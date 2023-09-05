「倫敦塗鴉牆事件」是高級黑還是低級紅？談中國宣傳話語的傳播邏輯

文：賈葭

不到十天時間，東倫敦那面塗鴉牆，已經被覆蓋了四次。來自中國浙江的留學生一鵲，以一己之力，在華人圈及藝術圈掀起了一次聲勢浩大的討論。當然這並非他的初衷，事件發展至此，已遠遠超出他的想像和控制範圍。就像一個只是拿起火柴偷偷抽一根煙的頑皮小孩，莫名其妙地燒燬了一整幢大樓。

這二十四個字的社會主義核心價值觀，從未經歷過走出國門的考驗。經此一役，西方世界對中國意識形態管制及輸出，有了更為具體的認知。社會主義就是要消滅資本主義的，這是社會主義的本質所決定的，哪怕僅僅只是一面牆，也會成為社會主義意識形態馳騁的藝術疆場。

「裡外不是人」的塗鴉藝術家

很多藝術界的人士，在社群網站替一鵲打抱不平，甚至認為他喜歡艾未未，就一定是反賊。很多人還替一鵲解釋了他的創意：他就是以自己為社會主義的化身，粗暴覆蓋了那些漂亮的塗鴉作品，並預見到了一定會讓北京的宣傳部感到萬分尷尬的二次創作。而且，他也預見到了這樣的行為引發的大規模爭議，這也讓這次塗鴉區別於那些刷在中國城市鄉村的一模一樣的宣傳語，而成為一個「藝術作品」。

而很多對中國持反對立場的網友並不這麼看，認為這就是小粉紅對西方言論自由的濫用，以及對中國宣傳話語的主動輸出，一鵲就是俗稱的「自幹五」——中國網路上對那些主動支持官方話語人士的嘲諷之詞，即「自備乾糧的五毛黨」。他的底色就是小粉紅，他就是想讓海外華人「一秒回國」，就是粗暴地在海外自發地寫下那些令中國人「入腦入心入魂」的標語。

雖然一鵲使用了很多後現代的藝術及哲學語言試圖解釋他並不是小粉紅，他不是所謂的離岸愛國主義分子，但這對那些指責他是小粉紅的人來説一點都不重要。值得注意的是另一邊，他的更多精力則要放在對北京的解釋上，他需要坦誠地、認真地向北京表達和自證，他不是一個旅居海外的政治反對人士。相對於前一種解釋，這種「自證清白」顯然更為費力、更難辦。

新浪微博的「廣東五毛師團領袖」孤煙暮蟬，在一檔節目中，毫不費力地把一鵲稱為「殖人」和「反華勢力」，為他扣上了很多帽子。這位知名的意識形態女打手，此前曾多次在一些政治事件中瘋狂攻擊溫和派人士，甚至莫須有的給他們戴上各種可以進入刑法的罪名。這樣的「扣帽子」顯然讓一鵲感到相當緊張。

而被視為中國言論風向標之一的《環球時報》前總編胡錫進也下場了，他認為一鵲有在倫敦刷這二十四字的自由——如果西方標榜的言論自由真實存在的話。他在評論中傾向於認為一鵲是一位愛國青年，這大概是胡錫進幾十年來和海外反對派人士唯一達成的共識，這也顯示出了這件事的荒謬之處：孤煙暮蟬和胡錫進竟然觀點南轅北轍。

一鵲，這位來自中國浙江的留學生，被海外政治反對人士認為是小粉紅，而被國內小粉紅頭目認為是海外政治反對派。他像一隻西方寓言中的蝙蝠，被獸認為是禽，被禽認為是獸。其結果卻變成「兩面不是人」。這也顯示出這件事雖然事實簡單明瞭，但闡釋空間極為廣大，而這種闡釋空間雖然也給了一鵲騰挪的機會，但無論如何，他現在已經不能取悦任何一方，尤其是取悦北京。

我也不認為一鵲是反諷，因為一個敢於反諷社會主義價值觀的人，不僅應該有使用自由言論的勇氣，也應該有誠實面對自己的勇氣。從一開始小紅書的發佈語言以及後續他的自辯來看，一鵲顯然是一個缺乏勇氣的年輕人，相比自由的表達，他更喜歡「安全的表達」。

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到底什麼是社會主義核心價值觀？

一鵲的問題在於，他並沒有真正理解「社會主義價值觀」。核心價值觀這一組12個詞彙，最早來自2012年中共十八大，被認為是新一屆中共集體的意識形態新動向，從國家、社會、公民三個層次上規定了核心價值的目標、取向以及準則。

如果單純把其中每一個單詞翻譯成英語，恐怕沒有任何西方國家人士會反對，都是好到不能再好的單詞，但是這一組詞彙放在一起成為「社會主義核心價值觀」的時候，則脱離了每一個詞彙的單獨意義。舉一個不太恰當的例子，上海、外交、大學這三個單詞大家都明白，但放在一起，「上海外交大學」，這個東西是不存在的。

很多中國訪民曾經把「民主」、「自由」的字樣寫在胸口或者寫在額頭，但這裡的「民主」、「自由」和核心價值觀裡的「民主」、「自由」是不一樣的。為什麼不一樣？寫在額頭就涉嫌顛覆國家，只有刷在白牆上面，底下有本地宣傳部的簽名，才是一個合法的政治標語。這一點，相信很多沒有中國生活經歷的西方藝術家無法想像。易言之，只有「真理部」才掌握這些重大詞彙的使用權和解釋權。

比如「民主」，一定是「社會主義民主」，而不是西方政治學辭典中的民主。如果你再問什麼是「社會主義民主」，那裡將有無數雲山霧罩的解釋在等著你。很多年之前，中國的網路流行一句話：網路分兩種，網路、以及中國網路。民主也是，民主、以及中國民主。未來很可能物理學和統計學也是，即統計學將分為數學和中國統計學兩個種類。

所以那些對中國知之不深的西方人士千萬不要只望文生義，但這也是理解當下中國問題的複雜之處。正是這些表面光鮮的詞彙成為主流乃至唯一的真理。中國還有句調皮話：什麼叫主流？主流就是和主流保持一致。核心價值觀的存在，就是為了摒棄其他價值觀的，這是核心價值觀唯一的、主要的工具性。

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