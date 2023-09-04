2023/09/04,
影劇

《Barbie芭比》《奧本海默》帶動北美觀影熱潮，疫後5~8月整體票房首度突破40億美元

《Barbie芭比》《奧本海默》帶動北美觀影熱潮，疫後5~8月整體票房首度突破40億美元
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一般而言，北美電影市場將暑假檔期定義在5月第一個週末至9月勞動節週末，而今年北美突破的40億美元，相較去年的34億美元提高不少，也是肺炎疫情時代首度達到40億美元，這當然很大一部份歸功於《Barbie芭比》加上《奧本海默》的「芭本海默」熱潮。

今（2023）年暑期由《Barbie芭比》、《奧本海默》引發的「芭本海默」（Barbenheimer）觀影風潮，造成北美等地的票房大熱，兩片在北美盛大上映之後，帶動了整個暑期檔的票房，5月至8月，北美在肺炎疫情時代首次達到40億美元總票房。

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一般而言，北美電影市場將暑假檔期定義在5月第一個週末至9月勞動節週末，也因此，今年的北美暑期檔整體票房收入也已出爐，根據《綜藝報》指出，今年北美突破的40億美元，相較去（2022）年的34億美元提高不少，也是肺炎疫情時代首度達到40億美元，這當然很大一部份歸功於《Barbie芭比》加上《奧本海默》的「芭本海默」熱潮。

《Barbie芭比》北美票房目前來到6.09億美元，全球票房則是總計有13.81億美元，打破了一系列票房紀錄，包含導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）成為北美影史票房最高的真人電影女導演；華納兄弟影史票房冠軍；今年度票房最高的電影等等，都是《Barbie芭比》的傲人成績。

至於導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的《奧本海默》北美票房目前來到3.10億美元，全球票房則是總計有8.52億美元，雖然並未像《Barbie芭比》一樣突破10億美元，但對於一部3小時的R級歷史電影而言，此成績仍舊不俗，而且《奧本海默》也成為影史票房最高的二戰電影。

知名分析公司Comscore的資深分析師保羅德葛拉畢迪恩（Paul Dergarabedian）就表示：「就在幾個月前，這個看似遙不可及的目標，北美暑期檔40億美元的票房，在勞動節週末成為了現實，這不僅反映了強大的電影陣容，也反映了觀眾擁抱這個時代的願望，在一年中最熱門的觀影季節去看電影的光榮傳統。」

其實除了《Barbie芭比》和《奧本海默》的貢獻至外，其餘幾部破億電影，在北美的票房表現也不容忽視，包含《蜘蛛人：穿越新宇宙》（3.81億美元）、《星際異攻隊》（3.58億美元）、真人版《小美人魚》（2.98億美元）等等，這些作品彌補了《閃電俠》、《印第安納瓊斯：命運輪盤》、《藍甲蟲》、《幽靈公館》等票房疲軟的電影。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）就表示：「這是一個了不起的結果，對整個行業來說也是積極的一步。」

而除了與去年比較之外，40億美元比起2021年的17.5億美元，以及2020年的1.76億美元，皆有明顯大幅成長。當然，2021年以及2020年遭受肺炎疫情的嚴重影響，倘若撇除疫情因素，其實40億美元仍尚未達到疫情前，2019年的43.8億美元。

最後，雖然今年暑期檔的票房看似有回溫跡象，但也無法太過樂觀，好萊塢目前正面臨美國編劇工會（WGA）以及美國演員工會（SAG-AFTRA）的罷工，相關宣傳以及獎季活動無法順利開跑，也因罷工因素，也有許多大片往後延檔，例如眾所矚目的《沙丘：第二部》，就從原先的11月3日延至明年3月15日上映。勢必影響電影熱度。

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核稿編輯：翁世航


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