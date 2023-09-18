《五感之外的世界》：海獺通常有雙極為靈巧的手掌，這也是牠們出了名地難以養在家裡的原因
我們想讓你知道的是
海獺手掌上的皮膚像花椰菜的頭一樣質地粗糙，指頭之間的分界也不太明確。但若是你握住海獺的手掌，就會感覺到有靈巧的指頭在皮膚下動來動去，然而就像斯卓比爾形容的一樣，光看外觀，彷彿就只是一雙「有指節的手套」。
文：艾德．楊（Ed Yong）
粗糙的感覺——接觸與流動
起初，所有人都以為絲卡（Selka）在睡覺。絲卡是一隻青少年海獺，住在聖克魯茲（Santa Cruz）的隆恩海洋實驗室（Long Marine Laboratory）裡。牠的水池裡放了一張玻璃纖維製的桌子，桌子與水面幾乎齊平。牠被引導游到桌子底下，於是牠把鼻子伸出水面與桌子之間的狹窄空間呼吸，然後小睡了一陣子——或者應該說，牠看來似乎小睡了一下。結果研究人員發現，在每一陣小睡之間，絲卡其實也在慢慢地旋開將桌腳固定在水池裡的螺帽。直到有一天，研究海獺的感官生物學家莎拉．斯卓比爾（Sarah Strobel）發現，整個桌子都往側邊傾倒了。至於絲卡則抱著被卸下來的一根桌腳游來游去，還把桌子的螺帽和螺栓全都塞到排水孔去。
每次看到海獺的照片，畫面裡的動物總上仰躺著漂在水面上，看起來就像在睡覺，有時候手裡還抓著東西；這種畫面令大家都誤以為海獺是懶惰、性情平穩的生物。不過斯卓比爾告訴我，「牠們其實非常焦躁，不僅總是閒不下來，也會一直東摸摸、西摸摸，想要碰這個、摸那個」。海獺與其他鼬科動物都有這種彷彿精力過剩的特質，這個類群的動物還包括黃鼠狼、雪貂、獾、蜜獾、狼獾等。
海獺的個性確實如斯卓比爾所說，是「鼬科動物的普遍特色」，而且牠們體型也相對比較大，體長約一至一點五公尺，是水獺家族當中體重最重的一種——除此之外，牠們通常有一雙極為靈巧的手掌，這也是牠們出了名地難以養在家裡的原因。斯卓比爾說：「牠們真的破壞力超強，而且好奇心旺盛，牠們運用這份好奇心的方式是不斷思考：我要怎麼把這東西弄破？要怎麼做才能知道裡面有什麼？」
海獺有著好奇、四肢靈活又喜歡拆解東西的習性，因此能夠在北美洲西海岸的天然棲地生活得如魚得水。當地的海水長年冰冷，雖然海獺在鼬科動物中算是很大隻，但對於海洋哺乳類動物來說，體型卻是出奇地小。海獺沒有巨大的身體來維持體溫，也不像海豹、鯨魚、海牛有可以阻絕低溫入侵的海獸脂。不過牠們確實有動物界中最豐密的皮毛，每平方公分的毛髮數量比人類的頭髮總數還要多，不過光是這樣還不足以阻擋體溫快速從身體散失。為了維持足夠溫暖的體溫，牠們每天必須攝取達體重四分之一的食物，因此造就了牠們總是十分忙碌的天性。
無論晝夜，牠們總是不斷潛到水下尋找食物，也幾乎什麼都吃，只要抓到手裡的就是食物。即便是在光線昏暗不足以目視的環境裡，海獺的肉掌也能引領牠們找到食物。正如同我們看到絲卡拆解桌子時展現的靈活度，野生海獺靠這種能力用手掌抓魚、捕海膽、挖出深埋在水底的蛤蚌。海獺擁有細緻的觸覺能力，這正是這些體型嬌小的溫血哺乳類動物能在冰冷的大海裡生存的關鍵。
其實從海獺的大腦就能看出牠們確實擁有觸覺敏銳的肉掌。和其他物種一樣，海獺的大腦裡也有名為體感覺皮質（somatosensroy cortex）的區域，負責處理觸覺。不同的體感覺皮質區接收、處理來自不同身體部位的訊息，各區域的大小也就相對反映出動物最主要的觸覺器官為何。以人類而言，雙手、嘴唇和生殖器是最靈敏的觸覺器官，老鼠的話是鬍鬚，鴨嘴獸則是牠們的嘴喙，至於裸隱鼠，最敏感的就是牙齒了。在海獺的大腦裡，接收來自手掌觸覺訊號的體感覺皮質區與其他鼬科動物（甚至其他水獺亞科的動物）相比，則是不成比例地巨大。
不過海獺的手掌外表看起來不像是十分敏感的手掌，或者應該說牠們的手掌上的肉墊長得根本不像手掌。海獺手掌上的皮膚像花椰菜的頭一樣質地粗糙，指頭之間的分界也不太明確。但若是你握住海獺的手掌，就會感覺到有靈巧的指頭在皮膚下動來動去，然而就像斯卓比爾形容的一樣，光看外觀，彷彿就只是一雙「有指節的手套」。為了了解海獺的這雙手套到底有什麼能耐，斯卓比爾讓絲卡接受測試。她訓練絲卡感覺塑膠板上凸起的細線，感受這些精細線條的觸感。接下來絲卡的任務就是要從其他凸起線條間距稍微窄一點或寬一點的板子當中，找到間距相同的正確目標。牠也確實做到了。即便線條的間距只有四分之一毫米之差，絲卡依然能夠反覆且準確地辨識出正確的板子。牠的手掌真的和大腦結構顯示的一樣敏銳。
不過敏銳與否並不是評斷感官能力的唯一指標。正如我們在第一章所述，人類和狗都能依氣味追蹤沾了巧克力氣味的繩子，只是人類比狗兒需要花費更久的時間，狗則是能更快也更準確地完成任務。同樣地，斯卓比爾發現人類的觸覺敏感度其實與海獺相當，也能夠分辨各種觸感的差異，只是海獺分辨的速度比人類快上許多。
在斯卓比爾的實驗中，人類受試者多次用手感覺兩塊凸起線條間距不同的板子，反覆地觸摸、感受，終於做出選擇；絲卡卻只要靠手掌一摸，就能選出正確目標。假如牠摸的第一次就已經知道那是正確選項，就懶得再去觸摸其他板子了。絲卡能在五分之一秒間做出選擇，比人類受試者快上了三十倍之多。「牠們很有信心，完全知道自己在做什麼。」斯卓比爾如此說道。
請各位想像，現在有隻海獺準備覓食。牠仰躺著漂浮在海面上，然後一個轉身潛入水下。牠只會待在水下一分鐘——差不多是各位讀完這一段文字的時間。海獺每一次下潛都會耗費許多寶貴時間，因此一旦潛到適合的水深，就沒有時間再挑挑揀揀了。在兵荒馬亂的片刻之間，牠會用那雙有指節的手套一般的手掌努力摸索海床裡外的一切。深海裡一片黑暗，但就算伸手不見五指也無妨。
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。