中國一線城市「認房不認貸」，學者：小打小鬧沒什麼用，中國經濟恐走向硬著陸

中國一線城市全認房不認貸，學者：小打小鬧沒什麼用

（中央社）北京、上海1日宣布執行「認房不認貸」，至此，中國4個一線城市都執行此降低購房門檻的政策。不過，學者姚洋認為，這些政策可能沒什麼用，關鍵是要明確放棄限制房企融資的「三道紅線」。

北京和上海1日發布通知，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。通知自9月1日起施行。

「認房不認貸」政策讓更多買房民眾享受到首購的優惠 ，降低買房門檻。而在8月31日，中國央行和國家金融監督管理總局已發布通知，全面調降現有首購房以及二套房貸款利率，並統一調降房貸頭期款比例政策下限。

中國房地產業不振，拖累整體經濟，官方近期因此頻推有利房市的政策，其中，「認房不認貸」被認為是力度較大的。不過，北京大學國家發展研究院院長姚洋說，他懷疑這個政策太小了，「啥用處都沒有」。

中國大陸財經網路短片節目「聊一波」1日發布對姚洋的專訪，談如何提振中國的房市。

姚洋說，現在大家對房市沒有信心，「大的政策它不讓動，所以各個部委都是繞著在走，不動真正的政策，只能搞一些小打小鬧的政策。」

今（2023）年1到7月，中國房地產開發投資額年減幅度擴大到8.5％。「聊一波」主持人賈夢霞說，造成房地產投資現況的分水嶺就是2021年起實施的「三道紅線」政策，也就是以3種不同的負債比例標準，限制房企是否能取得融資。

對於政府應該推出什麼樣的政策，姚洋說，第一要務是要開放對房企的放貸，因為房企機器一開動就得創造負債；第二是允許房地產企業降價自救，讓壓力釋放，等民眾開始買房了，信心慢慢就會回來。

他說，「房企已經到了非常危險的時候了，非常困難」，因此要明確銀行可以對房企放貸，「三條紅線能不能正式地取消，給大家一個定心丸」。

他說，現在政策不退出，只是內部打招呼，說以後別執行。銀行一邊對地產商放貸，一邊又有這個政策的制約，「得要有個正式的說法」。

房地產債務危機頻爆，學者憂中國經濟走向硬著陸

中國疫後經濟復甦乏力，房地產指標公司又接連爆出債務危機，美國一些觀察人士越來越擔心，中國經濟將走向硬著陸。

中國房地產市場惡化、消費者支出疲軟下滑，主要機構下調今年的成長預測。近期巴克萊銀行與摩根大通分別將中國今年的經濟成長率預測下修至4.5％和4.8％。

先前中國3月發布的官方預測，今年經濟成長率約為5％。

《美國之音》1日報導，歐亞集團（Eurasia Group）認為，由於中共政治局會議上沒有採取更大膽的經濟舉措的訊號，中國今年經濟成長數字僅接近4％或4.5％，而不是5％，甚至存在更嚴重的放緩風險。

另亞洲協會政策研究所資深研究員馬國楠表示，全年5％ 目標要達到不容易，若第三季經濟無法穩定下來，第四季的經濟就會比較難看，影響全年5％目標。

史丹福大學中國經濟與制度中心資深研究員許成鋼說，由於去年中國實際經濟增長為負數，而不是政府公布的超過3％，因此，即使今年的成長跟去年差不多，實際上的成長會很糟。

許成鋼說，中國經濟面臨的最大問題不是成長而是危機。如果爆發金融危機，那就是負成長，數字有多差要看爆發的有多嚴重。

諮詢公司榮鼎集團合夥創始人榮大聶（Daniel Rosen）則指2023年中國經濟成長可能是零，也許最多為1％或2％。

財經研究公司TS Lombard的策略師預測，中國經濟短期內不會有太大改善，明年經濟成長將保持在5％以下，這意味著經濟將陷入結構性硬著陸。

馬國楠說，中國經濟自清零政策以來走了一個W型衰退，能確定的是，未來幾年很難有一個很大的復甦、強勁的成長。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航