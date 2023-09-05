TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團與微軟Azure OpenAI深化生成式AI應用：提升數位廣告效益，提供使用者嶄新數位體驗
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亞洲次世代數位科技媒體集團TNL Mediagene宣布旗下多重生成式AI產品，以微軟的Azure OpenAI為基礎打造，將為使用者帶來全新的數位科技使用體驗，並拉近使用者與廣告品牌的距離，有效使用者的廣告點擊率。
立基於台灣與日本的領先數位媒體公司，TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團（以下簡稱TNL Mediagene）携手與全球AI領導者微軟Azure OpenAI，進一步擴展其AI產品線，從而將兩者的數位科技與AI專業能力融合，旨在提升數位媒體廣告的效率並提供使用者前所未有的創新體驗。
資安是TNL Mediagene評估AI產品研發前最重要的考量點
在OpenAI於2022年底推出之後，不少人都體驗生成式AI所帶來的驚人潛力，不只顛覆一般人對於AI的想像，更體驗到生成式AI對工作效率帶來的重大突破，然而卻開始有國家與企業基於對機密資料與隱私上的考量而禁止使用OpenAI的ChatGPT。
「AI的無限可能正等待我們去探索，」曾為iCook共同創辦人暨技術長，現為TNL Mediagene整合長的李致緯（Richard Lee）表示「Azure OpenAI提供的客製化AI解決方案和強大的資訊安全控管讓我們能夠在安全的環境下實現AI的美好願景。我們的目標是創造真正為使用者帶來價值的產品。」
AI相談室，以自然語言取代搜尋，解決使用者料理與生活相關的痛點
TNL Mediagene針對其AI產品線推出首款AI助理 - AI相談室。該助理應用於iCook愛料理APP，透過微軟Azure OpenAI的Embedding模型，能更精準地理解並回應使用者需求。其獨特的自然語言處理功能，使用者只需要透過簡單的語句便可獲得適切的解答，例如「我想吃點熱食」，AI相談室便會即時提供各種熱食食譜選項，讓使用者在冬天可以獲得溫暖的食物，或是在夏天找到清爽的食譜，成為料理的靈感來源。
此外，AI相談室還具備英語學習助理功能，能夠進行文字對話和口語練習，使用者可根據自身的英語程度與AI進行自由交流。無論何時何地，都可以透過AI相談室創建一個無壓力的學習環境，使用者無需擔心他人的眼光，自在進行學習。
在打破語言隔閡方面，iCook愛料理已利用AI技術將超過1萬道食譜翻譯成英文和日文，進一步推動全球化策略。這象徵著iCook和TNL Mediagene旗下的品牌媒體不再僅限於原生語言市場，更加迅速和有效地進軍全球市場。
從內容工作者的效率爆發到數位廣告轉型，TNL Mediagene正以AI驅動創新
TNL Mediagene自主研發的內容管理平台（CMS）Inkmagine，經過Azure OpenAI的輔助，成為內容創作者的效率加速器。其功能包括AI自動推薦標籤，優化SEO；多重語言可同時翻譯整合；以及根據創作者提供的資料生成建議的文章綱要與標題，為內容創作者提供更多重的靈感來源並同時提高內容創作效率。
TNL Mediagene旗下子公司Ad2iction艾迪英特創新推出的數位廣告平台Action AI行動決策廣告，將AI技術融入到數位行銷之中。該平台能即時分析使用者的閱讀內容，並根據分析結果生成吸引人的廣告文案。這是一種全新的廣告方式，它將AI和大數據結合在一起，讓廣告更加個性化，更能吸引讀者的注意。這種創新的廣告方式不僅提高了廣告的吸引力，也大大提高了廣告的點擊率，為廣告主和讀者都帶來了雙贏的益處。
TNL Mediagene共同創辦人暨執行長鍾子偉（Joey Chung）強調：「即便在艱困獨立媒體環境，我們從未停止對於數位科技的投資，而在AI已是不可逆的浪潮之下，這次與微軟Azure OpenAI的合作，讓TNL Mediagene在AI領域的領導地位更加穩固，實現為使用者提供最優質體驗的目標，並創造更多有價值的產品與服務。」
如需進一步資訊，請洽新聞聯絡人：
洪靖傑 Street Hung
Email: street.hung@thenewslens.com
關於TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團
TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團現為泛亞洲最大數位原生媒體暨科技集團之一，是國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。集團所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供深度多元且具影響力的資訊。憑藉第零方、第一方、以及第三方數據資料庫，結合AI人工智慧資料分析與行銷科技，有效掌握用戶輪廓，為品牌閱聽人及企業提供最可靠的資訊與服務。
集團旗下涵蓋中、英、日文的新聞、科技、商業、運動、生活等21個跨領域的媒體品牌、4間電商平台，以及13間子公司，於台北、香港、日本共有超過560名員工；投資者包含North Base Media基金、YouTube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates、日本數位廣告代理商D.A.Consortium Inc.以及FAN Communications Inc. CEO柳澤 安慶。
欲了解更多資訊，請至集團官網。
責任編輯：Street
核稿編輯：Joanna
2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html