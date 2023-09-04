許月慈在比利時「巧克力博物館」闖出一片天，融入台灣及亞洲食材創作驚豔歐洲

（中央社）在聞名全球的巧克力王國比利時、三五步就一家巧克力店的一級戰區布魯塞爾，來自台中的許月慈是「巧克力博物館」裡頂尖的巧克力師，不但融入台灣食材，也是少數能傳授從生豆到巧克力塊全套製程的達人。

早在1894年比利時政府就規定巧克力必須含有純可可35%以上，並要求一定程度的研磨、混合、加工製程須在比利時境內，才可掛上「比利時巧克力」稱號，使得這裡成為巧克力名品的代名詞，也是全世界人均巧克力商店和製作人員數目最高的國家，每年產值達55億歐元（約新台幣1893億元），其中33億歐元來自出口。

在這個殿堂級的巧克力場域，出現了一位與巧克力傳統淵源不深的台灣人，還成為許多當地及國際人士，包括巧克力學校師生的講師。許月慈闖出一片天的起點，來自她不想受現實條件限制而退縮的拚勁。

大學時主修傳播藝術和英語的她，家境難以一圓留學夢想，直到「打工度假」模式引進台灣，她便辭去美語補習班教職到澳洲闖盪，且陸續以打工模式去了數次。

她在澳洲時，早上當飯店接待員、下午幫國小學生課後輔導、晚上兼中文家教，「那時候真的很拚，做3份工」，她說，但也因此認識了比利時籍的丈夫。

成為比利時媳婦後，許月慈先學了3年法文，以便融入夫家和當地社會，接著想要擁有能夠落地生根的一技之長，喜歡烹飪的她就這麼一頭栽進歐洲人主場的巧克力世界。

從巧克力師（chocolatier）培訓班到巧克力大廠、觀光博物館職場，她都幾乎是唯一的亞洲面孔，許月慈笑說一開始會明顯感受到身旁表現出「你真的會嗎」、「你懂嗎」的異樣眼光。

她以努力工作、精進技藝並帶進亞洲文化背景的新創意來證明自己。

約10年前，比利時巧克力界還不太流行創新破格，但許月慈嘗試加入台灣、亞洲食材，從芝麻、醬油、麻油、薑，到日本柚子、麻糬，四川花椒、枸杞，還有台灣的荔枝、龍眼、鳳梨、烏龍茶和紅茶等，讓同事驚豔。

她認為這些食材與巧克力圓潤的口感很搭，但不少歐洲人堅持傳統口味，新產品要花很多時間讓市場接受，「直到這2、3年來，歐洲才有比較多特殊的亞洲口味」。

許月慈已在布魯塞爾最熱鬧的大廣場一帶、臨近著名「尿尿小童」雕像的「巧克力博物館」（Choco Story Museum）工作約6年，從一般的巧克力師脫穎而出，成為這裡唯一能教導近年興起「從生豆到巧克力塊」（from bean to bar）製程的老師。

找她上課的對象，包括巧克力品牌企業高階主管、巧克力學校的師生。她也曾登上一些比利時媒體，讓3個女兒在學校被同學問起時備感驕傲。

Photo Credit: 中央社 許月慈在比利時「巧克力博物館」主要任務是「從生豆到巧克力塊」的精品製作及教學，人手不足時也會支援對觀光客的推廣解說。中央社記者田習如布魯塞爾攝 112年9月3日

「巧克力博物館」負責人是國際知名品牌Godiva創辦人德萊普（Pierre Draps）的孫女范利爾德（Peggy Van Lierde）。她透過巧克力圈內的人脈得知能講法語、英語和中文的許月慈，主動邀許來博物館任職，接待國際觀光客。

范利爾德告訴《中央社》，她未曾疑慮許月慈來自文化背景與巧克力不深的台灣，因為「巧克力是國際性的」，她看到的是許的技術和努力，特別是在巧克力藝術面有愈來愈多表現。

擺在博物館簡報會議室桌上的，是許月慈最近作品「青花瓷」，由白色和藍色的可可脂食材所塑成。她也曾在蛋形巧克力上臨摹出日本浮世繪名師葛飾北齋的海浪畫作。

比利時巧克力因為使用100%可可脂，易融於手中，並且較其他國家的製作過程多了一道精煉的手續，帶來特別細滑的口感。

許月慈解釋，製作比利時巧克力的關鍵是拿捏溫度，包括經過3種溫度的調溫來提升酥脆口感和光澤，也能避免置放一段期間後出現反白。調溫時要有耐心，塑形時手腳又要夠快，需要細心的執行。

她說：「巧克力對我而言，是一種生活態度。因為巧克力的本質就是苦苦的、甜甜的，跟我們的人生差不多嘛！」

身為巧克力職人，還讓她比一般品嘗者多了一層人生領悟，「製作巧克力時，學到要很平緩、不疾不徐，如果很趕著要完成一件作品，可能最後調溫也不成功，失去光澤與脆感。」

看來以後聊起巧克力，除了電影《阿甘正傳》裡的金句「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一塊是什麼滋味」；或許還可以再來一句：「經營人生就像製作巧克力，需要讓溫度不偏不倚，時間不疾不徐」。

Photo Credit: 中央社 可以吃的「青花瓷」是許月慈最新巧克力作品，她也常融入台灣及亞洲食材創作，例如醬油、麻油、荔枝和龍眼等。 中央社記者田習如布魯塞爾攝 112年9月3日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀