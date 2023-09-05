《腳下魔法，叛逆拉美》：為甚麼哥倫比亞毒梟會對足球情有獨鍾？
我們想讓你知道的是
「毒梟足球」讓本來的球場暴力和隨之衍生的事故，提升到另一個層次。也許是牽涉的利益過於巨大，或單純是暴力已經支配整個哥國，足球界的人物也不能倖免。球會高層、聯賽賽會主席或足球記者等遭槍傷或暗殺者，不屬罕見，甚至有球員在比賽期間被球迷射殺。他們當中，最危險的可能是球證。烏拉圭球證 Daniel Cardellino表示曾於賽事前，受到來自哥國黑幫的金錢收買和死亡威脅。 球證Alvaro Ortega在一九八九年麥德林獨立對卡利美洲後關鍵大戰中，被指作出錯誤判決後，遭麥德林集團的殺手所殺害，事件直接導致當年的聯賽被取消。
文：李文雋創造歷史的足球場
我從地鐵站走來，穿過小公園，僅三百米之遙，便來到國民體育會與麥德林獨立（Independiente Medellín）共用的主場 Estadio Atanasio Girardot。這是一個平靜的下午，好些工人在球場外忙著。我圍繞球場外行了一圈，偶爾從半開的閘門門隙間窺看，看得見球場的草地和座位和硬件，卻無從窺看當年哥倫比亞足壇的真相。
雖然稱不上是著名的足球聖殿，但這裡可說是創造哥國足球歷史時刻之地。一九八九年，國民體育會在南美自由盃的淘汰賽一路猛進，憑著出色的主場戰果，包括2：0勝阿根廷競賽會、八強1：0主勝百萬富翁、四強6：0大勝烏拉圭球隊Danubio等，得以首次殺入決賽。雖然於迎戰巴拉圭球隊Olimpia的決賽次回合，因球場規模所限需移師至波哥大，但無礙國民體育會爭取成為哥國的首任盟主。當Leonel Álvarez於第九輪互射12碼成功破網時，職球員、啦啦隊、記者和球迷湧進球場慶祝、電視直播的評述員喊破喉嚨，全國人民歡喜若狂，見證毒梟足球帶領哥倫比亞球會，打破巴西、阿根廷等傳統勁旅的壟斷，成功走上南美之巔。
國民體育會的成就，宣告巴勃羅（Pablo Escobar）和毒梟足球的勝利。然而，他並非最早，也非唯一以毒品黑金入主足球的人。大麻毒梟Eduardo Enrique Dávila早於一九七三年便已入主位於Santa Marta的球會Union Magalena。其後，可卡因的盛行改變哥倫比亞足壇，更正確的是，改變了整個哥倫比亞以至全世界。
七○年代末，同樣藉可卡因崛起的卡利集團首腦Orejuela兄弟入主卡利美洲（America de Cali）。Orejuela兄弟投入大量資金，羅致包括阿根廷前鋒Ricardo Gareca、巴拉圭球星 Roberto Cabañas和秘魯中場Julio Uribe等外籍球員，令原本比同市宿敵比下去的這隊弱旅異軍突起。加利美洲成績脫胎換骨，收穫一九八二至八六年國內聯賽五連冠的佳績，並於八五至八七年連續三年打進南美自由盃決賽，可惜盡數飲恨。至於麥德林集團的另一位頭目 ，綽號「El Mexicano」的José Rodríguez Gacha，則於八六年入主波哥大的老牌球會百萬富翁（Millonarios F.C.），並於進入多宗重要收購後，即收穫八六和八七年國內聯賽冠軍。
到底為甚麼毒梟會對足球情有獨鍾？難道他們都是忠實的熱血球迷？答案當然不是，至少遠不止於足球層面。毒梟們藉經營球會，不僅能以門票和球員轉會費等方式，輕而易舉地將黑金洗白，也為他們帶來社會地位和人脈。如是者，毒梟們樂此不疲地將資金注入，哥倫比亞足壇頓成毒梟們云云的玩具和收藏品之一，供其口舌與面子之爭，猶如被飼養的鬥雞。
「毒梟足球」帶來立竿見影的成績，但同時也把足壇拉進無盡的深淵。「毒梟足球」讓本來的球場暴力和隨之衍生的事故，提升到另一個層次。也許是牽涉的利益過於巨大，或單純是暴力已經支配整個哥國，足球界的人物也不能倖免。球會高層、聯賽賽會主席或足球記者等遭槍傷或暗殺者，不屬罕見，甚至有球員在比賽期間被球迷射殺。他們當中，最危險的可能是球證。烏拉圭球證 Daniel Cardellino表示曾於賽事前，受到來自哥國黑幫的金錢收買和死亡威脅。球證Alvaro Ortega在一九八九年麥德林獨立對卡利美洲後關鍵大戰中，被指作出錯誤判決後，遭麥德林集團的殺手所殺害，事件直接導致當年的聯賽被取消。
恐嚇、賄賂、暴力和謀殺，令「毒梟足球」帶來的佳績蒙上一層厚厚的陰影。被視為麥德林集團成員的國民體育會主席Hernan Botero Moreno，於一九八五年因洗黑錢等罪名被引渡至美國，打響「毒品戰爭」的頭炮。至於球會首奪南美自由盃的殊榮，更被重重疑點所沾污。當中四強次回合，主場6：0大勝烏拉圭球隊Danubio，阿根廷球證Juan Java直指賽事中的三位球證受到「銀彈或銅彈？」的威脅。當屆球隊的在麥德林的6場主場賽事錄得5勝1負，唯一的敗仗是分組賽輸給同樣來自哥國的百萬富翁。雖然麥德林集團多年來否認影響一九八九年的南美自由盃賽事，但不難想像來到麥德林執法的球證定必承受巨大的壓力。哥國首位南美盟主是否勝之不武？多年以來都難有定論。
建於貧民窟的足球場
我離開位於城市中央的Atanasio Girardot球場，一時之間頓感迷失。在「毒梟之王」死後多年的今天，他的故事成為麥德林的傳說，甚至有專屬的導賞團。他的足跡之地，包括曾經被炸彈襲擊的多層式豪宅Edifico Monaco、喪命之地的瓦頂、位於市郊的墓地、「大教堂」以至被改建為主題樂園的拿不勒斯莊園等，都不乏部分旅客的好奇追捧。
然而，我環顧這座位於阿布拉河谷（Valle de Aburrá）中的城市，遠眺四周延綿的山勢，仍是密密麻麻的貧民窟。巴勃羅的影響力不止於 Atanasio Girardot球場，在貧民窟的無名足球場更是有過之而無不及。
原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
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使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
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在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
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小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約