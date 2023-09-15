《黑甲山的微光》：在人臉掃瞄檢查哨，維吾爾的膚色、眼睛等都已成為「準犯罪性」的標誌物

文：戴倫．拜勒（Darren Byler）

將恐怖資本主義置入中國的殖民傷痕中

世界各地的殖民語彙與手法被塑造出來，是因為有法國殖民者把俄羅斯帝國視為一種征服的樣板，而再往回推，是俄羅斯的帝國主義者看著美國人征服北美原生民族，也以此為樣板去殖民西伯利亞與中亞的草原與沙漠（Stoler and McGranahan 2007）。這種俄羅斯殖民思想的族譜之所以值得我們重視，是因為「西歐是否是殖民帝國與資本主義擴張的唯一始作俑者」這一點，很值得我們去質疑。相對於主流看法，我主張我們很有必要更仔細地檢視殖民思想與手法被創造出來的各種源流。只要理解這些關係，我們就會發現殖民帝國是歐洲禁臠的想法，是有問題的。

自中國人民共和國建政以來，中國過往受到的半殖民就扮演著一種殖民傷痕的基礎神話（Anand 2019）。這種心理創傷形塑了整個中國的雄圖。一如其他前殖民地，中國也立誓要回歸遭列強殖民前的文明純淨。這個誓言推著中國政府與他們的代理人去追逐一個「殖民傷痕只有一個辦法能徹底治癒的未來，那個辦法就是要在消費與生活方式上達到『一如西方』的水準」（Kaul 2019, 11）。

在此同時，這種創傷也試圖要掩蓋中國人對維吾爾等各族的殖民，模糊掉恐怖主義的論調如何容許族裔差異被種族化，為此中國搬出的假象是一種反帝國主義的純淨。這種論調暗示因為過往的中國曾被部分殖民，因此中國未來不可能殖民別人。但其實類似日本曾設法正當化他們對一部分中國與台灣的殖民，中國也把對維族的殖民呈現為一種救苦救難之舉。

這些基礎神話，是我們要理解結構性暴力是如何在西藏與新疆（被中國）、在車臣（被俄羅斯）、在巴勒斯坦（被以色列）等地奠定為內政或內部國策的關鍵所在。《黑甲山的微光》認為把殖民過程框定成不涉及被殖民者觀點的內部糾紛或族裔衝突——這也是殖民過程常在整體中國研究或大眾媒體中被給予的框架——是在混淆視聽，並讓人看不清上述亞洲地點有什麼樣的權力結構在運作著。

這類描述往往忽視了的一種可能性是：在喀什米爾與新疆等地會出現各種並不直接源自西方列強，反倒是可比於南非種族隔離體制或巴勒斯坦暴力隔離的新資本主義族裔——種族化序列（Chen 2013; Kaul 2020）。由於漢族民眾本身也曾經是歐美種族歧視的標的，因此不少學者在描述維吾爾遭到的剝奪過程有點投鼠忌器，不太想將之形容成一種族裔——種族化的產物。

但中國針對西方列強曾針對中國施以殖民羞辱這點所進行的論述，已經變為一門自抬身價的伎倆，跟一塊把國家資本主導的社會暴力加諸少數他者的遮羞布（Coulthard 2014; S． Shih 2016; Kaul 2020）。從上述論點出發的內容建構中，《黑甲山的微光》呼應了派翠克．沃夫（Patrick Wolfe 2006）與塔克跟楊（Tuck and Yang 2012）的看法。他們不認為墾殖者殖民主義是以事件為基礎的過程，裡面有剝削、同化或涵化；而是將之重新框定成一種結構性關係，裡面有政治支配、占領與剝奪。

本書認為體現在維吾爾原鄉的墾殖者殖民主義遵循一種文化與社會排除的邏輯，而這邏輯的中心就是族裔——種族差異。不同於印度等前特許殖民地，在殖民者永不離開的墾殖者殖民脈絡中，後殖民主義永遠不會是一種完整的可能性。做為對照，在墾殖者殖民社會中，原生人口會被迫接受具有延續性的排除過程，且具體手段若不是透過物理性的根除計畫，就是透過遷移或再教育的過程。這些排除或取代的過程從來不會是完全或徹底的，而是一場知識論邊界的爭鬥。那當中會有原生的社會再製無視於殖民與資本主義體系如何貪得無厭地想從原生土地與居民身上竊取資本，奮力將自身延續下去。

以一種基本上並無二致的風格，中華人民共和國的中亞移居計畫也同樣看得到支配關係，看得到中國針對那些土地上的民族所進行的人類改造工程與排除計畫（見Bovingdon 2010; Finley 2013; and McGranahan 2019）。自一九五○年代以來，中國政府便使用漢族／維族的「恩庇——侍從」關係、社會體制的奪取，還有墾殖者的占領行為，三管齊下地建立以「消除反革命威脅」為幌子的社會文化再造過程。

當然，反革命「地方民族主義」的罪名在許多案例中都只是一種話術，其真正指控的是有人繼續堅持族裔或原生民族的差異性（Bulag 2012; Brophy 2017）。一個墾殖者國度的總體目標是取得土地、資源，排除途中所有的障礙。而在中國西北，維族的事實存在就是這個計畫的主要障礙。這項挑戰生成了多重結果。一方面，國家積極地想掌握維吾爾社會的宗教與文化體制，同時在另一方面，國家也尋求在「耶利克」（原生民族）的土地上創造一個市場導向的新社會。

為了達成這些目標，墾殖者殖民計畫——包括在中國的少數族裔樣板——往往會在少數族裔與原生社會中生成各種「特許差異」（Schein 2000; McCarthy 2009）。如同其他學者曾就中國案例提出過的主張，這種形式的少數民族認可是在服務一個目的：要求少數與原生民族群體參與毛澤東式多元文化主義的再製（見Litzinger 2000; Schein 2000; and Makley 2007）。這種特許讓他們有些空間去發展自身的體制，但條件是他們得融入安排好的位子，助中國的解放敘事一臂之力，並在一個市場化的時代裡出賣他們傳統文化來吸引遊客的凝視，畢竟有人來定居，就會有人來觀光。