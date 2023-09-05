《腳下魔法，叛逆拉美》：哥倫比亞大毒梟第一對鞋是足球鞋，死時也穿足球鞋

文：李文雋

「『毒梟足球』如何影響整個哥倫比亞？」

回想我出發之前，拉美之旅仍處於幻想階段。當時的我看著地圖，粗略地構思行程，還一廂情願地，打算從哥倫比亞陸路前往巴拿馬。後來我才發現，不是世界上所有的陸地，都有道路相連。地圖上所顯示的，不過是地理上的連接。殊不知，該處不僅是熱帶雨林的未開發之地，更是遊擊隊長年佔據的範圍。

作為土生土長的香港人，誤以為「大地任我行」，那種理所當然的思維被衝擊，也對自己的無知感到羞愧。和平安定，在大部分的地方從來都絕非必然。

時至今日，許多人對哥倫比亞的印象，仍然跟危險、暴力和可卡因等詞語劃上等號。然而，就如是對印度的污名化一樣，對哥倫比亞視為洪水猛獸的人，往往從未到訪該國，甚至連她的地理位置也一無所知。哥倫比亞，就似經歷吸食毒品習慣的人，只要一旦毒品扯上關係，便成為其不可磨滅的烙印，甚至蓋過她其他的身分、改變、貢獻和美善。只有願意聆聽別人內在經驗的故事，才是去除標籤的唯一辦法。

卡塔赫納與魔幻現實

我從委內瑞拉輾轉來到海邊城市卡塔赫納（Cartagena），這是我在哥倫比亞首個踏足的大城市。卡塔赫納是一座歷史名城，長達十一公里的古城牆將舊城區攬入懷內，也將她的故事留在內裡。

我抵達卡塔赫納時，已是夜幕低垂，安頓過後便已無力遊覽。翌日，我急不及待地徒步前往舊城區去。開闊的廣場背後，是保存完好的古城牆，黃色鑲白的鐘樓聳立在城門之上。鐘樓城門（Puerta del Reloj）作為卡城的地標，正張開雙臂歡迎各地遊人。

我從鐘樓城門的拱門下穿過，進入舊城區的範圍，首先踏足的是三角形的廣場Plaza de los Coches。眼前是一系列樓高不一、色彩豐富的殖民地建築。廣場中央，立有一座雕像，以紀念一五三三年建城的西班牙殖民將領Pedro de Heredia。廣場四周熱鬧非常，拱門下的書報攤展示大量報章雜誌、旁邊的男士在兜售當家球星洛迪古斯（James Rodríguez）的國家隊球衣、Palenqueras大媽在擺賣甜食，還有無數遊人在駐足拍照。

雖然舊城區不乏歷史景點和博物館，但我最喜愛的遊覽方式，還是放慢腳步、隨意遊走。漫遊舊城區，既是尋根究底的文化旅程，也為大飽眼福的色彩盛宴。古雅樓房的外牆被抹上班斕色彩，紅黃藍白棕，應有盡有，配合陽台上的花卉攀藤，確是一步一景，驚喜處處。我仔細觀察，不僅欣賞陽台的細緻特色，也從建築物的大門和門環設計，了解昔日屋主的家世地位。偶爾一輛馬車在古教堂前駛過，讓我產生時空的錯覺，但街角售賣巴拿馬帽或Wayuu袋的小販，又將我拉回現代。

傍晚時份，我到海邊的城牆上散步。城牆上的砲台記載著歷史，從抵禦海盜，至力拒英國和法國入侵，到民族獨立戰爭，戰火與衝突不時侵襲這座要塞城市。來自加勒比海的海風吹拂，吹走惱人的悶熱，我遠望海邊球場的球員正追逐夕陽下皮球，近看身旁吧桌的遊人沉醉於餘暉的美酒，巨大的國旗在飄揚，落日平靜地沒入水平線。

入夜後，我走到住處附近名為Plaza de la Trinidad的小廣場。日間時的小廣場不算引人注目，但每逢夜裡，便搖身一變，成為居民遊客趨之若鶩的「街頭食堂」。小廣場的面積不大，或許只有約一兩個籃球場般大小，但有許多年青人在聚集。他們有的坐著喝啤酒聊天、有的在吃街頭小吃，有的在練習雜耍，也有小孩子在中央位置踢足球，還有隨意播放的音樂、小販的叫賣、群眾的喧鬧，都融為一體，整個廣場呈現朝氣勃勃的凌亂美。

我當然也入鄉隨俗，一口氣買了不少街頭小吃作晚餐。除了令人垂涎的串燒，還有含合了炸大蕉餅、肉絲、香腸、洋蔥、粟米和芝士等食物的地道小吃Patacon con Todo。我安坐在廣場的長椅，享受入夜後的卡塔赫納。我遊目四顧，赫然發現自己竟在「惡名昭彰」的哥國黑夜流連。雖說自己大多身處如泡沫般的遊客區，但整天感覺平靜安全，跟那些聲名狼藉的恐怖印象，相去甚遠。

翌日早上，我在舊城區的一家書店，邊喝咖啡邊看書。書店的一角，是諾貝爾文學獎得主賈西亞．馬奎斯（Gabriel García Márquez）的專櫃。他的著作《愛在瘟疫蔓延時》和《關於愛與其他的惡魔》皆以卡塔赫納為背景。當然，說到這位魔幻現實主義大師的代表作，必定是膾炙人口的《百年孤寂》。性格鮮明的家族成員上演荒誕離奇的劇情，穿插著幽靈神話和民間傳說，交織出孤寂的命運。翻閱《百年孤寂》，不禁會問︰「除了作者的豐富想像力外，到底是怎樣的時代與環境，才能孕育出如此作品？」

這片土地上，並非每個家庭都是邦迪亞家族，但拉美人總會在他們身上找到屬於自己的身影。外人眼中的魔幻情節，正是拉美人的現實經歷。既荒謬絕倫，又如幻似真，曲折離奇的情節，卻於哥倫比亞歷史上世代重演。其中一個世代，正是毒梟橫行和遊擊隊肆虐的時代，我稱之為「混戰時代」。

哥倫比亞印象︰遊擊隊 + 毒梟

在玻利瓦爾帶領下，這片土地於一八一九年從殖民者手上得到解放，並以哥倫比亞之名建國。然而，由哥倫比亞誕生至今的二百多年來，紛爭與衝突幾乎從未間斷，公義與和平離她尚有很遠。