【藝遊嚮導】9/5-9//11：綠光《清明時節》昇華版、犯罪電影《查無此心》、衛武營《白露爵士夜》，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
韓國徐在亨導演與韓雅凜編劇攜手台灣作曲家張芯慈，將希臘悲劇《伊底帕斯》搖身一變成現代音樂劇。女星張鈞甯與男星阮經天共同演出犯罪電影《查無此心》，劇中角色們藉由辦案的過程，重新面對生命困境。2023國際科技藝術大展《你在工作嗎？》引導觀眾思考勞動、休息與娛樂之間的相互關係，以及在數位與科技時代，這三者如何取得一個平衡。
【表演藝術】
名稱｜2023新北市音樂劇節-C MUSICAL《伊底帕斯》
時間｜2023/9/8 （五） - 2023/9/10 （日）
地點｜新北市藝文中心演藝廳 （新北市板橋區莊敬路62號）
備註｜本活動為售票活動
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我活著，愛著他們——因此，痛苦著。
歷史上最偉大的經典《伊底帕斯》，2023年變身音樂劇征服舞台！將希臘悲劇中的Chorus（歌隊）應用於音樂劇中的Emsemble（歌隊），讓他們成為伊底帕斯顛沛命運中的見證者，共感他的悲傷與苦痛、挫折與希望，帶領著觀眾在伊底帕斯的命運中同行。悲劇的開始始於伊底帕斯受傷的腳，一條繩子象徵著絆住伊底帕斯的“命運”；演出中，繩索始終束縛著伊底帕斯，同時也展現了人類為了戰勝命運走向自由的堅強意志。
名稱｜綠光30・創藝起飛 《清明時節》2023 昇華版
時間｜2023/9/8 （五） - 2023/9/10 （日））
地點｜國家戲劇院 （台北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）
備註｜本活動為售票活動
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餐桌上難以下嚥的飯菜，婚姻關係中的無能與無奈——從痛苦到釋然，《清明時節》娓娓道來生命不可承受之「輕」。
「梨花…」秀卿聽見枕邊人輝昌在夢中呼喚另一個女人的名字。結為連理八年，抵不過只認識八個月的第三者，夫妻生活就此掀起巨浪。
傳統、堅強刻苦的秀卿為守護和睦婚姻奮力掙扎，還是難留丈夫的心。典雅慧詰的梨花跟著心走無所畏懼，卻離幸福越來越遠。嚮往自由的輝昌欲尋覓精神伴侶，卻給不出任何承諾。溫暖靜默的潘父是老師、社會的標竿，還曾為輝昌、秀卿證婚。女兒梨花淪為街坊議論的第三者，為人師表的潘父沒有譴責女兒一句話，只為她所惹的禍，向秀卿深深鞠躬賠罪。
一場調解會結束，輝昌在社會價值，和忠於內心的拉扯中自我消耗，最終做出讓兩個女人都心碎的決定。他的離開是否能解決一切紛爭，秀卿與梨花又該如何撫平生命傷痛…
名稱｜《格列佛勇闖綠野仙蹤》
時間｜2023/9/9 （六） 14:30
地點｜高雄市文化中心至德堂（高雄市苓雅區五福一路67號）
備註｜本活動為售票活動
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結合《格列佛遊記》及《綠野仙蹤》兩部經典的文學作品重新演繹。
《格列佛勇闖綠野仙蹤》藉由專業演奏及戲劇表演將故事串聯，透過美妙的旋律賦予故事生命力，並且自然地引導孩子判斷力、思辨力及同理心，讓藝術與文學更有力量，帶領大家參與一場包含音樂與戲劇的童趣音「閱」會。
音樂、戲劇、文學間會產生怎樣的共鳴與火花呢?期望帶給大家一場有趣又溫馨的親子音樂會。
勇敢的格列佛偶然闖進綠野仙蹤的小島！從悲傷的稻草人得知，桃樂絲被西方女巫抓走，甚至還偷走島上快樂泉源的音樂魔法書！見義勇為的格列佛決定一起冒險救出桃樂絲！到底能不能成功打敗女巫，島上的精靈及動物們會不會奮力相挺呢？讓我們一起跟著冒險去吧！
【展覽】
名稱｜【2023國際科技藝術大展 : 你正在工作嗎?】
時間｜2023/8/12（六） - 2023/11/5（日）
地點｜國立台灣美術館101展覽室 （台中市西區五權西路一段2號）
「你正在工作嗎？」我們如何定義工作？
本展覽邀請民眾思考工作的不同模式，同時引導我們省思勞動（Work）、休息（Rest）與娛樂（Play）之間的相互關係，以及在數位與科技時代，這三者如何取得一個平衡。
透過不同文化與世代的藝術家之觀點，本展覽引導觀眾思考在地與全球議題，並探索三個子題，分別是「從煤礦開採到數據挖掘」（Coal Mining to Data Mining）、「自我剝削」（Self-exploitation）以及「下班打卡」（Clocking Off）。
本展覽亦引導觀眾思考人類因為工業化對於人的勞動與自然環境的剝削和詐取，且當機器人、AI人工智慧逐漸取代人的部份工作，我們如何重新看待實體勞動的工作概念，並審視以身體作為勞動的意義；以及若我們不再僅依賴傳統型態生產，我們如何形構自己的存在感與自我意義？
名稱｜跳寂靜的世界-陳景容個展
時間｜2023/8/26（六） - 2023/12/3（日）
地點｜高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號）
陳景容為台灣超現實主義的先驅，也是最早學習西方濕壁畫的藝術家。
本次展覽將從陳景容的濕壁畫開始，揭示他的藝術歷程中對文藝復興傳統，如：繪畫主題、以素描做為繪畫的基礎、繪畫材料與技法等等面向的追尋，以此建構出他內心中寧靜而寂寥的畫中世界。而展覽中也將展出陳景容擅長的大型鑲嵌畫以及油畫、版畫、陶瓷畫等諸多作品，呈現他多元之創作。
陳景容的作品中總是充滿一種沉鬱的氣息，如聳立在夜色中空曠無人廣場中的騎馬雕像，或是黃昏時靜立於曠野中的裸女。這種孤寂感的表現或許來自於他初至日本時的徬徨與困頓。而壁畫技法的影響使得他在畫作中常以灰冷色的色調為主，加深了這種寂靜的氣質。空曠的景色、朦朧的色調、寧靜的裸女，建構出寂寥沉鬱的神秘世界，帶有孤獨感的「寂靜的世界」。
名稱｜【轉回─自寬自若】鄭淑汝個展】
時間｜2023/8/26（六）-2023/10/15（日）
地點｜高雄市立美術館（高雄市鼓山區美術館路80號）
耶穌：「活在這個世界，又不屬於這個世界 （Be in this world, but not of this world）」
「轉回」自外回向内，向内審視觀照，意識到生命自己在不知覺中慣於把心的注意，迷失或擱淺於執取外在多重標籤身份的欲取，而被它鎖定禁錮其中，久久無法返回。帶著「參」的覺知，用一種看清而不對抗的意識，將這些在外被牽制的注意力解散，放過、稀釋它與外界的連結力，透過轉淡看透的轉化過程，重新召喚心識轉回，回歸到生命最原始純粹的本初狀態，收復自身。
從外轉回，轉回是當下的鑰匙，他使得每個獨一無二的創作當下，跨越先驗的意識框架又擺開頭腦的干擾與綁架，不數不移讓心識回到浸淨、清晰的純然狀態，以最貼近自然凝結而成的回到「畫作純粹是見證呈現生命的存在過程」，别無其他意識傾向的創作。 透過「轉回─自寬自若」的創作過程，想分享的是所謂人生的成功，是重拾返回自身自由的轉點。這個轉點不需外助，只要把心識轉回到内在本然明性的覺知，和帶著一顆不向外攀緣的心。
【影視】
名稱｜《查無此心》The Abandoned
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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- Google Podcast ｜ https://bit.ly/47Wfah8
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/side-chat/ft-9?in_playlist=side-chat
過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。