她們想要的不是憐憫，而是勇於面對挑戰的機會 徐佳瑩和台灣世界展望會以愛聲援「資助1000女孩」

台灣世界展望會會長李紹齡表示，「就在每分鐘有22位女孩成為童婚犧牲品，許多女孩暴力及虐待的對象是她的家人。但我們相信，無論在何處兒童都該免於恐懼的成長，獲得受教權及平等發展機會。」2023年，台灣世界展望會發起「資助1000女孩──變調的童年‧以愛聲援 ( Break silence, End violence )」透過資助關懷，深入社區第一線推動方案，使家長了解栽培女孩較童工、童婚對家庭更好，教女孩認識身體界線及身體自主權，懂得上學的重要性，活得更有尊嚴。

「資助1000女孩」代言人徐佳瑩LaLa於今日(8/31)分享7月探訪烏干達社區，共計八天七夜的關懷心情。在鄉野塵土飛楊的旅程上，遇見小童工、童婚及失學少女，讓徐佳瑩直言太震撼！行程中，徐佳瑩也到社區小學縫布衛生棉，穿上縫紉班少女親手織的連衣裙，更首度和資助女孩艾紗兒（Aisha）相見，她說：「這些回憶會在我心中很久很久」。

別被貧窮定義了自己！國內女孩舞力全開聲援

從推動女孩日、性別三法等，台灣一步步於亞洲致力於性別權益促進，展望會也透過兒童資助計畫於國內55處據點服務超過2萬名女孩。記者會上，台灣世界展望會培力之舞蹈團體「TA Girls」表演舞蹈，活力發聲「愛自己，做自己的主人！」團名「TA」取名自泰雅族「自信」之意，希望女孩在成長中勇於活出不同階段蛻變的自信美。

台灣世界展望會陪伴的女孩姜瑩瑄也現身分享成長故事。從小她看著父親一人辛苦養家，還好有展望會社工及資助人支持，舒緩家計壓力，讓瑩瑄更專注於課業，更抱持回饋社會的志向選擇社工系，如今27歲的瑩瑄成為展望會社工，以助人專業照顧國內孩子，鼓勵女孩築夢。「我知道每個決定都有挑戰，但只要勇改跨出去，就能成為心目中的樣子！」

以資助挹注社區發展，看見女孩真正的需要

迫於貧困或歧視，世界上許多女孩不知自身權利及如何脫離受暴。徐佳瑩分享在非洲最震撼的是收割甘蔗的潔克琳（Jacklin）及失學、童婚的瑪瓦圖姆（Mwatumu）。貧窮的潔克琳沒有鞋，為了賺取學費搶收甘蔗，打赤腳走入滿是銳利蔗葉的田地，經常渾身瘀傷，一天卻領不到1.5塊美元的工資；徐佳瑩分享，和潔克琳握手當下，心裡像被閃電擊中般震撼：「那是我握過最粗糙的手，可是她才這麼小！」而瑪瓦圖姆進入青春期後常被小學老師出言羞辱，恐懼上學的她，迫於生活嫁給承諾養她的男人。

直到展望會在社區推動兒童資助計畫後，兩位女孩有了改變。現在潔克琳有了當老師的夢想。瑪瓦圖姆則在展望會培訓的兒保委員會關懷下，恍然大悟童婚根本是違法的，她脫離婚姻、搬家，在5月份轉學註冊了小六。徐佳瑩感觸地說：「為了轉學讀書，瑪瓦圖姆寄住到外地，看見她的小房間什麼東西都沒有，讓我很吃驚。究竟她們經歷的生活是什麼，身心靈如何能承受？完全不是我們可以想像的。」

徐佳瑩含淚看非洲小女兒影片，希望每個女孩都能被呵護長大

在台灣支持的奇港達洛（Kigandalo）計畫區，徐佳瑩和小學社團女孩一起縫布衛生棉，小學生提到之前生理期常用舊衣服墊，強忍到放學或中午跑回家換。她也參觀展望會替疫情期間失學女孩開設的縫紉班，一名學員埃斯特（Esther）竟贈送徐佳瑩親手縫製的連衣裙「只是看著我的照片，就能預先做出這麼好看的衣服，可以感受到她的天分！」埃斯特提到，疫情期間家裡連肥皂、鹽巴都買不起，但展望會培力縫紉，還提供縫紉機和布源，現在她會製作訂製服，還開設服裝工作室。「謝謝展望會幫助我、我的家人與社區，尤其感受社區改變對女孩的態度。」

Photo Credit : 台灣世界展望會 徐佳瑩穿上縫紉班少女贈送的連衣裙

今年首度加入資助的徐佳瑩，行程中與小女孩艾紗兒相見。徐佳瑩特地帶了一套美術組及全家福照片送給她，兩人很快地變成好友，分享彼此的興趣，還畫下對方的模樣，艾紗兒從內向漸漸變得撒嬌，臨別前更兩度抱著徐佳瑩流露不捨之情，「艾紗兒跑來抱著我，我感受她知道我們很難有機會再見面了，我回來後也常想著她，現在有去上學嗎？教室和老師好不好？廁所有沒有燈？我想祝福艾紗兒和她家人健康平安，甚至她的社區越來越好。」記者會上，艾紗兒以影片驚喜獻唱非洲兒歌，表達希望有天可以再次相見，還用中文說：「謝謝你 LaLa。」艾紗兒的純真融化眾人，徐佳瑩看完眼眶含淚表示，希望更多人也一起參與感受資助的美妙。

愛，只要開始走動就不停息

回想此趟非洲行，徐佳瑩感觸地說，「我突然感受我們真的太幸福了。剛開始去的確會有想哭的衝擊，但也看見展望會在社區做了很多事，其中女孩接受教育是最重要的，這就像灑下種子，有天她們會長高長壯！」台灣世界展望會會長李紹齡表示，「弱勢女孩真正需要的不是憐憫，而是正視她的權利，用教育點亮未來。愛只要開始走動就不停息，讓我們幫助女孩的權利不被剝奪。」邀請更多人「以愛聲援」資助女孩，每天23元就能幫助一位女孩打破貧困及暴力循環，讓社區其他4位兒童一同受益。

感謝企業愛心聲援「1000女孩」

感謝聲援女孩的企業Hi-Q中華海洋生技股份有限公司、HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司、升級商務中心股份有限公司、美麗華娛樂股份有限公司、遠百信義A13、臺北首都客運（依首字筆畫排序）支持女孩權利，免於暴力恐懼！HAPPY GO共同響應愛心活動，邀請全台千萬卡友到App捐點幫助「1000女孩」。今年「資助1000女孩」將於10月8日舉辦「一起與金曲歌后徐佳瑩聲援1000女孩 音樂彩繪親子活動」，屆時知名BUNNY 2親子MusicLab將帶動音樂故事，徐佳瑩也將現身面對面分享，歡迎親子參加聆聽故事，用繪畫支持世界角落的女孩（因場地人數有限，即日起請上ACCUPASS 活動通報名或來電洽詢 https://www.accupass.com/event/2308280421311206999869 ）。

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 郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，請註明：「資助女孩」或「國內女孩助學」

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