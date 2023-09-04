2023/09/04,
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東南亞最大經濟體印尼，為什麼最後一刻婉拒加入金磚國家？

東南亞最大經濟體印尼，為什麼最後一刻婉拒加入金磚國家？
中國國家主席習近平（右）與南非總統拉瑪佛沙（左）出席2023年金磚國家領導人峰會。Photo Credit: GettyImages

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據了解，印尼政府在今年7月就討論是否加入金磚國家，不過印尼外交部長與財政部長雙雙反對。兩位部長認為，金磚國家的成員國之間缺乏團結，如印度和中國之間存有邊界衝突，在俄羅斯入侵烏克蘭後，加入與俄羅斯並列的組織也是一種負擔，會讓印尼被視為與特定的政治集團聯盟。

由巴西、俄羅斯、印度、中國及南非組成的「金磚國家」8月宣布，金磚五國將將於明（2024）年元旦成為金磚11國，將納入包括阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國在內的6國，不過令外界意外的是，作為東南亞最大經濟體的印尼並未加入。《雅加達郵報》引述消息人士指出，印尼政府認為「現階段與中國、俄羅斯站在一起，不會為印尼帶來太多好處」。

印尼原是被邀請加入金磚國家的新成員之一，但印尼政府在最後一刻婉拒了申請加入的意願。《雅加達郵報》今（4）日刊登印尼登加拉戰略研究機構（Tenggara Strategics）的專文，分析印尼並未在此時加入金磚國家的原因。

分析指出，印尼作為世界第16大經濟體，完全有資格加入金磚國家，印尼與金磚國家亦有許多的共同目標，包括建立更公平的全球經濟秩序、擺脫對美元的過度依賴。專文稱據了解，印尼政府今年7月討論過是否加入金磚國家，不過印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）與財政部長英卓華（Mulyani Indrawati）雙雙反對。

這篇專文引述消息人士指出，兩位部長認為，金磚國家成員國之間缺乏團結，如印度和中國之間存有邊界衝突，俄烏開戰後加入與俄羅斯並列的組織「也是一種負擔」，可能會讓印尼被視為結盟特定的政治集團，並與印尼強調「自由、積極」的外交政策產生矛盾。經濟因素也是考量原因。有印尼總統身邊人士受訪表示，因印尼人口眾多，金磚五國將受惠於印尼的加入，但印尼不會從中獲得太多好處。

綜上，印尼最後並未繳回申請意向書，也沒有宣布要加入金磚國家。專文分析指出，與其他新興經濟體不同，印尼正在走自己的路，目前認為加入「經濟合作暨發展組織（OECD）」最符合其國家利益。OECD由38個富裕國家組成，主要來自西方世界，如果成功加入，印尼將成為繼日本、韓國之後的第三個亞洲成員國。

這份分析指出，儘管印尼與金磚國家有許多相同目標，但人們擔心金磚國家正在轉變成「以中、俄為首的反西方集團」，走向還有不確定性；此外，金磚成員國都各自面臨重大經濟問題，人們對金磚國家是否能推動全球經濟改革仍存有疑慮。

金磚國家仍是印尼重要合作夥伴

國際關係學者拉赫曼（Ayu Anastasya Rachman）則於《對話》雜誌指出，印尼「暫時」不加入金磚國家是正確的選擇，但金磚國家對印尼來說仍相當重要。

拉赫曼表示，印尼是「不結盟運動」的先驅國之一，它始終堅持不干涉大國競爭的原則。作為一個不願意與超級大國結盟的國家，加入金磚國家可能會讓印尼在外交關係上陷入複雜局面，因此，「至少不是現在加入」這個結果對印尼來說，是一個適當的決定。如果印尼現在加入金磚國家，可能會被西方國家視為與中、俄結盟的訊號，恐影響印尼與美國等其他西方國家的外交關係。

不過，拉赫曼也指出，印尼雖未加入金磚，但從其總統佐科威（Joko Widodo）、外交部長勒特諾、海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）上月都出席金磚國家在南非約翰尼斯堡舉行的峰會，可看出印尼已充分意識到金磚國家作為戰略夥伴的重要性，特別是在經濟上，金磚國家國內生產總值（GDP）佔全球GDP的33.6%，人口占世界總人口45%，將成為東協（ASEAN）的重要合作夥伴。整體來看，金磚國家可印尼帶來技術、知識和貿易的交流，並與東協的開發中國家達成雙贏局面。

另一方面，金磚國家為擺脫全球對美元的依賴，正在推動「去美元化」，這符合印尼政府力推使用盧比、避免盧比兌美元匯率下滑的目標；金磚國家新成立的開發銀行，或許也能幫助印尼加強盧比在國際交易中的地位。

不過，印尼艾爾朗加大學（Universitas Airlangga）國際關係講師拉蒂約（Radityo Dharmaputra）認為，印尼在衡量是否加入金磚國家時，應該仔細評估「能從金磚國家中得到什麼。」他認為目前俄羅斯受制於戰爭制裁，經濟上對印尼沒有幫助，南非則可能不夠富有、至於中國，雖有能力投資，但印尼已與中國建立雙邊關係，不需要透過加入金磚國家。貨幣方面，拉蒂約認為，由於中印之間的摩擦，金磚國家不太可能實現統一貨幣，印尼可以改與其他國家發展雙邊合作的關係。

「加入金磚國家的地緣政治俱樂部風險太大」，拉蒂約直言，金磚國家不僅是一個經濟論壇，更是一場平衡印尼與美國和西方集團的運動。「印尼必須小心，不要陷入中國和俄羅斯掌控的金磚國家，從而失去其他合作夥伴。」他提醒，印尼要是與金磚國家走太近，恐衍生與美國、歐盟和日本發生衝突的風險，既然金磚國家的經濟利益仍不確定，不應以政治作為犧牲」

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核稿編輯：邱宜君


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