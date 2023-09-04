大家本來就對Netflix《航海王》期待不高，所以只要表現尚可好像就能接受
我們想讓你知道的是
《航海王》影集其實算是努力讓原著情節，以比較適合影集的方式呈現，但是，當索隆在第二集中說出「魯夫改變了我」的台詞時，其實光就影集劇情來看，這部份的說服力則明顯不足，有點仰賴原著給人的印象混過去。因此對看過原著的人來說，則可能會有兩種反應。
文：出前一廷
Netflix的《航海王》真人版影集是一部有點奇妙的作品，我個人認為就目前的普遍評價來看，這部影集引發的效應其實有點類似電影《音速小子》，由於初期公布時，大眾普遍對選角評價不佳，同時也不看好歐美改編日本漫畫的真人版作品，因此使其評價的基礎點一開始就處於負面階段，所以最後只需要端出尚可的表現，自然便會獲得超乎預期的優秀評價。
《航海王》影集演員表現整齊，努力還原原著
先從演員方面談起。在《航海王》影集中，像是魯夫、索隆、娜美、騙人布與香吉士等人的表現其實還算不錯，如果要說到與原著差距較遠的地方，大多也都是由於劇本導致，以及真人版確實難以呈現出動漫中的搞笑方式。而在其他角色方面則算有好有壞，像是紅髮傑克就稍微欠缺了一點霸氣，但鷹眼的表現則還算是掌握了原著精髓。
至於場景方面，可能是受限於成本，又或者是為了要在真人版中顯得沒那麼突兀，因此《航海王》影集的場景比起漫畫的幻想繽紛，則具有較強的真實感，像是一些酒吧或小鎮的場景，在漫畫中都比較接近西部片或日式RPG的風格，但在影集版中，則更接近電玩《刺客教條IV：黑旗》或影集《黑帆》的調性，也就是18世紀初期，像是拿索這類加勒比海沿岸城鎮之類的地方。
而在改編上，《航海王》影集其實算是努力讓原著情節，以比較適合影集的方式呈現，除了在所難免的刪減外，同時也強化了像是克比這種在原著中登場時間較短的角色戲份，並讓原本後來才會出現的海軍中將卡普提前登場，藉由將他們的戲份安插在每一集中的方式，使原著裡原本段落感較強的結構，也因此在具有更強的連續性一些。
不過微妙的是，這樣的努力，卻也讓《航海王》影集不免捨棄了一些原著特質。舉例來說，原著在打鬥方面，一直都是典型的一對一單挑路線，每次總會為每個角色安排他們各自的敵人。
但在影集版裡，或許同樣出自成本與片長時間的考量，因此除了縮減敵人數量，就連主角們也往往會毫不猶豫地聯手圍毆一名敵人，而像是與克洛一戰，則甚至在大部分時間裡，還被改成以青少年驚悚片的方式呈現。
因情節刪減與更動，顯得角色說服力不足
更關鍵的地方在於，原著前期的一大魅力，其實是奠基於魯夫如何與各個夥伴建立情誼的經過。但這些部分，卻也由於情節上的刪減與改動，變得在許多地方都只能以角色台詞來加以傳達，讓魯夫不斷說出一些正義英雄或重視友情的相關台詞，最後則失去了不少原著中大家是以實際行動來傳達這些情感，而非是不斷在口頭上反覆強調的感覺。
也因為如此，當索隆在第二集中說出「魯夫改變了我」的台詞時，其實光就影集劇情來看，這部份的說服力則明顯不足，有點仰賴原著給人的印象混過去。
因此對看過原著的人來說，則可能會有兩種反應，一種是直接把早就熟悉的角色關係套入，所以就順順地看過去，另一種則是認為影集刪減了雙方建立情誼的過程，所以覺得不行，最終則導致兩種極端看法。
此外，這部份也正如前面所說，由於真人影集若是想呈現原著那種誇張的動漫搞笑風格，恐怕只會讓人尷尬無比，因此這一點或許也是導致《航海王》影集只能用台詞方式，來不斷強調原著裡角色以行動與搞笑表現出來的夥伴情感，最後在角色呈現上，也不免出現只得其形卻不得其神的問題，讓這些角色乍看之下還算忠於原著，但其實則更像是不得不遷就真人化的另一群人物似的。
當然，對於原著迷來說，《航海王》影集也還是有一些令人驚喜的細節。除了就像漫威電影宇宙那樣，讓後來才會出現的角色以各種彩蛋形式暗示及提及外，像是每一集的片名logo，也都會根據當集的主要劇情調整為不同版本，就連配樂方面，也把像是動畫第一季的主題曲給融入其中，對於動漫的支持者而言，這些則都算是挺令人開心的細節。
綜合以上的部份來看，《航海王》影集大概就是一部試圖讓故事更為精簡，比較適合真人化影集的作品。對於部分原著迷來說，或許是一部比起不少日本動漫真人版而言，相對較為符合原著，表現也比較正常的作品。
然而，這終究是建立在與許多差勁作品相較下的結果。若是真的針對《航海王》影集本身來看，那麼這部作品的表現大概也僅是普通尚可，具有一定程度的娛樂性，但也不到什麼真正優秀的地步。
有趣的是，我們甚至還可以從這部影集裡，看到一些方向性的搖擺與妥協。舉例來說，像是第一集的部分，就有一些出乎意料的暴力場面，像是被痛擊頭部之後留下的鮮明血跡，或是索隆將敵人攔腰砍成兩半，鏡頭還有直接拍到橫切面的場景，都具有較為明顯的成人特質。
但在隨後的發展裡，這類場面也不再出現，就連劇情也稍微朝歐美常見的青少年奇幻風格靠攏，尤其克比被增加的戲份，甚至還有點像是《哈利波特》那類作品，讓人物在像是鄧不利多這類角色的帶領下獲得成長與認可什麼的。
從這個角度來說，《航海王》影集版其實就像是Netflix常用的一些典型作法，正如同《星期三》那樣，單純以影集角度來看，在題材上確實有其有趣之處。然而，若是我們將其與原著並列，則不免在精髓上具有明顯差距，就連角色的刻劃，其實也在看似接近的情況下，於內在變成了另一回事。
當然，還是那句話──能把《航海王》這樣的日本漫畫真人化到這種地步，其實已經算是不錯了。但這樣的評價，本身就具有一種妥協意涵，奠基在與先前表現差勁的作品相較之下。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
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現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。