《黑甲山的微光》：在人臉掃瞄檢查哨，維吾爾的膚色、眼睛等都已成為「準犯罪性」的標誌物
我們想讓你知道的是
新疆區域研究、科技監控的知名學者戴倫．拜勒，在這本既宏觀又兼具個人感性的民族誌中，一方面透過全球資本主義與殖民主義研究視野，探究新疆地區的極權治理與大規模監控體系，如何借鏡於美國科技產業的發展，並挪用全球反恐主義論述，以合理化對穆斯林族群在政治、社會、經濟與文化的剝奪。
文：戴倫．拜勒（Darren Byler）
將恐怖資本主義置入中國的殖民傷痕中
世界各地的殖民語彙與手法被塑造出來，是因為有法國殖民者把俄羅斯帝國視為一種征服的樣板，而再往回推，是俄羅斯的帝國主義者看著美國人征服北美原生民族，也以此為樣板去殖民西伯利亞與中亞的草原與沙漠（Stoler and McGranahan 2007）。這種俄羅斯殖民思想的族譜之所以值得我們重視，是因為「西歐是否是殖民帝國與資本主義擴張的唯一始作俑者」這一點，很值得我們去質疑。相對於主流看法，我主張我們很有必要更仔細地檢視殖民思想與手法被創造出來的各種源流。只要理解這些關係，我們就會發現殖民帝國是歐洲禁臠的想法，是有問題的。
自中國人民共和國建政以來，中國過往受到的半殖民就扮演著一種殖民傷痕的基礎神話（Anand 2019）。這種心理創傷形塑了整個中國的雄圖。一如其他前殖民地，中國也立誓要回歸遭列強殖民前的文明純淨。這個誓言推著中國政府與他們的代理人去追逐一個「殖民傷痕只有一個辦法能徹底治癒的未來，那個辦法就是要在消費與生活方式上達到『一如西方』的水準」（Kaul 2019, 11）。
在此同時，這種創傷也試圖要掩蓋中國人對維吾爾等各族的殖民，模糊掉恐怖主義的論調如何容許族裔差異被種族化，為此中國搬出的假象是一種反帝國主義的純淨。這種論調暗示因為過往的中國曾被部分殖民，因此中國未來不可能殖民別人。但其實類似日本曾設法正當化他們對一部分中國與台灣的殖民，中國也把對維族的殖民呈現為一種救苦救難之舉。
這些基礎神話，是我們要理解結構性暴力是如何在西藏與新疆（被中國）、在車臣（被俄羅斯）、在巴勒斯坦（被以色列）等地奠定為內政或內部國策的關鍵所在。《黑甲山的微光》認為把殖民過程框定成不涉及被殖民者觀點的內部糾紛或族裔衝突——這也是殖民過程常在整體中國研究或大眾媒體中被給予的框架——是在混淆視聽，並讓人看不清上述亞洲地點有什麼樣的權力結構在運作著。
這類描述往往忽視了的一種可能性是：在喀什米爾與新疆等地會出現各種並不直接源自西方列強，反倒是可比於南非種族隔離體制或巴勒斯坦暴力隔離的新資本主義族裔——種族化序列（Chen 2013; Kaul 2020）。由於漢族民眾本身也曾經是歐美種族歧視的標的，因此不少學者在描述維吾爾遭到的剝奪過程有點投鼠忌器，不太想將之形容成一種族裔——種族化的產物。
但中國針對西方列強曾針對中國施以殖民羞辱這點所進行的論述，已經變為一門自抬身價的伎倆，跟一塊把國家資本主導的社會暴力加諸少數他者的遮羞布（Coulthard 2014; S． Shih 2016; Kaul 2020）。從上述論點出發的內容建構中，《黑甲山的微光》呼應了派翠克．沃夫（Patrick Wolfe 2006）與塔克跟楊（Tuck and Yang 2012）的看法。他們不認為墾殖者殖民主義是以事件為基礎的過程，裡面有剝削、同化或涵化；而是將之重新框定成一種結構性關係，裡面有政治支配、占領與剝奪。
本書認為體現在維吾爾原鄉的墾殖者殖民主義遵循一種文化與社會排除的邏輯，而這邏輯的中心就是族裔——種族差異。不同於印度等前特許殖民地，在殖民者永不離開的墾殖者殖民脈絡中，後殖民主義永遠不會是一種完整的可能性。做為對照，在墾殖者殖民社會中，原生人口會被迫接受具有延續性的排除過程，且具體手段若不是透過物理性的根除計畫，就是透過遷移或再教育的過程。這些排除或取代的過程從來不會是完全或徹底的，而是一場知識論邊界的爭鬥。那當中會有原生的社會再製無視於殖民與資本主義體系如何貪得無厭地想從原生土地與居民身上竊取資本，奮力將自身延續下去。
以一種基本上並無二致的風格，中華人民共和國的中亞移居計畫也同樣看得到支配關係，看得到中國針對那些土地上的民族所進行的人類改造工程與排除計畫（見Bovingdon 2010; Finley 2013; and McGranahan 2019）。自一九五○年代以來，中國政府便使用漢族／維族的「恩庇——侍從」關係、社會體制的奪取，還有墾殖者的占領行為，三管齊下地建立以「消除反革命威脅」為幌子的社會文化再造過程。
當然，反革命「地方民族主義」的罪名在許多案例中都只是一種話術，其真正指控的是有人繼續堅持族裔或原生民族的差異性（Bulag 2012; Brophy 2017）。一個墾殖者國度的總體目標是取得土地、資源，排除途中所有的障礙。而在中國西北，維族的事實存在就是這個計畫的主要障礙。這項挑戰生成了多重結果。一方面，國家積極地想掌握維吾爾社會的宗教與文化體制，同時在另一方面，國家也尋求在「耶利克」（原生民族）的土地上創造一個市場導向的新社會。
為了達成這些目標，墾殖者殖民計畫——包括在中國的少數族裔樣板——往往會在少數族裔與原生社會中生成各種「特許差異」（Schein 2000; McCarthy 2009）。如同其他學者曾就中國案例提出過的主張，這種形式的少數民族認可是在服務一個目的：要求少數與原生民族群體參與毛澤東式多元文化主義的再製（見Litzinger 2000; Schein 2000; and Makley 2007）。這種特許讓他們有些空間去發展自身的體制，但條件是他們得融入安排好的位子，助中國的解放敘事一臂之力，並在一個市場化的時代裡出賣他們傳統文化來吸引遊客的凝視，畢竟有人來定居，就會有人來觀光。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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