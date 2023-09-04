大家本來就對Netflix《航海王》期待不高，所以只要表現尚可好像就能接受

文：出前一廷

Netflix的《航海王》真人版影集是一部有點奇妙的作品，我個人認為就目前的普遍評價來看，這部影集引發的效應其實有點類似電影《音速小子》，由於初期公布時，大眾普遍對選角評價不佳，同時也不看好歐美改編日本漫畫的真人版作品，因此使其評價的基礎點一開始就處於負面階段，所以最後只需要端出尚可的表現，自然便會獲得超乎預期的優秀評價。

Photo Credit: Netflix提供

《航海王》影集演員表現整齊，努力還原原著

先從演員方面談起。在《航海王》影集中，像是魯夫、索隆、娜美、騙人布與香吉士等人的表現其實還算不錯，如果要說到與原著差距較遠的地方，大多也都是由於劇本導致，以及真人版確實難以呈現出動漫中的搞笑方式。而在其他角色方面則算有好有壞，像是紅髮傑克就稍微欠缺了一點霸氣，但鷹眼的表現則還算是掌握了原著精髓。

至於場景方面，可能是受限於成本，又或者是為了要在真人版中顯得沒那麼突兀，因此《航海王》影集的場景比起漫畫的幻想繽紛，則具有較強的真實感，像是一些酒吧或小鎮的場景，在漫畫中都比較接近西部片或日式RPG的風格，但在影集版中，則更接近電玩《刺客教條IV：黑旗》或影集《黑帆》的調性，也就是18世紀初期，像是拿索這類加勒比海沿岸城鎮之類的地方。

而在改編上，《航海王》影集其實算是努力讓原著情節，以比較適合影集的方式呈現，除了在所難免的刪減外，同時也強化了像是克比這種在原著中登場時間較短的角色戲份，並讓原本後來才會出現的海軍中將卡普提前登場，藉由將他們的戲份安插在每一集中的方式，使原著裡原本段落感較強的結構，也因此在具有更強的連續性一些。

不過微妙的是，這樣的努力，卻也讓《航海王》影集不免捨棄了一些原著特質。舉例來說，原著在打鬥方面，一直都是典型的一對一單挑路線，每次總會為每個角色安排他們各自的敵人。

但在影集版裡，或許同樣出自成本與片長時間的考量，因此除了縮減敵人數量，就連主角們也往往會毫不猶豫地聯手圍毆一名敵人，而像是與克洛一戰，則甚至在大部分時間裡，還被改成以青少年驚悚片的方式呈現。

Photo Credit: Netflix提供

因情節刪減與更動，顯得角色說服力不足

更關鍵的地方在於，原著前期的一大魅力，其實是奠基於魯夫如何與各個夥伴建立情誼的經過。但這些部分，卻也由於情節上的刪減與改動，變得在許多地方都只能以角色台詞來加以傳達，讓魯夫不斷說出一些正義英雄或重視友情的相關台詞，最後則失去了不少原著中大家是以實際行動來傳達這些情感，而非是不斷在口頭上反覆強調的感覺。

也因為如此，當索隆在第二集中說出「魯夫改變了我」的台詞時，其實光就影集劇情來看，這部份的說服力則明顯不足，有點仰賴原著給人的印象混過去。

因此對看過原著的人來說，則可能會有兩種反應，一種是直接把早就熟悉的角色關係套入，所以就順順地看過去，另一種則是認為影集刪減了雙方建立情誼的過程，所以覺得不行，最終則導致兩種極端看法。

此外，這部份也正如前面所說，由於真人影集若是想呈現原著那種誇張的動漫搞笑風格，恐怕只會讓人尷尬無比，因此這一點或許也是導致《航海王》影集只能用台詞方式，來不斷強調原著裡角色以行動與搞笑表現出來的夥伴情感，最後在角色呈現上，也不免出現只得其形卻不得其神的問題，讓這些角色乍看之下還算忠於原著，但其實則更像是不得不遷就真人化的另一群人物似的。

當然，對於原著迷來說，《航海王》影集也還是有一些令人驚喜的細節。除了就像漫威電影宇宙那樣，讓後來才會出現的角色以各種彩蛋形式暗示及提及外，像是每一集的片名logo，也都會根據當集的主要劇情調整為不同版本，就連配樂方面，也把像是動畫第一季的主題曲給融入其中，對於動漫的支持者而言，這些則都算是挺令人開心的細節。

綜合以上的部份來看，《航海王》影集大概就是一部試圖讓故事更為精簡，比較適合真人化影集的作品。對於部分原著迷來說，或許是一部比起不少日本動漫真人版而言，相對較為符合原著，表現也比較正常的作品。

Photo Credit: Netflix提供

然而，這終究是建立在與許多差勁作品相較下的結果。若是真的針對《航海王》影集本身來看，那麼這部作品的表現大概也僅是普通尚可，具有一定程度的娛樂性，但也不到什麼真正優秀的地步。

有趣的是，我們甚至還可以從這部影集裡，看到一些方向性的搖擺與妥協。舉例來說，像是第一集的部分，就有一些出乎意料的暴力場面，像是被痛擊頭部之後留下的鮮明血跡，或是索隆將敵人攔腰砍成兩半，鏡頭還有直接拍到橫切面的場景，都具有較為明顯的成人特質。

但在隨後的發展裡，這類場面也不再出現，就連劇情也稍微朝歐美常見的青少年奇幻風格靠攏，尤其克比被增加的戲份，甚至還有點像是《哈利波特》那類作品，讓人物在像是鄧不利多這類角色的帶領下獲得成長與認可什麼的。

從這個角度來說，《航海王》影集版其實就像是Netflix常用的一些典型作法，正如同《星期三》那樣，單純以影集角度來看，在題材上確實有其有趣之處。然而，若是我們將其與原著並列，則不免在精髓上具有明顯差距，就連角色的刻劃，其實也在看似接近的情況下，於內在變成了另一回事。

當然，還是那句話──能把《航海王》這樣的日本漫畫真人化到這種地步，其實已經算是不錯了。但這樣的評價，本身就具有一種妥協意涵，奠基在與先前表現差勁的作品相較之下。