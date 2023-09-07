名存實亡的「安倍派」，在安倍晉三逝世一年後仍維持恐怖的派系平衡
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安倍派現在也面臨可能的分裂危機，因此一定程度上需要先穩定局面。安倍派目前正好有100名成員，當中眾議員60人、參議員40人，其中過半是當年2012年安倍二度就任首相時，被提拔進來的中生代，因此跟安倍具有一定的革命情感。一旦新的會長與多數成員發生意見不合，就可能發生成員集團出走。
集體領導制的安倍派
日本前首相安倍晉三，在2022年7月遭到刺殺後，至今過去一年多，其過去所屬的最大派系「安倍派」（清和政策研究會）下一任會長仍舊懸而未決。這使得目前派系名稱，仍維持舊有名稱繼續運作。8月底，安倍派旗下成員召開會議，會中也再次決定不擁立新任會長，而是由15位成員組成新的「常任幹事會」，未來將朝向多人體制邁進。
目前安倍派中最擁有權力的，則是擔任「座長」之位的73歲資深眾議員鹽谷立。以其為首設置的15人常任幹事會中，最關鍵則是俗稱「五人眾」的幹部，包括官房長官松野博一、國會對策委員會長高木毅、經濟產業大臣西村康稔、政調會長萩生田光一以及參議院幹事長世耕弘成等，都是目前權傾一時的內閣人才。
而就在9月3日，「五人眾」之一的參議院幹事長世耕弘成，在大分縣大分市的演講中提及，未來派系決策仍會持續以五人決策為主。
世耕稱：「我想首相不會一直更換。假若岸田繼承安倍先生的路線，並儘最大努力進一步延續這路線，我們將堅定支持岸田先生，並讓他在明（2024）年的總裁選舉中連任。我們還沒有做出決定，但我想，我們必須這樣想，這是安倍派的共識。」
事實上，就在安倍派商討體制完，隔天的9月1日，首相岸田文雄就特地約見座長鹽谷，以及「五人眾」中的世耕、松野與高木等三人，一起在高級日本料理店用餐。就在飯後，座長鹽谷立面對記者團則表示「主要是想傳達我們派系會持續支持岸田政權」，其中對於可能於9月實施的內閣改組，鹽谷則是低調稱「有傳達想法，但一切都未決定。」
內閣改組前穩定軍心
根據近來的民意調查顯示，岸田文雄內閣的支持度始終在低點徘徊。比較中間的右派的《讀賣新聞》已跌到35％，但是相對中間左派的《每日新聞》則是低到只有26％。雖然這段期間岸田文雄在內政上顯示出多項改革，比如力保汽油價位不再狂漲、給予排放核處理水後漁業業者的補償等，但短時間要回到近五成仍是相對困難。
雖不至於解散國會重選，但岸田文雄仍必須藉由一定幅度的內閣改組，來顯現自己在施政上的下一步決心。然而，岸田所屬的「宏池會」，畢竟是自民黨內小派系，因此如何與最大派系安倍派維持一定程度的友好，就變得至關重要。更長遠來說，岸田明年如果總裁要連任，也需要安倍派的加持。
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
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Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
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2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
第一天活動中，將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望，並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題，邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析，提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題，帶領大家探索多元企業雲端轉型實例，並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。
擁抱雲端與生成式AI的浪潮，本次Google Cloud Summit Taipei年度雲端峰會期間也將分別針對AI人工智慧、資料雲端(Data Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)、現代基礎架構與安全性(Modern Infrastructure Cloud & Security Cloud)、與Application Modernization (應用程式現代化)五大主題設立展示攤位，更攜手17LIVE將全台首位AI虛擬星座命理主播—琪琪帶到活動會場，透過Google PaLM2語言模型的加值，邀請您與琪琪互動、並與我們一同探索生成式AI的應用與可能性。
本次雲端盛會將帶來豐富的技術分享、眾多企業雲端轉型心法、多主題實戰工作坊、開發者之夜等多元活動，更有機會獲得早鳥禮及大會抽獎等精美好禮，不論您是雲端初心者、或是進階的技術專家，都能找到合適的參與方式，期待與您一起探索雲端科技的最前線，找到屬於您的最佳技術轉型路徑與解方。Let's start from HERE to NEXT！
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本文章內容由 「Google Cloud」 提供。