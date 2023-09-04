白色恐怖受難者蔡焜霖去世享耆壽92歲，出獄後投身文化出版事業、資助紅葉少棒傳為美談

（中央社）在民國60、70年代創辦雜誌《王子》，同時也是白色恐怖受難者的蔡焜霖，昨（3）日去世，享耆壽92歲。蔡焜霖的好友陳欽生今（4）日受訪證實此事，也說會繼承他的遺志，繼續推動人權，讓年輕人了解。

根據國家人權博物館資料，蔡焜霖1930年生於台中清水。高中畢業後進入鎮公所擔任事務員，1950年因涉及讀書會及參加叛亂組織並為叛徒發傳單一次，判處有期徒刑10年，褫奪公權7年。

蔡焜霖傳出3日晚間逝世，同為政治受難者的陳欽生，今日受訪表示，他與蔡焜霖是在國家人權博物館擔任志工時結識，迄今已12年。

陳欽生指出，8月28日曾去蔡焜霖家中拜訪，當時蔡焜霖身體狀況還很好，彼此也聊很多，但過沒幾天，聽到蔡焜霖的女兒說父親住院；但令人想不到的是，蔡焜霖於9月3日晚上9時逝世。

陳欽生說，會努力推廣台灣人權工作，讓各界了解過去在台灣所發生的事情，讓年輕人知道人權與民主的可貴。

1960年出獄後的40年間，活躍於台灣文化圈

（中央社）白色恐怖受難者蔡焜霖生前不因多年政治黑牢擊垮而對社會減少熱情，出獄後創辦雜誌《王子》及《儂儂》等文化事業、資助紅葉少棒，一時之間傳為美談。

蔡焜霖20歲即因案入獄長達10年，出獄後卻不減對社會文化的熱情，投身廣告、出版並創辦刊物，不但為政治受難者提供機會，也為許多創作者提供發表的園地，近年以他的故事為藍本的漫畫《來自清水的孩子》更賣出多國版權，受到國際矚目。

蔡焜霖2020年曾與合作撰寫以《我們只能歌唱：蔡焜霖的生命故事》（蔡秀菊撰文）一書獲得巫永福文化評論獎，他於今年5月參加頒獎典禮致詞時表示，台灣的白色恐怖並未結束，因為台灣的民主進程是非暴力的，相對而言，歷史的真相不容易取得，對加害者的責任追究始終未能落實。蔡焜霖強調，釐清真相跟追究責任不是為了平反跟報復，而是要讓這些白色恐怖不再出現，「Never again」。

蔡焜霖1930年生，台中清水人，清水公學校畢業後，考進台中州立第一中學，高中畢業後進入台中縣清水鎮公所擔任事務員，期間因涉及「省工委台北電信局支部張添丁等人案」 ，於1950年9月在清水鎮公所被捕，經判決有期徒刑10年，褫奪公權7年，並於1951年送往綠島關押，直到1960年9月出獄。

蔡焜霖出獄後仍秉持理想，投身出版及廣告業，先後於「金融徵信新聞」、寶石漫畫社、「東方少年」、文昌出版社、國華廣告、國泰相關企業等公司任職。

急公好義的蔡焜霖並未因做了10年的黑牢而對社會減少熱情，除了在1966年創辦《王子雜誌》，為許多漫畫家提供創作發表的園地，更僱用許多和自己處境相似的政治受難者；1968年因在報上看見台東紅葉少棒隊因經費問題無法北上參加比賽的新聞，於是和同事商量，決定資助，一時之間傳為美談。

1984年蔡焜霖與友人合夥創辦《儂儂雜誌》，開國內時尚及生活雜誌風氣之先，眼光及識見令業界欽佩，後來又投入編製百科全書等出版品。可以說蔡焜霖從1960年出獄後的40年間，在台灣文化圈一直都相當活躍。

學者李筱峰在臉書寫道：「他背負台灣歷史的苦難，追尋台灣光明的前途」。攝影家、專欄作家邱萬興在臉書表示，「蔡焜霖就像一位溫文儒雅長者，告訴青年學子，白色恐怖是我一輩子的事」。出版《來自清水的孩子》的慢工出版社總編輯黃珮珊貼文表示，「我從前輩身上學到很多事，做為編輯，或者做為人。想到他終於能放下父親的事，和父親團聚，就為他開心」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航