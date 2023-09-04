東南亞最大經濟體印尼，為什麼最後一刻婉拒加入金磚國家？

由巴西、俄羅斯、印度、中國及南非組成的「金磚國家」8月宣布，金磚五國將將於明（2024）年元旦成為金磚11國，將納入包括阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國在內的6國，不過令外界意外的是，作為東南亞最大經濟體的印尼並未加入。《雅加達郵報》引述消息人士指出，印尼政府認為「現階段與中國、俄羅斯站在一起，不會為印尼帶來太多好處」。

印尼原是被邀請加入金磚國家的新成員之一，但印尼政府在最後一刻婉拒了申請加入的意願。《雅加達郵報》今（4）日刊登印尼登加拉戰略研究機構（Tenggara Strategics）的專文，分析印尼並未在此時加入金磚國家的原因。

分析指出，印尼作為世界第16大經濟體，完全有資格加入金磚國家，印尼與金磚國家亦有許多的共同目標，包括建立更公平的全球經濟秩序、擺脫對美元的過度依賴。專文稱據了解，印尼政府今年7月討論過是否加入金磚國家，不過印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）與財政部長英卓華（Mulyani Indrawati）雙雙反對。

Indonesia made the point of attending the summit of the club of emerging economies known as BRICS in South Africa last week, but it politely turned down an invitation to join the group, which is expanding its membership to strengthen its hand in ... https://t.co/onDh2QONoY — The Jakarta Post (@jakpost) September 4, 2023

這篇專文引述消息人士指出，兩位部長認為，金磚國家成員國之間缺乏團結，如印度和中國之間存有邊界衝突，俄烏開戰後加入與俄羅斯並列的組織「也是一種負擔」，可能會讓印尼被視為結盟特定的政治集團，並與印尼強調「自由、積極」的外交政策產生矛盾。經濟因素也是考量原因。有印尼總統身邊人士受訪表示，因印尼人口眾多，金磚五國將受惠於印尼的加入，但印尼不會從中獲得太多好處。

綜上，印尼最後並未繳回申請意向書，也沒有宣布要加入金磚國家。專文分析指出，與其他新興經濟體不同，印尼正在走自己的路，目前認為加入「經濟合作暨發展組織（OECD）」最符合其國家利益。OECD由38個富裕國家組成，主要來自西方世界，如果成功加入，印尼將成為繼日本、韓國之後的第三個亞洲成員國。

這份分析指出，儘管印尼與金磚國家有許多相同目標，但人們擔心金磚國家正在轉變成「以中、俄為首的反西方集團」，走向還有不確定性；此外，金磚成員國都各自面臨重大經濟問題，人們對金磚國家是否能推動全球經濟改革仍存有疑慮。

金磚國家仍是印尼重要合作夥伴

國際關係學者拉赫曼（Ayu Anastasya Rachman）則於《對話》雜誌指出，印尼「暫時」不加入金磚國家是正確的選擇，但金磚國家對印尼來說仍相當重要。

拉赫曼表示，印尼是 「不結盟運動」的先驅國之一，它始終堅持不干涉大國競爭的原則。 作為一個不願意與超級大國結盟的國家，加入金磚國家可能會讓印尼在外交關係上陷入複雜局面，因此，「至少不是現在加入」這個結果對印尼來說，是一個適當的決定。如果印尼現在加入金磚國家，可能會被西方國家視為與中、俄結盟的訊號，恐影響印尼與美國等其他西方國家的外交關係。

不過，拉赫曼也指出，印尼雖未加入金磚，但從其總統佐科威（Joko Widodo）、外交部長勒特諾、海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）上月都出席金磚國家在南非約翰尼斯堡舉行的峰會，可看出印尼已充分意識到金磚國家作為戰略夥伴的重要性，特別是在經濟上，金磚國家國內生產總值（GDP）佔全球GDP的33.6%，人口占世界總人口45%，將成為東協（ASEAN）的重要合作夥伴。整體來看，金磚國家可印尼帶來技術、知識和貿易的交流，並與東協的開發中國家達成雙贏局面。

另一方面，金磚國家為擺脫全球對美元的依賴，正在推動「去美元化」，這符合印尼政府力推使用盧比、避免盧比兌美元匯率下滑的目標；金磚國家新成立的開發銀行，或許也能幫助印尼加強盧比在國際交易中的地位。

Commentary: Jokowi is right not to join BRICS for now - but the alliance is still important for Indonesia https://t.co/qHPgdGI6oY pic.twitter.com/Uuq6w28ZCH — CNA (@ChannelNewsAsia) September 2, 2023

不過，印尼艾爾朗加大學（Universitas Airlangga）國際關係講師拉蒂約（Radityo Dharmaputra）認為，印尼在衡量是否加入金磚國家時，應該仔細評估「能從金磚國家中得到什麼。」他認為目前俄羅斯受制於戰爭制裁，經濟上對印尼沒有幫助，南非則可能不夠富有、至於中國，雖有能力投資，但印尼已與中國建立雙邊關係，不需要透過加入金磚國家。貨幣方面，拉蒂約認為，由於中印之間的摩擦，金磚國家不太可能實現統一貨幣，印尼可以改與 其他國家發展雙邊合作的關係。

「加入金磚國家的地緣政治俱樂部風險太大」， 拉蒂約直言，金磚國家不僅是一個經濟論壇，更是一場平衡印尼與美國和西方集團的運動。「 印尼必須小心，不要陷入中國和俄羅斯掌控的金磚國家，從而失去其他合作夥伴。」他提醒，印尼要是與金磚國家走太近，恐衍生與美國、歐盟和日本發生衝突的風險，既然 「 金磚國家的經濟利益仍不確定，不應以政治作為犧牲」 。

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核稿編輯：邱宜君