭越來越忽視自己的外交部。

但美國前總統歐巴馬的副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）說，美國官員很快就發現，俄羅斯外交官只是在鸚鵡學舌，緊跟普亭日益強調的反西方觀點。

羅茲回憶道，2009年歐巴馬與普亭在民族管弦樂隊伴奏下共進早餐，當時普亭更在意的是談論他對世界的看法，而不是討論合作，這位俄羅斯領導人指責歐巴馬的前任小布希背叛了俄羅斯。

羅茲說，隨著2011年和2012年「阿拉伯之春」、美國介入利比亞事務以及俄羅斯街頭出現抗議活動，普亭認為外交不會帶給他任何好處。

「在某些問題上，特別是烏克蘭問題上，我感覺（外交官）根本沒有什麼影響力。」羅茲說。

一名克里姆林宮前高級官員向BBC舉例指，近20年前獲任命外交部長的拉夫羅夫，有「國際視野和自己的立場」。

卡內基俄羅斯歐亞中心主任加布耶夫說，即使克里姆林宮知道拉夫羅夫的觀點可能與普亭不同，也會徵詢他的意見。

但據《金融時報》報導，2022年俄軍出兵烏克蘭，拉夫羅夫是在開戰前幾個小時才知悉。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 據說普亭在2009年更感興趣的是向歐巴馬談論他對世界的看法，而不是討論合作。

莫斯科駐英國大使科林（Andrei Kelin）並不認同俄羅斯外交官失去影響力的說法。他在外交生涯中一直致力於與西方國家建立關係。

他接受BBC採訪時，拒絕承認莫斯科或個別外交官對與西方關係的崩潰負有任何責任。

「破壞關係的不是我們。」他說。「我們與基輔政權有矛盾。我們對此無能為力。」

他還說，烏克蘭戰爭是「用其他手段延續外交政策」。

外交部「奇觀」

2015年，扎哈羅娃（Maria Zakharova）成為俄羅斯外交部發言人，象徵著新的一頁。

「在她之前，外交官表現得像個外交官，用文雅的辭令說話。」因反對戰爭而請辭的前外交部官員邦達列夫（Boris Bondarev）說。

隨著扎哈羅娃上任，外交部簡報會蔚為「奇觀」。面對提出刁鑽問題的記者，扎哈羅娃經常大喊大叫，甚至用侮辱性語言回應來自他國的批評。

她的外交部同事也是如此。邦達列夫曾在莫斯科駐聯合國日內瓦辦事處代表團工作，他憶述在一次會議上，俄羅斯阻止所有提議的倡議，引起瑞士外交官不滿。

「我們對他們說：『有什麼問題嗎？我們是大國，而你們只是瑞士！」、「這就是（俄羅斯的）外交」。

外交政策分析師加布耶夫（Gabuev）表示，此舉是做給俄羅斯國內看。

前俄羅斯外交官邦達列夫認為，外交官更重要的受眾是自己的上司，外交會議結束後傳送到莫斯科的官方電報，都聚焦在外交官如何奮力捍衛國家利益。

他說典型的電報內容如下： 「我們真是讓他們吃盡了苦頭！我們英勇地捍衛了俄羅斯的利益，而西方人無能為力，退縮了！」