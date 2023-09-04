白色恐怖受難者蔡焜霖去世享耆壽92歲，出獄後投身文化出版事業、資助紅葉少棒傳為美談
我們想讓你知道的是
急公好義的蔡焜霖並未因做了10年的黑牢而對社會減少熱情，除了在1966年創辦《王子雜誌》，為許多漫畫家提供創作發表的園地，更僱用許多和自己處境相似的政治受難者；1968年因在報上看見台東紅葉少棒隊因經費問題無法北上參加比賽的新聞，於是和同事商量，決定資助，一時之間傳為美談。
（中央社）在民國60、70年代創辦雜誌《王子》，同時也是白色恐怖受難者的蔡焜霖，昨（3）日去世，享耆壽92歲。蔡焜霖的好友陳欽生今（4）日受訪證實此事，也說會繼承他的遺志，繼續推動人權，讓年輕人了解。
根據國家人權博物館資料，蔡焜霖1930年生於台中清水。高中畢業後進入鎮公所擔任事務員，1950年因涉及讀書會及參加叛亂組織並為叛徒發傳單一次，判處有期徒刑10年，褫奪公權7年。
蔡焜霖傳出3日晚間逝世，同為政治受難者的陳欽生，今日受訪表示，他與蔡焜霖是在國家人權博物館擔任志工時結識，迄今已12年。
陳欽生指出，8月28日曾去蔡焜霖家中拜訪，當時蔡焜霖身體狀況還很好，彼此也聊很多，但過沒幾天，聽到蔡焜霖的女兒說父親住院；但令人想不到的是，蔡焜霖於9月3日晚上9時逝世。
陳欽生說，會努力推廣台灣人權工作，讓各界了解過去在台灣所發生的事情，讓年輕人知道人權與民主的可貴。
1960年出獄後的40年間，活躍於台灣文化圈
（中央社）白色恐怖受難者蔡焜霖生前不因多年政治黑牢擊垮而對社會減少熱情，出獄後創辦雜誌《王子》及《儂儂》等文化事業、資助紅葉少棒，一時之間傳為美談。
蔡焜霖20歲即因案入獄長達10年，出獄後卻不減對社會文化的熱情，投身廣告、出版並創辦刊物，不但為政治受難者提供機會，也為許多創作者提供發表的園地，近年以他的故事為藍本的漫畫《來自清水的孩子》更賣出多國版權，受到國際矚目。
蔡焜霖2020年曾與合作撰寫以《我們只能歌唱：蔡焜霖的生命故事》（蔡秀菊撰文）一書獲得巫永福文化評論獎，他於今年5月參加頒獎典禮致詞時表示，台灣的白色恐怖並未結束，因為台灣的民主進程是非暴力的，相對而言，歷史的真相不容易取得，對加害者的責任追究始終未能落實。蔡焜霖強調，釐清真相跟追究責任不是為了平反跟報復，而是要讓這些白色恐怖不再出現，「Never again」。
蔡焜霖1930年生，台中清水人，清水公學校畢業後，考進台中州立第一中學，高中畢業後進入台中縣清水鎮公所擔任事務員，期間因涉及「省工委台北電信局支部張添丁等人案」 ，於1950年9月在清水鎮公所被捕，經判決有期徒刑10年，褫奪公權7年，並於1951年送往綠島關押，直到1960年9月出獄。
蔡焜霖出獄後仍秉持理想，投身出版及廣告業，先後於「金融徵信新聞」、寶石漫畫社、「東方少年」、文昌出版社、國華廣告、國泰相關企業等公司任職。
急公好義的蔡焜霖並未因做了10年的黑牢而對社會減少熱情，除了在1966年創辦《王子雜誌》，為許多漫畫家提供創作發表的園地，更僱用許多和自己處境相似的政治受難者；1968年因在報上看見台東紅葉少棒隊因經費問題無法北上參加比賽的新聞，於是和同事商量，決定資助，一時之間傳為美談。
1984年蔡焜霖與友人合夥創辦《儂儂雜誌》，開國內時尚及生活雜誌風氣之先，眼光及識見令業界欽佩，後來又投入編製百科全書等出版品。可以說蔡焜霖從1960年出獄後的40年間，在台灣文化圈一直都相當活躍。
學者李筱峰在臉書寫道：「他背負台灣歷史的苦難，追尋台灣光明的前途」。攝影家、專欄作家邱萬興在臉書表示，「蔡焜霖就像一位溫文儒雅長者，告訴青年學子，白色恐怖是我一輩子的事」。出版《來自清水的孩子》的慢工出版社總編輯黃珮珊貼文表示，「我從前輩身上學到很多事，做為編輯，或者做為人。想到他終於能放下父親的事，和父親團聚，就為他開心」。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
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最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
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「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
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