【藝遊嚮導】9/5-9//11：綠光《清明時節》昇華版、犯罪電影《查無此心》、衛武營《白露爵士夜》，本週藝文活動精彩可期！

時間|2023/9/8 (五) - 2023/9/10 (日)

地點|新北市藝文中心演藝廳 (新北市板橋區莊敬路62號)

備註|本活動為售票活動

詳情請點擊

歷史上最偉大的經典《伊底帕斯》,2023年變身音樂劇征服舞台!將希臘悲劇中的Chorus(歌隊)應用於音樂劇中的Emsemble(歌隊),讓他們成為伊底帕斯顛沛命運中的見證者,共感他的悲傷與苦痛、挫折與希望,帶領著觀眾在伊底帕斯的命運中同行。悲劇的開始始於伊底帕斯受傷的腳,一條繩子象徵著絆住伊底帕斯的“命運”;演出中,繩索始終束縛著伊底帕斯,同時也展現了人類為了戰勝命運走向自由的堅強意志。

時間|2023/9/8 (五) - 2023/9/10 (日))

地點|國家戲劇院 (台北市中正區中山南路21之1號,愛國東路側)

備註|本活動為售票活動

詳情請點擊

「梨花…」秀卿聽見枕邊人輝昌在夢中呼喚另一個女人的名字。結為連理八年,抵不過只認識八個月的第三者,夫妻生活就此掀起巨浪。

傳統、堅強刻苦的秀卿為守護和睦婚姻奮力掙扎,還是難留丈夫的心。典雅慧詰的梨花跟著心走無所畏懼,卻離幸福越來越遠。嚮往自由的輝昌欲尋覓精神伴侶,卻給不出任何承諾。溫暖靜默的潘父是老師、社會的標竿,還曾為輝昌、秀卿證婚。女兒梨花淪為街坊議論的第三者,為人師表的潘父沒有譴責女兒一句話,只為她所惹的禍,向秀卿深深鞠躬賠罪。

一場調解會結束,輝昌在社會價值,和忠於內心的拉扯中自我消耗,最終做出讓兩個女人都心碎的決定。他的離開是否能解決一切紛爭,秀卿與梨花又該如何撫平生命傷痛…

時間|2023/9/9 (六) 14:30

地點|高雄市文化中心至德堂(高雄市苓雅區五福一路67號)

備註|本活動為售票活動

詳情請點擊

《格列佛勇闖綠野仙蹤》藉由專業演奏及戲劇表演將故事串聯,透過美妙的旋律賦予故事生命力,並且自然地引導孩子判斷力、思辨力及同理心,讓藝術與文學更有力量,帶領大家參與一場包含音樂與戲劇的童趣音「閱」會。

音樂、戲劇、文學間會產生怎樣的共鳴與火花呢?期望帶給大家一場有趣又溫馨的親子音樂會。

勇敢的格列佛偶然闖進綠野仙蹤的小島!從悲傷的稻草人得知,桃樂絲被西方女巫抓走,甚至還偷走島上快樂泉源的音樂魔法書!見義勇為的格列佛決定一起冒險救出桃樂絲!到底能不能成功打敗女巫,島上的精靈及動物們會不會奮力相挺呢?讓我們一起跟著冒險去吧!

時間|2023/8/12(六) - 2023/11/5(日)

地點|國立台灣美術館101展覽室 (台中市西區五權西路一段2號)

詳情請點擊

本展覽邀請民眾思考工作的不同模式,同時引導我們省思勞動(Work)、休息(Rest)與娛樂(Play)之間的相互關係,以及在數位與科技時代,這三者如何取得一個平衡。

透過不同文化與世代的藝術家之觀點,本展覽引導觀眾思考在地與全球議題,並探索三個子題,分別是「從煤礦開採到數據挖掘」(Coal Mining to Data Mining)、「自我剝削」(Self-exploitation)以及「下班打卡」(Clocking Off)。

本展覽亦引導觀眾思考人類因為工業化對於人的勞動與自然環境的剝削和詐取,且當機器人、AI人工智慧逐漸取代人的部份工作,我們如何重新看待實體勞動的工作概念,並審視以身體作為勞動的意義;以及若我們不再僅依賴傳統型態生產,我們如何形構自己的存在感與自我意義?

時間|2023/8/26(六) - 2023/12/3(日)

地點|高雄市立美術館(高雄市鼓山區美術館路80號)

詳情請點擊



本次展覽將從陳景容的濕壁畫開始,揭示他的藝術歷程中對文藝復興傳統,如:繪畫主題、以素描做為繪畫的基礎、繪畫材料與技法等等面向的追尋,以此建構出他內心中寧靜而寂寥的畫中世界。而展覽中也將展出陳景容擅長的大型鑲嵌畫以及油畫、版畫、陶瓷畫等諸多作品,呈現他多元之創作。

陳景容的作品中總是充滿一種沉鬱的氣息,如聳立在夜色中空曠無人廣場中的騎馬雕像,或是黃昏時靜立於曠野中的裸女。這種孤寂感的表現或許來自於他初至日本時的徬徨與困頓。而壁畫技法的影響使得他在畫作中常以灰冷色的色調為主,加深了這種寂靜的氣質。空曠的景色、朦朧的色調、寧靜的裸女,建構出寂寥沉鬱的神秘世界,帶有孤獨感的「寂靜的世界」。

時間|2023/8/26(六)-2023/10/15(日)

地點|高雄市立美術館(高雄市鼓山區美術館路80號)

詳情請點擊

耶穌:「活在這個世界,又不屬於這個世界 (Be in this world, but not of this world)」