Netflix《航海王》真人版：海賊迷會覺得自己記憶錯亂，如果帥就贏了那索隆直接拿冠軍
我們想讓你知道的是
前面有說作為新影集看，故事線還算流暢，但身為熟悉海賊王的觀眾，我大概每看10-20分鐘就會至少一次質疑自己記憶錯亂。以下說明幾個影響比較大改動......
文：DL
（以下內容含有劇透，請讀者斟酌閱讀）
《航海王》真人版8/31在Netflix上映，身為資深海賊迷自然是不能錯過，當然也是抱著焦慮不知道會不會太崩的心情，這幾天用通勤、下班時間和半個週末，終於服用完第一季影集。
心得的話，平心而論可能是一部還不錯的影集，最後一幕安排斯摩格現身也可以合理猜測第二季已經有所規劃，但整體而言，我還是更偏好動畫和漫畫多一些。
看的時候有很多想法，思緒整理之後我覺得應該分為兩個部分討論比較公允：
- 給對於原作陌生的觀眾，作為一部新影集的觀影體驗
- 給熟悉《海賊王》劇情的粉絲，或至少有看過第一季涵蓋的東海篇的觀眾
當然我個人在寫第一點的時候也可能稍有偏頗，也都是個人心得，因此有任何想討論或指正的部分也絕對歡迎。
作為新影集看《航海王》真人版
我想基於影集時長、分集分段點、出現角色數量、呈現效果等等諸多考量，影集版肯定會有做不到完全還原原作的地方。在這樣的狀況下，單就影集而言，本季簡單介紹了船員們的目標、動機、童年，最後在惡龍事件有個合作、順利出海，故事線還算是流暢。而本來不該那麼多的海軍線，增加了一點點的緊張感，也有效補充更多世界觀的設定，還有多一些的親子議題討論，整體來說對影集而言應該是合理且還算好看。
另外，我想肯定的是劇情走向和多數重要人物「大致上」有看到製作團隊試圖還原的用心，當然海賊粉多少會有覺得遺憾或錯亂的點，這個本文後半段會詳述。故事線的流暢，其中一個是因為許多角色的角色設定、詮釋、和增減戲份，其中尤其想讚許的幾位是：
娜美
娜美初期的故事確實比較複雜，需要一些內心戲的詮釋。劇本以及Emily Rudd的演出，把娜美的沈重、（相對於其他人）成熟和謹慎行事表現得很出彩，角色設定整體一貫地呈現在很多儘管只是日常交流的場幕。
可雅
在少了三頭（？）、梅利原地過世之後，可雅成為這個鎮的核心，也成為日後唯一會思念騙人布的人，促成戲份和責任等比例增加了，而Celeste Loots則四平八穩地把可雅這個角色該有的所有元素，都準確地呈現在螢幕上。
小丑巴其
東方藍的惡人線稍有打亂，也因此給了小丑巴其很多奇異的出場機會，某種程度上也呼應動漫後期他仍然活躍的表現。巴其最成功的是把「壞」和「好笑」的結合和衝突表現得非常吸睛，甚至因為他的果實能力和魯夫海賊團前期的戰力，對上小丑巴其只能「暫時智取」，某種意義上會產生他比其他反派強的感覺。
貝魯梅伯
海軍線因為克比還在唯唯諾諾時期，卡普因為被設定得太偏重親子議題成為冥頑不靈遠多於應有的自由放任，反而本色演出的貝魯梅伯成為加戲後的最大受益者。當然感覺上他其實沒多做什麼事，但這個討人厭的角色很精準地表現從懦弱到稍有長進，雖然跟原作相同，不過因為劇情比重的關係，反而有機會從動漫中人物眾多的困境中，因影集而受益成為被看見的角色。
另外他作為本影集第一個賣肉的角色我還是很過不去：）。
索隆
索隆身為二交椅擺在那麼後面的原因就是，這角色對我而言表現有正有負。正面肯定的是，索隆幾乎可以說是所有角色裡面，最常讓我有「也還原得太像」感覺的。當然新田真劍佑的詮釋有到位，加上其作為成年日本人、臉蛋和身材也引人注目這些跟索隆不謀而合的元素，都造就這個角色的成功。
但也不是沒有問題。其實我不太能接受對索隆設定的變動，從被綁的動機、初期跟飯糰妹妹的互動變少、被拆繩子的原因等等，導致到最後都不能合理化索隆為什麼要喜歡魯夫和加入草帽海賊團，感覺像是沒事就跟著走。
另外他跟克伊娜回憶擺在井裡攀岩的時候想起，個人也不能理解。最後因為惡龍海賊團的小八不知道為什麼被拔掉，搞得索隆在最後一戰沒有對位，變成就你沒有打倒小隊長，都讓這個角色的節奏感變得很古怪。
魯夫
除了打鬥場面不甚精采，老實說我覺得Iñaki Godoy表現得並不差。最大的問題在於，魯夫是猴子，literally。
看完整季之後突然覺得這可能是最危險的。我是不清楚現在的小朋友幾歲會開始看影集，但理論上應該還是比看動漫的平均年齡高一些。小時候看魯夫會覺得率性、自由、勇敢逐夢，但隨著冒險旅程，海賊團其他成員和讀者都已經長大，只剩魯夫的率性顯得不經大腦，也變成現在跟海賊王有關的討論動不動就出現「沒有魯夫的部分更好看」的諷刺。
影集從東方藍從頭將故事說起，所以魯夫是這樣的魯夫，我覺得非戰之罪。至於影集的普遍觀眾能不能接受主角是一個聽不進別人說的話的「率性」的人，我想需要更多人看過和評論才能有定論。
反派與戰鬥場面
本來是放在索隆段落要一併說，不過感覺可以獨立一段。索隆拿著劍的戰鬥，不知道是特效上得比較少，還是比較難做？戰鬥戲反而娜美的棍子和香吉士的腳表現得比索隆的劍和魯夫的拳頭精彩，這點真的希望第二季以後可以改善。否則到目前為止跟反派對打的場面幾乎都讓人覺得贏得不明不白。
洛克表演完瞬步之後，像一個選了白癡武器所以不能造成傷害的笨蛋；惡龍的被激怒來得太快，沒有苦戰的刺激，雙方也都沒有基於對實力的自信展現的威壓跟帥氣。
作為海賊迷看《航海王》真人版
前面有說作為新影集看，故事線還算流暢。但身為熟悉海賊王的觀眾，說實話我大概每看10-20分鐘就會至少一次質疑自己記憶錯亂。以下說明幾個影響比較大改動吧。
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html