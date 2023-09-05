「倫敦塗鴉牆事件」是高級黑還是低級紅？談中國宣傳話語的傳播邏輯
我們想讓你知道的是
一鵲，這位來自中國浙江的留學生，被海外政治反對人士認為是小粉紅，而被國內小粉紅頭目認為是海外政治反對派。他像一隻西方寓言中的蝙蝠，被獸認為是禽，被禽認為是獸。其結果卻變成「兩面不是人」。這也顯示出這件事雖然事實簡單明瞭，但闡釋空間極為廣大。
文：賈葭
不到十天時間，東倫敦那面塗鴉牆，已經被覆蓋了四次。來自中國浙江的留學生一鵲，以一己之力，在華人圈及藝術圈掀起了一次聲勢浩大的討論。當然這並非他的初衷，事件發展至此，已遠遠超出他的想像和控制範圍。就像一個只是拿起火柴偷偷抽一根煙的頑皮小孩，莫名其妙地燒燬了一整幢大樓。
這二十四個字的社會主義核心價值觀，從未經歷過走出國門的考驗。經此一役，西方世界對中國意識形態管制及輸出，有了更為具體的認知。社會主義就是要消滅資本主義的，這是社會主義的本質所決定的，哪怕僅僅只是一面牆，也會成為社會主義意識形態馳騁的藝術疆場。
「裡外不是人」的塗鴉藝術家
很多藝術界的人士，在社群網站替一鵲打抱不平，甚至認為他喜歡艾未未，就一定是反賊。很多人還替一鵲解釋了他的創意：他就是以自己為社會主義的化身，粗暴覆蓋了那些漂亮的塗鴉作品，並預見到了一定會讓北京的宣傳部感到萬分尷尬的二次創作。而且，他也預見到了這樣的行為引發的大規模爭議，這也讓這次塗鴉區別於那些刷在中國城市鄉村的一模一樣的宣傳語，而成為一個「藝術作品」。
而很多對中國持反對立場的網友並不這麼看，認為這就是小粉紅對西方言論自由的濫用，以及對中國宣傳話語的主動輸出，一鵲就是俗稱的「自幹五」——中國網路上對那些主動支持官方話語人士的嘲諷之詞，即「自備乾糧的五毛黨」。他的底色就是小粉紅，他就是想讓海外華人「一秒回國」，就是粗暴地在海外自發地寫下那些令中國人「入腦入心入魂」的標語。
雖然一鵲使用了很多後現代的藝術及哲學語言試圖解釋他並不是小粉紅，他不是所謂的離岸愛國主義分子，但這對那些指責他是小粉紅的人來説一點都不重要。值得注意的是另一邊，他的更多精力則要放在對北京的解釋上，他需要坦誠地、認真地向北京表達和自證，他不是一個旅居海外的政治反對人士。相對於前一種解釋，這種「自證清白」顯然更為費力、更難辦。
新浪微博的「廣東五毛師團領袖」孤煙暮蟬，在一檔節目中，毫不費力地把一鵲稱為「殖人」和「反華勢力」，為他扣上了很多帽子。這位知名的意識形態女打手，此前曾多次在一些政治事件中瘋狂攻擊溫和派人士，甚至莫須有的給他們戴上各種可以進入刑法的罪名。這樣的「扣帽子」顯然讓一鵲感到相當緊張。
而被視為中國言論風向標之一的《環球時報》前總編胡錫進也下場了，他認為一鵲有在倫敦刷這二十四字的自由——如果西方標榜的言論自由真實存在的話。他在評論中傾向於認為一鵲是一位愛國青年，這大概是胡錫進幾十年來和海外反對派人士唯一達成的共識，這也顯示出了這件事的荒謬之處：孤煙暮蟬和胡錫進竟然觀點南轅北轍。
一鵲，這位來自中國浙江的留學生，被海外政治反對人士認為是小粉紅，而被國內小粉紅頭目認為是海外政治反對派。他像一隻西方寓言中的蝙蝠，被獸認為是禽，被禽認為是獸。其結果卻變成「兩面不是人」。這也顯示出這件事雖然事實簡單明瞭，但闡釋空間極為廣大，而這種闡釋空間雖然也給了一鵲騰挪的機會，但無論如何，他現在已經不能取悦任何一方，尤其是取悦北京。
我也不認為一鵲是反諷，因為一個敢於反諷社會主義價值觀的人，不僅應該有使用自由言論的勇氣，也應該有誠實面對自己的勇氣。從一開始小紅書的發佈語言以及後續他的自辯來看，一鵲顯然是一個缺乏勇氣的年輕人，相比自由的表達，他更喜歡「安全的表達」。
到底什麼是社會主義核心價值觀？
一鵲的問題在於，他並沒有真正理解「社會主義價值觀」。核心價值觀這一組12個詞彙，最早來自2012年中共十八大，被認為是新一屆中共集體的意識形態新動向，從國家、社會、公民三個層次上規定了核心價值的目標、取向以及準則。
如果單純把其中每一個單詞翻譯成英語，恐怕沒有任何西方國家人士會反對，都是好到不能再好的單詞，但是這一組詞彙放在一起成為「社會主義核心價值觀」的時候，則脱離了每一個詞彙的單獨意義。舉一個不太恰當的例子，上海、外交、大學這三個單詞大家都明白，但放在一起，「上海外交大學」，這個東西是不存在的。
很多中國訪民曾經把「民主」、「自由」的字樣寫在胸口或者寫在額頭，但這裡的「民主」、「自由」和核心價值觀裡的「民主」、「自由」是不一樣的。為什麼不一樣？寫在額頭就涉嫌顛覆國家，只有刷在白牆上面，底下有本地宣傳部的簽名，才是一個合法的政治標語。這一點，相信很多沒有中國生活經歷的西方藝術家無法想像。易言之，只有「真理部」才掌握這些重大詞彙的使用權和解釋權。
比如「民主」，一定是「社會主義民主」，而不是西方政治學辭典中的民主。如果你再問什麼是「社會主義民主」，那裡將有無數雲山霧罩的解釋在等著你。很多年之前，中國的網路流行一句話：網路分兩種，網路、以及中國網路。民主也是，民主、以及中國民主。未來很可能物理學和統計學也是，即統計學將分為數學和中國統計學兩個種類。
所以那些對中國知之不深的西方人士千萬不要只望文生義，但這也是理解當下中國問題的複雜之處。正是這些表面光鮮的詞彙成為主流乃至唯一的真理。中國還有句調皮話：什麼叫主流？主流就是和主流保持一致。核心價值觀的存在，就是為了摒棄其他價值觀的，這是核心價值觀唯一的、主要的工具性。
你也配姓趙？中國主流話語的傳播邏輯
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。