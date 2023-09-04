中國一線城市「認房不認貸」，學者：小打小鬧沒什麼用，中國經濟恐走向硬著陸
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史丹福大學中國經濟與制度中心資深研究員許成鋼說，由於去年中國實際經濟增長為負數，而不是政府公布的超過3％，因此，即使今年的成長跟去年差不多，實際上的成長會很糟。許成鋼說，中國經濟面臨的最大問題不是成長而是危機。如果爆發金融危機，那就是負成長，數字有多差要看爆發的有多嚴重。
中國一線城市全認房不認貸，學者：小打小鬧沒什麼用
（中央社）北京、上海1日宣布執行「認房不認貸」，至此，中國4個一線城市都執行此降低購房門檻的政策。不過，學者姚洋認為，這些政策可能沒什麼用，關鍵是要明確放棄限制房企融資的「三道紅線」。
北京和上海1日發布通知，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。通知自9月1日起施行。
「認房不認貸」政策讓更多買房民眾享受到首購的優惠 ，降低買房門檻。而在8月31日，中國央行和國家金融監督管理總局已發布通知，全面調降現有首購房以及二套房貸款利率，並統一調降房貸頭期款比例政策下限。
中國房地產業不振，拖累整體經濟，官方近期因此頻推有利房市的政策，其中，「認房不認貸」被認為是力度較大的。不過，北京大學國家發展研究院院長姚洋說，他懷疑這個政策太小了，「啥用處都沒有」。
中國大陸財經網路短片節目「聊一波」1日發布對姚洋的專訪，談如何提振中國的房市。
姚洋說，現在大家對房市沒有信心，「大的政策它不讓動，所以各個部委都是繞著在走，不動真正的政策，只能搞一些小打小鬧的政策。」
今（2023）年1到7月，中國房地產開發投資額年減幅度擴大到8.5％。「聊一波」主持人賈夢霞說，造成房地產投資現況的分水嶺就是2021年起實施的「三道紅線」政策，也就是以3種不同的負債比例標準，限制房企是否能取得融資。
對於政府應該推出什麼樣的政策，姚洋說，第一要務是要開放對房企的放貸，因為房企機器一開動就得創造負債；第二是允許房地產企業降價自救，讓壓力釋放，等民眾開始買房了，信心慢慢就會回來。
他說，「房企已經到了非常危險的時候了，非常困難」，因此要明確銀行可以對房企放貸，「三條紅線能不能正式地取消，給大家一個定心丸」。
他說，現在政策不退出，只是內部打招呼，說以後別執行。銀行一邊對地產商放貸，一邊又有這個政策的制約，「得要有個正式的說法」。
房地產債務危機頻爆，學者憂中國經濟走向硬著陸
中國疫後經濟復甦乏力，房地產指標公司又接連爆出債務危機，美國一些觀察人士越來越擔心，中國經濟將走向硬著陸。
中國房地產市場惡化、消費者支出疲軟下滑，主要機構下調今年的成長預測。近期巴克萊銀行與摩根大通分別將中國今年的經濟成長率預測下修至4.5％和4.8％。
先前中國3月發布的官方預測，今年經濟成長率約為5％。
《美國之音》1日報導，歐亞集團（Eurasia Group）認為，由於中共政治局會議上沒有採取更大膽的經濟舉措的訊號，中國今年經濟成長數字僅接近4％或4.5％，而不是5％，甚至存在更嚴重的放緩風險。
另亞洲協會政策研究所資深研究員馬國楠表示，全年5％ 目標要達到不容易，若第三季經濟無法穩定下來，第四季的經濟就會比較難看，影響全年5％目標。
史丹福大學中國經濟與制度中心資深研究員許成鋼說，由於去年中國實際經濟增長為負數，而不是政府公布的超過3％，因此，即使今年的成長跟去年差不多，實際上的成長會很糟。
許成鋼說，中國經濟面臨的最大問題不是成長而是危機。如果爆發金融危機，那就是負成長，數字有多差要看爆發的有多嚴重。
諮詢公司榮鼎集團合夥創始人榮大聶（Daniel Rosen）則指2023年中國經濟成長可能是零，也許最多為1％或2％。
財經研究公司TS Lombard的策略師預測，中國經濟短期內不會有太大改善，明年經濟成長將保持在5％以下，這意味著經濟將陷入結構性硬著陸。
馬國楠說，中國經濟自清零政策以來走了一個W型衰退，能確定的是，未來幾年很難有一個很大的復甦、強勁的成長。
新聞來源
延伸閱讀
- 中國減半徵收印花稅、樓市「認房不認貸」，股市衝高後快速回落
- 《華爾街日報》：北京反對西方「消費主導」模式刺激經濟，專家憂「意識形態主導」衝擊復甦
- 《經濟學人》中國獨裁政府決策失誤連連，「清零」後經濟難脫泥沼
- 《紐約時報》：中國房市危機失控前所未見，領導人無動於衷削弱民間信心
- 碧桂園、中植系連續爆雷從房地產燒到金融業，中國政府如何善後？對世界有何影響？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
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若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
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除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
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「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。