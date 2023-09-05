《腳下魔法，叛逆拉美》：哥倫比亞大毒梟第一對鞋是足球鞋，死時也穿足球鞋
我們想讓你知道的是
足球，讓肆虐整個哥倫比亞的毒品和治安問題，以另一個形式得到國際注目。八○至九○年代，毒梟的勢力幾乎掌管哥倫比亞全國的每一個角落，足球自然也不能獨善其身。高峰時期，頂級聯賽的二十家球會中，不下於十七家與販毒集團的資金有關，「毒梟足球」的污名因此不逕而走。正如紀錄片《The Two Escobars》開宗名義的命名，要了解「毒梟足球」時代，不得不提這兩個姓氏相同的代表人物——麥德林與兩個艾斯高巴。
文：李文雋
「『毒梟足球』如何影響整個哥倫比亞？」
回想我出發之前，拉美之旅仍處於幻想階段。當時的我看著地圖，粗略地構思行程，還一廂情願地，打算從哥倫比亞陸路前往巴拿馬。後來我才發現，不是世界上所有的陸地，都有道路相連。地圖上所顯示的，不過是地理上的連接。殊不知，該處不僅是熱帶雨林的未開發之地，更是遊擊隊長年佔據的範圍。
作為土生土長的香港人，誤以為「大地任我行」，那種理所當然的思維被衝擊，也對自己的無知感到羞愧。和平安定，在大部分的地方從來都絕非必然。
時至今日，許多人對哥倫比亞的印象，仍然跟危險、暴力和可卡因等詞語劃上等號。然而，就如是對印度的污名化一樣，對哥倫比亞視為洪水猛獸的人，往往從未到訪該國，甚至連她的地理位置也一無所知。哥倫比亞，就似經歷吸食毒品習慣的人，只要一旦毒品扯上關係，便成為其不可磨滅的烙印，甚至蓋過她其他的身分、改變、貢獻和美善。只有願意聆聽別人內在經驗的故事，才是去除標籤的唯一辦法。
卡塔赫納與魔幻現實
我從委內瑞拉輾轉來到海邊城市卡塔赫納（Cartagena），這是我在哥倫比亞首個踏足的大城市。卡塔赫納是一座歷史名城，長達十一公里的古城牆將舊城區攬入懷內，也將她的故事留在內裡。
我抵達卡塔赫納時，已是夜幕低垂，安頓過後便已無力遊覽。翌日，我急不及待地徒步前往舊城區去。開闊的廣場背後，是保存完好的古城牆，黃色鑲白的鐘樓聳立在城門之上。鐘樓城門（Puerta del Reloj）作為卡城的地標，正張開雙臂歡迎各地遊人。
我從鐘樓城門的拱門下穿過，進入舊城區的範圍，首先踏足的是三角形的廣場Plaza de los Coches。眼前是一系列樓高不一、色彩豐富的殖民地建築。廣場中央，立有一座雕像，以紀念一五三三年建城的西班牙殖民將領Pedro de Heredia。廣場四周熱鬧非常，拱門下的書報攤展示大量報章雜誌、旁邊的男士在兜售當家球星洛迪古斯（James Rodríguez）的國家隊球衣、Palenqueras大媽在擺賣甜食，還有無數遊人在駐足拍照。
雖然舊城區不乏歷史景點和博物館，但我最喜愛的遊覽方式，還是放慢腳步、隨意遊走。漫遊舊城區，既是尋根究底的文化旅程，也為大飽眼福的色彩盛宴。古雅樓房的外牆被抹上班斕色彩，紅黃藍白棕，應有盡有，配合陽台上的花卉攀藤，確是一步一景，驚喜處處。我仔細觀察，不僅欣賞陽台的細緻特色，也從建築物的大門和門環設計，了解昔日屋主的家世地位。偶爾一輛馬車在古教堂前駛過，讓我產生時空的錯覺，但街角售賣巴拿馬帽或Wayuu袋的小販，又將我拉回現代。
傍晚時份，我到海邊的城牆上散步。城牆上的砲台記載著歷史，從抵禦海盜，至力拒英國和法國入侵，到民族獨立戰爭，戰火與衝突不時侵襲這座要塞城市。來自加勒比海的海風吹拂，吹走惱人的悶熱，我遠望海邊球場的球員正追逐夕陽下皮球，近看身旁吧桌的遊人沉醉於餘暉的美酒，巨大的國旗在飄揚，落日平靜地沒入水平線。
入夜後，我走到住處附近名為Plaza de la Trinidad的小廣場。日間時的小廣場不算引人注目，但每逢夜裡，便搖身一變，成為居民遊客趨之若鶩的「街頭食堂」。小廣場的面積不大，或許只有約一兩個籃球場般大小，但有許多年青人在聚集。他們有的坐著喝啤酒聊天、有的在吃街頭小吃，有的在練習雜耍，也有小孩子在中央位置踢足球，還有隨意播放的音樂、小販的叫賣、群眾的喧鬧，都融為一體，整個廣場呈現朝氣勃勃的凌亂美。
我當然也入鄉隨俗，一口氣買了不少街頭小吃作晚餐。除了令人垂涎的串燒，還有含合了炸大蕉餅、肉絲、香腸、洋蔥、粟米和芝士等食物的地道小吃Patacon con Todo。我安坐在廣場的長椅，享受入夜後的卡塔赫納。我遊目四顧，赫然發現自己竟在「惡名昭彰」的哥國黑夜流連。雖說自己大多身處如泡沫般的遊客區，但整天感覺平靜安全，跟那些聲名狼藉的恐怖印象，相去甚遠。
翌日早上，我在舊城區的一家書店，邊喝咖啡邊看書。書店的一角，是諾貝爾文學獎得主賈西亞．馬奎斯（Gabriel García Márquez）的專櫃。他的著作《愛在瘟疫蔓延時》和《關於愛與其他的惡魔》皆以卡塔赫納為背景。當然，說到這位魔幻現實主義大師的代表作，必定是膾炙人口的《百年孤寂》。性格鮮明的家族成員上演荒誕離奇的劇情，穿插著幽靈神話和民間傳說，交織出孤寂的命運。翻閱《百年孤寂》，不禁會問︰「除了作者的豐富想像力外，到底是怎樣的時代與環境，才能孕育出如此作品？」
這片土地上，並非每個家庭都是邦迪亞家族，但拉美人總會在他們身上找到屬於自己的身影。外人眼中的魔幻情節，正是拉美人的現實經歷。既荒謬絕倫，又如幻似真，曲折離奇的情節，卻於哥倫比亞歷史上世代重演。其中一個世代，正是毒梟橫行和遊擊隊肆虐的時代，我稱之為「混戰時代」。
哥倫比亞印象︰遊擊隊 + 毒梟
在玻利瓦爾帶領下，這片土地於一八一九年從殖民者手上得到解放，並以哥倫比亞之名建國。然而，由哥倫比亞誕生至今的二百多年來，紛爭與衝突幾乎從未間斷，公義與和平離她尚有很遠。
原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約