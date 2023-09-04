蔡司打造全台首座鏡片鋼雕光廊 香堤大道闖關抽5,000元折價券！「光的循環分享計畫」 捐助閒置鏡片挺永續 照亮友邦國家弱勢族群

光學巨擘德國蔡司集團秉持「Seeing beyond-突破眼界 超越極限」的企業文化精神，宣布將推廣年度ESG「光的循環分享計畫」，攜手榮獲國際肯定的剪紙藝術家—楊士毅，打造全台首座蔡司”光之祝福”鏡片鋼雕裝置藝術，鏡片結合雕花藝術，用光的循環賦予閒置鏡片新的價值，藉此宣導永續與視力保健的觀念，鼓勵民眾捐贈家中閒置鏡片，重新打造再生眼鏡，分享溫暖到海內外偏鄉，蔡司光廊全台巡迴系列活動，首站於台北信義香堤大道廣場開跑，9/2-11/12北、中、南活動期間參與現場闖關活動，還有機會獲得最高5,000元配鏡折價券！

蔡司攜手全台眼鏡通路挺ESG永續精神 邀民眾捐閒置鏡片再利用一起做好”視”

根據世界衛生組織全球視力報告指出，全球每一年有50萬的新增失明人口，平均每1分鐘有一位孩童失去視力。然而中低收入國家或偏遠農村，更經常因缺乏醫療資源，飽受眼疾之苦，而孩童更有可能因為視覺系統沒有得到良好發育或不會表達，常常近視了卻沒發現，進而錯過了黃金矯正時期。

蔡司視力保健部門於今年4月起響應中山醫學大學附設醫院，所發起的友邦國家弱勢族群的眼鏡捐贈活動，至今已捐贈出100副兒童眼鏡、100副老花與成人眼鏡，醫療與視力矯正受惠人數逾400人。下半年度將持續開展「光的循環分享計畫」公益捐贈，鼓勵民眾到全台蔡司光廊快閃活動與全台蔡司合作眼鏡店－包含小林眼鏡、大學眼鏡、得恩堂眼鏡、寶島眼鏡以及蔡司優視力專家眼鏡店等，捐出家中不合「視」宜的鏡片，藉此機會透過蔡司優視力體驗認識專業驗光，喚起大眾對視力保健的重視，提升國人對於眼視健康照護的意識，然而閒置鏡片回收後，將持續用於公益義診活動及學校教學、再利用，以實現企業社會責任與環境永續發展之目標。

關於鏡片與眼鏡的使用觀念，品牌也做出提醒，由於現在天氣環境變化較以往劇烈，一般而言眼鏡壽命約為2年，儘管外觀上不一定看得出太多刮痕損傷，但鏡框與鏡片反覆使用，仍然會因為不當使用習慣或高溫曝曬等原因導致損傷，若沒有定期檢查、維修或更換，長期使用恐會導致視線模糊，加劇眼部疲勞，而所產生的壓力甚至可能影響眼視健康。蔡司建議民眾，眼鏡使用每隔三個月至半年應定期至原配鏡處做調整，一年至少做一次視力檢測，以利檢視眼鏡配戴與雙眼健康狀況。

沉浸式閒置鏡片鋼雕光廊透過光的循環分享溫暖 參觀並完成闖關抽5,000折價券 ！

蔡司集團攜手國際級剪紙大師—楊士毅，以閒置鏡片結合傳統台灣雕花設計，打造出「光之祝福」裝置藝術，民眾可以透過沉浸式的光廊體驗，近距離欣賞鏡片如同光的結晶，藉由“分享”創造循環不息，因“凝聚”而成的美麗風景，用光的溫暖點亮台灣希望的創作精神！

活動現場除提供蔡司光廊體驗外，更有蔡司品牌館讓消費者能近距離認識蔡司，館中除了展出蔡司鏡片相關產品，更將展出蔡司集團的相關光學科技，包含半導體生產技術、工業量測與顯微鏡、醫療技術、視力保健與光學消費品鏡頭、望遠鏡…等等，讓您完整感受德國蔡司177年來專研光學領域的魅力！

9/2-11/12週末活動現場，民眾不僅可免費體驗黑科技蔡司3D 中心定位儀，獲得個人化配鏡精準數據，還可至蔡司優視力專家攤位參與闖關活動，就有機會獲得限量的蔡司指定通路配鏡折價券$5,000（共5名）、蔡司無線充電滑鼠墊（10名）、蔡司專業光學試鏡紙（20名）、蔡司經典馬克杯（25名）。另外，9/15-11/15購買蔡司鏡片全系列即贊助看見．齊柏林基金會《看見台灣III》拍攝計畫，並贈限量保卡乙張；凡購買蔡司清銳MAX訂製鏡片系列加贈蔡司Ｘ剪紙藝術家楊士毅聯名悠遊卡乙張。蔡司邀請您分享你的光，用光的溫暖點亮台灣希望，一同看見美好光世界！

Photo Credit : 德國蔡司 民眾體驗蔡司3D中心定位儀專業驗光服務

蔡司光廊巡迴快閃活動場次：

9/2台北信義香堤大道廣場、9/16-9/17高雄巨蛋、10/14-10/15新光三越台南新天地、 10/28-10/29竹北遠百、11/11-11/12 台中三井LaLaport購物中心。

詳情請見活動官網：https://zeissvis-lightgallery.com.tw/

本文章內容由「德國蔡司」提供。