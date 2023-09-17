《思念的延續》：「我的孩子都病成這樣了，叫我理光頭也無所謂啦！」
我們想讓你知道的是
「癌症治療是一條這麼漫長的路，一路走來，內心其實是孤單的。若是有人在旁陪伴著，或一起行動，就比較不會寂寞、孤單。」小宇說：「這種陪伴，是很重要的支持！」
文：瑪莉亞（林惠貞）
寒流來襲，已近黃昏，順著擁擠人潮踏上捷運站階梯時，聽到有人叫喚我：「瑪莉亞！」
循聲回頭望去，捷運站旁斜坡過道上，小宇坐在狹小輪椅上，媽媽則努力地推著輪椅，肩膀還背個大背包，緩慢又吃力。
病房中的笑語
小宇薄施胭脂，戴銀白晶亮耳環，套件米白色毛衣和長裙，項間一條精緻秀氣的項鍊，整個人顯得高雅大方。
今天小宇回醫院門診取藥，這陣子因為脊椎越來越痛，已經無法站立，所以只好坐輪椅活動。
「簡直像鬼一樣！」平常居家身體疼痛時，經常像蟲一樣捲曲起來，有時甚至蓬頭垢面，形容枯槁，完全下不了床，她竟這樣形容自己。
想到今天要看賴醫師的門診，心情很開心。所以特別精心打扮一番，希望讓醫師看到一個漂亮有精神的女孩。想起以前在醫院門診服務時，經常看到老一輩的長者，尤其是女性。看門診時經常會特別打扮一番，梳理穿戴比較正式，隱然有一種傳統上對醫師的尊重。
小宇則說，看到醫師就好像看到親人一樣，溫暖體貼，常常為她鼓勵打氣，希望他看到打扮得漂漂亮亮、笑容滿面的病人，也會很開心！
「要是我女兒像妳這麼漂亮就好了。」每次醫師看完診後，經常會誇讚小宇打扮得很有型或很漂亮。
「妳怎麼這麼會生，生出這麼漂亮的女兒！」有時也會轉頭對媽媽說，幽默逗趣的話語，常讓她們哈哈大笑。不過，小宇也會提問：「為什麼我這麼年輕就得乳癌呢？」
「可能是上天的意思，不然，我們一起來禱告吧！」醫師解釋完醫療問題後，溫柔地說。
「為什麼我化療後，這麼快轉移到骨頭呢？」今天小宇就問。
「接下來還要怎麼辦？」
醫師安排住院及化療計劃後，又寬慰地說：「妳知道嗎？那是因為老天爺說妳長得太美了，聰明又漂亮，所以啊，祂忌妒妳了！」
「每次看醫師的門診，都有一種回到家的感覺，雖然知道病情不樂觀，但是醫師也很努力在想辦法了，還經常逗得我們開心哈哈大笑！」小宇邊說邊笑。
我和她媽媽在一旁聽小宇描述得活靈活現，也捧腹大笑，直不了腰。可是內心卻慢慢流盪著溫暖的感動。醫療學識，或許來自課堂上的努力學習，精湛技術，也可能來自臨床上的豐富經驗，但是溫厚體貼與細緻的善意，卻是來自一位仁者堅持的初心啊！
生病之後，有段時間必須臥床休養，無聊之餘，小宇開始經營起粉絲專頁，由於特殊人生經歷，慢慢有廣大的粉絲群。
她經常在網路上分享自己生病經驗以及內心感受，有時貼出旅遊美食的照片，有時則貼出化療時身體不適的照片，希望鼓勵相同經驗的人，能夠正向思考，勇敢面對病魔。
在別人的需要，看到自己的同理
有次她在粉專上提到生病辛苦，希望能夠找工作或增加收入，因應醫療支出。
碧姐知道後，不僅請她吃美食，開車出去兜風，還多次運用人脈，邀約小宇到學校演講，分享抗癌經驗與艱辛過程，不僅增加收入，也感動鼓舞許多還活在夢幻中的學生。
上次住院，她腰椎骨頭疼痛不適，怡君老師特地致贈美麗鮮花與松露精油探視，她受寵若驚直呼：「擦了真的好舒服。」
文莉則帶來「淨土」噴霧劑，清香宜人，讓她在住院日子能夠享有舒適好睡眠。
最近小宇手機故障，但身體疼痛無法出門，所以好長一段時間沒有看到粉專發布訊息。
後來身體稍微恢復，她自己努力推輪椅到通訊行修手機，不過，平日短短距離，坐在輪椅上，卻是漫長辛苦的過程，也讓她發現無障礙空間對輪椅患者的重要性。
不平則鳴，她把這段經驗貼上臉書，結果有位陌生女網友竟然私下聯絡她。網友說自己有兩支手機，都是全新的，放著也是放著，不如就送給小宇。
她起先嚇一跳，可是又不忍拂逆對方的誠心善意，就默然接受。
「世上怎麼會有這麼好的人呢？我實在是太幸運了！」小宇感嘆地說。
「是啊，真是體貼善良的人。因為妳也是善良又勇敢的人吧！」我說。
素昧平生，能在別人的需要，看到自己的同理，願意付出行動，就相當令人感動。
雖然我不認識那位陌生網友，但也因為聽到這件事而覺得開心，衷心期待，人間處處有溫情。
讓我陪妳一起理光頭！
門診時，醫師表示會安排住院，再做一次化療，或許，這是最好的辦法。
「也就是說，我必須再次理光頭！」小宇表示。
其實理光頭對她來說已經不稀奇了。
記得第一次做化療，那時候還留著茂密秀髮，實在捨不得把頭髮剪光。心中暗忖，聽說有人做化療頭髮會掉很多，也有人不會掉髮，或許，我會是幸運的那個！
懷著這種僥倖，化療前仍舊按兵不動，因為美麗年輕的女孩，實在不敢想像自己光頭的樣子。
可是現實畢竟是殘酷的！化療後每天早上起床，枕頭上就掉滿許多頭髮，梳頭髮時也是大把大把的掉，看了心情難免鬱卒，照照鏡子，整個頭只剩下稀稀疏疏幾根毛髮，心一橫，乾脆一次剪掉三千煩惱絲，光頭算了！
擔心光頭出門嚇到路人，小宇買了幾頂假髮及帽子，還有一些漂亮頭巾，可以輪流變換造型。
療程結束後，正好是夏天，戴假髮非常悶熱。雖然公司有冷氣，但天天頂著假髮，時間一長，著實難以忍受。那天她鼓起勇氣，毅然拿下假髮，頂著光頭上班，全公司人都嚇壞，以為發生什麼大事，紛紛來關切。
「怎麼了呀？心情不好嗎？」
「怎麼突然想不開呢？」
「失戀了嗎？還是遇到什麼事？」
「說說看，我們一起想辦法！」
在眾人高度關心下，她才吐露消息：「因為癌症化療！」
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html