澤倫斯基開除國防部長整飭部會風紀；烏克蘭財閥涉洗錢詐欺，法院下令羈押
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2021年11月被任命為防長的列茲尼科夫雖然幫助確保數十億美元西方軍事援助用於作戰，他領導的國防部卻難以擺脫貪腐指控。他駁斥相關指控為抹黑。澤倫斯基說：「我已經決定撤換烏克蘭國防部長。列茲尼科夫經歷超過550天全面戰爭。總體而言，我認為國防部需要新作法，而且與軍方和社會都應該展開其他形式互動。」
澤倫斯基開除防長，烏克蘭遭侵一年半之際整飭部會風紀
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）3日表示，已決定開除國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov），本週將要求國會讓國家財產基金負責人烏梅洛夫接替。在國家遭侵略一年半之際進行整頓，他期盼國防部展現新作風。
《路透社》報導，澤倫斯基在夜間全國演說影片中作以上宣布，為自從俄羅斯去（2022）年2月開戰以來，烏克蘭國防機構最重大改組鋪路。
2021年11月被任命為防長的列茲尼科夫雖然幫助確保數十億美元西方軍事援助用於作戰，他領導的國防部卻難以擺脫貪腐指控。他駁斥相關指控為抹黑。
澤倫斯基說：「我已經決定撤換烏克蘭國防部長。列茲尼科夫經歷超過550天全面戰爭。總體而言，我認為國防部需要新作法，而且與軍方和社會都應該展開其他形式互動。」
須經國會批准的這項人事調整很可能獲得支持。澤倫斯基表示，他期盼國會批准對烏梅洛夫（Rustem Umerov）的人事任命。
41歲的烏梅洛夫從去年9月以來擔任國家財產基金（State Property Fund）負責人，曾經參與諸如黑海穀物協議等敏感的戰時談判。
抗俄不忘打貪，烏克蘭指財閥涉洗錢詐欺下令羈押
烏克蘭法院2日下令，以涉嫌詐欺和洗錢，將億萬富豪柯羅莫伊斯基（Igor Kolomoisky）羈押兩個月；這場打擊烏克蘭最有權勢財閥之一的行動，格外引人注目。
柯羅莫伊斯基目前受到美國的制裁；他曾在2019年烏克蘭大選時支持當時的總統候選人澤倫斯基。他此刻被羈押，意味著基輔當局試圖表明戰時的打貪行動正取得進展。
《路透社》引述自由電台（Radio Liberty）報導，辯護律師表示，柯羅莫伊斯基將對法院這項裁定提起上訴，質疑羈押的合法性，但他不會為了保釋而繳納近1400萬美元的保釋金。
1日晚間基輔地方法院聽審後，電視畫面顯示柯羅莫伊斯基被帶走。《路透社》記者無法聯繫到他本人發表評論。
烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）2日上午針對柯羅莫伊斯基一案在通訊軟體Telegram發布照片，顯示他在安全官員的文件上簽字。
烏克蘭安全局聲明指出，柯羅莫伊斯基於2013至2020年間，透過海外提領和他名下銀行的設施，將超過5億元荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣）合法化。這筆金額約達1400萬美元（新台幣4億5000萬元）。
法院這項裁定之後，澤倫斯基似在晚間談話中間接提到此案。他感謝執法機關展現決心，將這件延續已久的案子予以法辦。
柯羅莫伊斯基是烏克蘭最富有的財閥之一，他在1991年蘇聯解體後累積了巨額產業財富，並擁有重大的政經影響力。
俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭之前，澤倫斯基和他的團隊通過立法，要求財閥登記並遠離政治。
由於烏克蘭東部和南部的工業資產被毀，這場戰爭已削弱財閥的權力。
澤倫斯基在當選烏克蘭總統之前，以喜劇演員的身分嶄露頭角，並在柯羅莫伊斯基所擁有的電視頻道節目中扮演總統的角色。澤倫斯基否認柯羅莫伊斯基對政府有任何影響。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
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從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
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「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。