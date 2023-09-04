尼日政變：軍政府指控法國「公然干涉」，數千民眾週末上街示威要求法軍撤離

數千名尼日民眾於週六（2日）走上街頭，在首都尼阿美發動示威抗議，要求前殖民宗主國法國按照6月已奪取政權的尼日軍政府之要求，撤出軍隊並勿干涉他國內政。

人民上街抗議、軍政府控法國「公然干涉」

根據《法新社》報導，3日時在幾個反對法國軍事力量涉入西非國家的民間組織的呼籲下，數千名示威者聚集在法軍駐紮基地附近，手上高舉著「法國軍隊離開我們的國家」的標語。而尼日軍政府週五才對法國展開新的言論攻擊，指責巴黎支持其已被推翻的總統，是「公然干涉」（blatant interference），而當時民間亦舉辦了類似的集會遊行。

尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）是法國的盟友，其在2021年的當選燃起了這個動盪國家得以穩定的希望，而法國也是尼日的前殖民宗主國，彼此更是打擊聖戰主義的盟友。但當尼日軍方在7月26日發動政變罷黜貝佐姆後，西非國家經濟共同體（ECOWAS）對尼日實施制裁，表示若尼日無法經由談判等和平手段恢復文人統治，將不排除以軍事手段干預，而法國卻在此時持續表態支持貝佐姆。

根據《法廣》，西非國家經濟共同體目前仍持續進行外交努力，避免對尼日採取最後的軍事手段。而奈及利亞總統提努布（ Bola Tinubu）參考過去自身國家在在20世紀90年代的經驗，建議以9個月為期限實施較溫和的外交手段。與此同時，約20個人權組織在上週五致函西非國家經濟共同體，呼籲取消經濟制裁措施，認為這些措施會進一步加劇尼日人民的脆弱性。

軍政府與法國間的外交角力持續

稍早在8月3日，尼日軍政府宣布廢除與法國的軍事協議，法國當時在該國駐紮了約1500名士兵，協助打擊該地區的聖戰主義。但法國以合法性為由不予理會，至今持續在尼日駐軍。

軍政府也在8月25日提出法國大使須在48小時內離境之要求，並剝奪法國大使的外交豁免權，但法國至今仍持續無視與拒絕。法國外交部長科隆那（Catherine Colonna）表示，法國不必屈服於一個沒有合法性的部長的命令，並保證巴黎將確保法國駐尼日大使伊特（Sylvain Itte）能夠安全地面對來自政變者的壓力。

9月1日時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）更向貝佐姆致敬，稱讚他的「承諾、行動和勇氣」，並再度重申尼日軍政府並無合法性，堅稱法國將在與貝佐姆總統的交流基礎上作出有關尼日的決定。對此，軍政府政權發言人阿卜杜拉瑪內上校（Colonel Amadou Abdramane）回應表示，馬克宏的言論旨在對尼日人民實施永久的新殖民主義運動，然而尼日人所要求的不過只是自己能夠決定自己的命運。

持續的政治危機也使尼日面臨嚴重的糧食不安全風險。聯合國上週五表示，由於邊境關閉，聯合國糧食計畫署（WFP）運往尼日的約7300噸糧食援助被困在途中，其中包括用於治療和預防營養不良的食品。

由於擔心捐助者可能會因貝佐姆的下台而退出，聯合國深切關注任何關於捐助尼日的資金中斷，與對人道主義救援的影響，儘管8月31日軍政府才宣布將阻止聯合國機構、非政府組織等國際組織在軍事行動區開展工作。

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核稿編輯：翁世航