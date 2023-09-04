颱風海葵強度減弱持續西進，挹注全台水庫1.2億噸，曾文汛期有望蓄滿
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在海葵颱風3日從台東登陸後，現中心滯留打轉而風雨持續減緩，預計將持續西進並於5日上午登陸華南。海葵帶來一波波豐沛的降雨，為全台水庫挹注多達1.2億噸的蓄水量，但這樣強勁的風雨卻也造成台東農損嚴重，政府啟動天災現金救助與貸款等措施緊急緩衝。
（中央社）氣象局表示，颱風海葵過去3小時滯留打轉，強度減弱，暴風圈也縮小，彰化及南投脫離陸警範圍，預計傍晚前後台灣本島可以脫離暴風圈。
根據中央氣象局觀測，颱風海葵今（4）日下午2時的中心位置在北緯23.1度，東經119.3度，即在澎湖的南南西方約60公里處，以每小時12轉8公里速度，向西北西轉西進行。
海葵原地打轉，風雨持續減緩
氣象局表示，海葵過去3小時中心近似滯留打轉，強度略為減弱且暴風圈亦較縮小，目前在澎湖南南西方海面，向西北西轉西移動，暴風圈仍籠罩雲林以南至高雄陸地及澎湖，預計未來此颱風強度有持續減弱的趨勢。
氣象局預報員謝佩芸在直播記者會中表示，彰化跟南投已脫離暴風圈範圍，陸上警戒為雲林以南跟澎湖地區還有金門地區，雖然海葵減弱，風雨減緩，但仍持續有水氣帶進台灣。
謝佩芸表示，宜花跟南部的降雨會持續，提醒民眾當強對流通過後，還是有間歇性較強雨勢，預計下午的熱區在宜花跟南部地區。
氣象局持續發布豪雨特報，颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣山區及花蓮縣已有超大豪雨發生，台中市山區（雪山山區）、南投縣山區（合歡山區）、高屏山區及台東縣已有大豪雨發生，今天宜蘭縣、高雄市、屏東縣山區及花蓮縣仍有局部豪雨發生的機率。
基隆北海岸、大台北、南投、宜蘭、台東、雲林以南地區及桃園至台中山區、澎湖有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
謝佩芸指出，入夜後台灣本島雨勢會較為緩和，但南部跟北部仍有短暫陣雨，金門的影響則是入夜後要留意風雨。
根據氣象局觀測，2日凌晨0時至4日下午2時出現較大雨量花蓮縣荖溪937毫米，宜蘭縣太平山631毫米，其他南湖圈谷586.5毫米，高雄市天池488毫米，台東縣新武480毫米，南投縣畢祿溪站403毫米，新竹縣西丘斯山398毫米，屏東縣尾寮山380毫米，新北市福山植物園322.5毫米；較大陣風區域為成功15級，蘭嶼、東吉島12級，台東11級，新屋10級。
謝佩芸表示，由於海葵持續減弱，未來朝西移動過程中不利於海葵發展，但何時會減弱為熱帶性低氣壓會持續觀察，若減弱之後就會解除颱風警報。
謝佩芸表示，如果按照目前路徑在傍晚前後，台灣本島陸地有機會可以脫離暴風圈。
海葵持續西進，預計5日上午登陸華南
（中央社）香港《星島日報》今日報導，中央氣象台今晨6時指出，今年第11號颱風「海葵」的中心已於3日晚間7時50分許進入台灣海峽南部海面，強度持續減弱，將於明天上午在福建至廣東沿海一帶登陸。
報導說，預計今天傍晚5時許，海葵颱風的中心將在高雄近海的海面上，中心附近最大風速每秒30公尺相當於11級風，若行徑路線不變，將於5日上午接觸福建漳浦至廣東惠來一帶的陸地。
受海葵颱風影響，4日8時至5日8時，巴士海峽、台灣海峽、台灣東部海面、東海南部及釣魚台附近海域、南海東北部和浙江南部沿海、福建沿海、廣東東部沿海、台灣及沿海的風力最大可達11級，陣風12至13級。
中國中央氣象台表示，4日8時至5日8時，福建東部、廣東東北部、浙江東南部、台灣等地將降暴雨，福建東部、廣東東北部、台灣東北部和西南部等地部分地區的雨量，可達250至300毫米。
目前廣東汕頭、潮州已宣布4日起停課，福建漳州也宣布，全市中小學校、幼兒園秋季學期開學時間延至9月6日。
海葵挹注全台水庫1.2億噸，曾文水庫有望滿庫
（中央社）颱風海葵襲台，根據水利署統計，全台水庫估收穫1億2146萬噸水量，先前喊渴的曾文水庫蓄水率已突破8成。水利署官員表示，後續降雨是關鍵，10月汛期結束前，曾文水庫有機會達到滿庫。
中央氣象局1日晚間發布颱風海葵海上警報，南台灣雨勢漸起，颱風海葵中心昨天下午3時前後登陸台東成功、東河一帶，成為4年多來首個中心登台的颱風，為台中以南、花東地區帶來狂風豪雨。
根據水利署統計，自1日上午7時至今天上午7時，3天降雨估計替全台水庫帶來1億2146萬噸水量；其中，北部水庫進帳最多，超過6000萬噸。
以單座水庫進帳狀況來看，本次「進帳王」是北部的石門水庫，預估進帳4820萬噸，占整體約4成；德基、聯合運用的日月潭和霧社水庫則分居2、3名，預估降雨效益為2200萬噸、1600萬噸。
先前苦盼挹注的曾文、烏山頭水庫，經過颱風3天洗禮，預估降雨效益為730萬噸，蓄水率突破8成，蓄水量來到4億6969萬噸。不過，水利署官員坦言，原先預期這波颱風降雨，曾文水庫有望滿庫，但截至今早7時，兩水庫收穫較其他地區水庫少，「還需要再努力」。
曾文水庫一個月前蓄水率僅2成多，現在蓄水率已達80.27%、蓄水量4億600萬噸，滿庫為5億噸。
官員表示，目前曾文蓄水量已可滿足明年一期稻作，但民生用水還需仔細評估，後續降雨是關鍵，若南化水庫可保持滿庫，供給公共用水，且高屏溪流量「不要下降太快」，以穩定支援台南用水，10月汛期結束前，曾文水庫有機會達到滿庫。
台東農損嚴重，啟動現金救助、低利貸款助農民復健
（中央社）颱風海葵造成台東地區嚴重農損。農業部今天公告台東縣為辦理天災現金救助及低利貸款地區，範圍為全品項，農民可於9月5日至14日間，至各鄉鎮市公所申請，例假日照常受理。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
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楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
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朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
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朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
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