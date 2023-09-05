Netflix《航海王》真人版：海賊迷會覺得自己記憶錯亂，如果帥就贏了那索隆直接拿冠軍

文：DL

（以下內容含有劇透，請讀者斟酌閱讀）

《航海王》真人版8/31在Netflix上映，身為資深海賊迷自然是不能錯過，當然也是抱著焦慮不知道會不會太崩的心情，這幾天用通勤、下班時間和半個週末，終於服用完第一季影集。

心得的話，平心而論可能是一部還不錯的影集，最後一幕安排斯摩格現身也可以合理猜測第二季已經有所規劃，但整體而言，我還是更偏好動畫和漫畫多一些。

圖片來源：《航海王》 梅利你不要開口笑會不會好一點？

看的時候有很多想法，思緒整理之後我覺得應該分為兩個部分討論比較公允：

給對於原作陌生的觀眾，作為一部新影集的觀影體驗 給熟悉《海賊王》劇情的粉絲，或至少有看過第一季涵蓋的東海篇的觀眾

當然我個人在寫第一點的時候也可能稍有偏頗，也都是個人心得，因此有任何想討論或指正的部分也絕對歡迎。

作為新影集看《航海王》真人版

我想基於影集時長、分集分段點、出現角色數量、呈現效果等等諸多考量，影集版肯定會有做不到完全還原原作的地方。在這樣的狀況下，單就影集而言，本季簡單介紹了船員們的目標、動機、童年，最後在惡龍事件有個合作、順利出海，故事線還算是流暢。而本來不該那麼多的海軍線，增加了一點點的緊張感，也有效補充更多世界觀的設定，還有多一些的親子議題討論，整體來說對影集而言應該是合理且還算好看。

圖片來源：《航海王》 卡普你太早出場，先休息一下

另外，我想肯定的是劇情走向和多數重要人物「大致上」有看到製作團隊試圖還原的用心，當然海賊粉多少會有覺得遺憾或錯亂的點，這個本文後半段會詳述。故事線的流暢，其中一個是因為許多角色的角色設定、詮釋、和增減戲份，其中尤其想讚許的幾位是：

娜美

娜美初期的故事確實比較複雜，需要一些內心戲的詮釋。劇本以及Emily Rudd的演出，把娜美的沈重、（相對於其他人）成熟和謹慎行事表現得很出彩，角色設定整體一貫地呈現在很多儘管只是日常交流的場幕。

圖片來源：《航海王》 娜美的「現實」（或為雙關）詮釋出一個更貼近「普通人」的角色

可雅

在少了三頭（？）、梅利原地過世之後，可雅成為這個鎮的核心，也成為日後唯一會思念騙人布的人，促成戲份和責任等比例增加了，而Celeste Loots則四平八穩地把可雅這個角色該有的所有元素，都準確地呈現在螢幕上。

圖片來源：《航海王》 孱弱而堅強的大小姐，這些元素都很完整呈現

小丑巴其

東方藍的惡人線稍有打亂，也因此給了小丑巴其很多奇異的出場機會，某種程度上也呼應動漫後期他仍然活躍的表現。巴其最成功的是把「壞」和「好笑」的結合和衝突表現得非常吸睛，甚至因為他的果實能力和魯夫海賊團前期的戰力，對上小丑巴其只能「暫時智取」，某種意義上會產生他比其他反派強的感覺。

圖片來源：《航海王》 可愛擔當之一

貝魯梅伯

海軍線因為克比還在唯唯諾諾時期，卡普因為被設定得太偏重親子議題成為冥頑不靈遠多於應有的自由放任，反而本色演出的貝魯梅伯成為加戲後的最大受益者。當然感覺上他其實沒多做什麼事，但這個討人厭的角色很精準地表現從懦弱到稍有長進，雖然跟原作相同，不過因為劇情比重的關係，反而有機會從動漫中人物眾多的困境中，因影集而受益成為被看見的角色。

圖片來源：《航海王》 搶先大賣肉

另外他作為本影集第一個賣肉的角色我還是很過不去：）。

索隆

索隆身為二交椅擺在那麼後面的原因就是，這角色對我而言表現有正有負。正面肯定的是，索隆幾乎可以說是所有角色裡面，最常讓我有「也還原得太像」感覺的。當然新田真劍佑的詮釋有到位，加上其作為成年日本人、臉蛋和身材也引人注目這些跟索隆不謀而合的元素，都造就這個角色的成功。

圖片來源：《航海王》 如果帥就贏了，那索隆直接拿冠軍

但也不是沒有問題。其實我不太能接受對索隆設定的變動，從被綁的動機、初期跟飯糰妹妹的互動變少、被拆繩子的原因等等，導致到最後都不能合理化索隆為什麼要喜歡魯夫和加入草帽海賊團，感覺像是沒事就跟著走。

另外他跟克伊娜回憶擺在井裡攀岩的時候想起，個人也不能理解。最後因為惡龍海賊團的小八不知道為什麼被拔掉，搞得索隆在最後一戰沒有對位，變成就你沒有打倒小隊長，都讓這個角色的節奏感變得很古怪。

魯夫

除了打鬥場面不甚精采，老實說我覺得Iñaki Godoy表現得並不差。最大的問題在於，魯夫是猴子，literally。

看完整季之後突然覺得這可能是最危險的。我是不清楚現在的小朋友幾歲會開始看影集，但理論上應該還是比看動漫的平均年齡高一些。小時候看魯夫會覺得率性、自由、勇敢逐夢，但隨著冒險旅程，海賊團其他成員和讀者都已經長大，只剩魯夫的率性顯得不經大腦，也變成現在跟海賊王有關的討論動不動就出現「沒有魯夫的部分更好看」的諷刺。

圖片來源：《航海王》 魯夫是猴子，非戰之罪

影集從東方藍從頭將故事說起，所以魯夫是這樣的魯夫，我覺得非戰之罪。至於影集的普遍觀眾能不能接受主角是一個聽不進別人說的話的「率性」的人，我想需要更多人看過和評論才能有定論。

反派與戰鬥場面

本來是放在索隆段落要一併說，不過感覺可以獨立一段。索隆拿著劍的戰鬥，不知道是特效上得比較少，還是比較難做？戰鬥戲反而娜美的棍子和香吉士的腳表現得比索隆的劍和魯夫的拳頭精彩，這點真的希望第二季以後可以改善。否則到目前為止跟反派對打的場面幾乎都讓人覺得贏得不明不白。

洛克表演完瞬步之後，像一個選了白癡武器所以不能造成傷害的笨蛋；惡龍的被激怒來得太快，沒有苦戰的刺激，雙方也都沒有基於對實力的自信展現的威壓跟帥氣。

作為海賊迷看《航海王》真人版

前面有說作為新影集看，故事線還算流暢。但身為熟悉海賊王的觀眾，說實話我大概每看10-20分鐘就會至少一次質疑自己記憶錯亂。以下說明幾個影響比較大改動吧。