TNL+ 2023/09/07,
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名存實亡的「安倍派」，在安倍晉三逝世一年後仍維持恐怖的派系平衡

名存實亡的「安倍派」，在安倍晉三逝世一年後仍維持恐怖的派系平衡
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

安倍派現在也面臨可能的分裂危機，因此一定程度上需要先穩定局面。安倍派目前正好有100名成員，當中眾議員60人、參議員40人，其中過半是當年2012年安倍二度就任首相時，被提拔進來的中生代，因此跟安倍具有一定的革命情感。一旦新的會長與多數成員發生意見不合，就可能發生成員集團出走。

集體領導制的安倍派

日本前首相安倍晉三，在2022年7月遭到刺殺後，至今過去一年多，其過去所屬的最大派系「安倍派」（清和政策研究會）下一任會長仍舊懸而未決。這使得目前派系名稱，仍維持舊有名稱繼續運作。8月底，安倍派旗下成員召開會議，會中也再次決定不擁立新任會長，而是由15位成員組成新的「常任幹事會」，未來將朝向多人體制邁進。

目前安倍派中最擁有權力的，則是擔任「座長」之位的73歲資深眾議員鹽谷立。以其為首設置的15人常任幹事會中，最關鍵則是俗稱「五人眾」的幹部，包括官房長官松野博一、國會對策委員會長高木毅、經濟產業大臣西村康稔、政調會長萩生田光一以及參議院幹事長世耕弘成等，都是目前權傾一時的內閣人才。

而就在9月3日，「五人眾」之一的參議院幹事長世耕弘成，在大分縣大分市的演講中提及，未來派系決策仍會持續以五人決策為主。

世耕稱：「我想首相不會一直更換。假若岸田繼承安倍先生的路線，並儘最大努力進一步延續這路線，我們將堅定支持岸田先生，並讓他在明（2024）年的總裁選舉中連任。我們還沒有做出決定，但我想，我們必須這樣想，這是安倍派的共識。」

事實上，就在安倍派商討體制完，隔天的9月1日，首相岸田文雄就特地約見座長鹽谷，以及「五人眾」中的世耕、松野與高木等三人，一起在高級日本料理店用餐。就在飯後，座長鹽谷立面對記者團則表示「主要是想傳達我們派系會持續支持岸田政權」，其中對於可能於9月實施的內閣改組，鹽谷則是低調稱「有傳達想法，但一切都未決定。」

內閣改組前穩定軍心

根據近來的民意調查顯示，岸田文雄內閣的支持度始終在低點徘徊。比較中間的右派的《讀賣新聞》已跌到35％，但是相對中間左派的《每日新聞》則是低到只有26％。雖然這段期間岸田文雄在內政上顯示出多項改革，比如力保汽油價位不再狂漲、給予排放核處理水後漁業業者的補償等，但短時間要回到近五成仍是相對困難。

雖不至於解散國會重選，但岸田文雄仍必須藉由一定幅度的內閣改組，來顯現自己在施政上的下一步決心。然而，岸田所屬的「宏池會」，畢竟是自民黨內小派系，因此如何與最大派系安倍派維持一定程度的友好，就變得至關重要。更長遠來說，岸田明年如果總裁要連任，也需要安倍派的加持。

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