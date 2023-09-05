TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團與微軟Azure OpenAI深化生成式AI應用：提升數位廣告效益，提供使用者嶄新數位體驗

立基於台灣與日本的領先數位媒體公司，TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團（以下簡稱TNL Mediagene）携手與全球AI領導者微軟Azure OpenAI，進一步擴展其AI產品線，從而將兩者的數位科技與AI專業能力融合，旨在提升數位媒體廣告的效率並提供使用者前所未有的創新體驗。

資安是TNL Mediagene評估AI產品研發前最重要的考量點

在OpenAI於2022年底推出之後，不少人都體驗生成式AI所帶來的驚人潛力，不只顛覆一般人對於AI的想像，更體驗到生成式AI對工作效率帶來的重大突破，然而卻開始有國家與企業基於對機密資料與隱私上的考量而禁止使用OpenAI的ChatGPT。

「AI的無限可能正等待我們去探索，」曾為iCook共同創辦人暨技術長，現為TNL Mediagene整合長的李致緯（Richard Lee）表示「Azure OpenAI提供的客製化AI解決方案和強大的資訊安全控管讓我們能夠在安全的環境下實現AI的美好願景。我們的目標是創造真正為使用者帶來價值的產品。」

AI相談室，以自然語言取代搜尋，解決使用者料理與生活相關的痛點

TNL Mediagene針對其AI產品線推出首款AI助理 - AI相談室。該助理應用於iCook愛料理APP，透過微軟Azure OpenAI的Embedding模型，能更精準地理解並回應使用者需求。其獨特的自然語言處理功能，使用者只需要透過簡單的語句便可獲得適切的解答，例如「我想吃點熱食」，AI相談室便會即時提供各種熱食食譜選項，讓使用者在冬天可以獲得溫暖的食物，或是在夏天找到清爽的食譜，成為料理的靈感來源。

此外，AI相談室還具備英語學習助理功能，能夠進行文字對話和口語練習，使用者可根據自身的英語程度與AI進行自由交流。無論何時何地，都可以透過AI相談室創建一個無壓力的學習環境，使用者無需擔心他人的眼光，自在進行學習。

在打破語言隔閡方面，iCook愛料理已利用AI技術將超過1萬道食譜翻譯成英文和日文，進一步推動全球化策略。這象徵著iCook和TNL Mediagene旗下的品牌媒體不再僅限於原生語言市場，更加迅速和有效地進軍全球市場。

從內容工作者的效率爆發到數位廣告轉型，TNL Mediagene正以AI驅動創新

TNL Mediagene自主研發的內容管理平台（CMS）Inkmagine，經過Azure OpenAI的輔助，成為內容創作者的效率加速器。其功能包括AI自動推薦標籤，優化SEO；多重語言可同時翻譯整合；以及根據創作者提供的資料生成建議的文章綱要與標題，為內容創作者提供更多重的靈感來源並同時提高內容創作效率。

TNL Mediagene旗下子公司Ad2iction艾迪英特創新推出的數位廣告平台Action AI行動決策廣告，將AI技術融入到數位行銷之中。該平台能即時分析使用者的閱讀內容，並根據分析結果生成吸引人的廣告文案。這是一種全新的廣告方式，它將AI和大數據結合在一起，讓廣告更加個性化，更能吸引讀者的注意。這種創新的廣告方式不僅提高了廣告的吸引力，也大大提高了廣告的點擊率，為廣告主和讀者都帶來了雙贏的益處。

TNL Mediagene共同創辦人暨執行長鍾子偉（Joey Chung）強調：「即便在艱困獨立媒體環境，我們從未停止對於數位科技的投資，而在AI已是不可逆的浪潮之下，這次與微軟Azure OpenAI的合作，讓TNL Mediagene在AI領域的領導地位更加穩固，實現為使用者提供最優質體驗的目標，並創造更多有價值的產品與服務。」

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洪靖傑 Street Hung

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關於TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團

TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團現為泛亞洲最大數位原生媒體暨科技集團之一，是國際華人社會首創以跨界內容結合數據科技之媒體服務平台。集團所服務之閱聽群眾以網路原生世代出發向上、向下延伸，提供深度多元且具影響力的資訊。憑藉第零方、第一方、以及第三方數據資料庫，結合AI人工智慧資料分析與行銷科技，有效掌握用戶輪廓，為品牌閱聽人及企業提供最可靠的資訊與服務。

集團旗下涵蓋中、英、日文的新聞、科技、商業、運動、生活等21個跨領域的媒體品牌、4間電商平台，以及13間子公司，於台北、香港、日本共有超過560名員工；投資者包含North Base Media基金、YouTube共同創辦人陳士駿、矽谷創投巨擘Tim Draper之投資基金Draper Associates、日本數位廣告代理商D.A.Consortium Inc.以及FAN Communications Inc. CEO柳澤 安慶。

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責任編輯：Street

核稿編輯：Joanna