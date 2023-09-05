《腳下魔法，叛逆拉美》：「足球紳士」因烏龍球被槍殺，每下槍聲伴隨殺手大叫「GOAL」
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哥倫比亞足球「黃金一代」中的的安德烈斯．艾斯高巴（Andrés Escobar），因為「烏龍球」一夜間由英雄變為罪人，並在麥德林一家夜店外，懷疑因被嘲弄而與人衝突。據說，對方朝他連開多槍時，每一下的槍聲都大叫「GOAL」，明顯暗諷他的「烏龍球」。涉事的黑幫頭目Gallon兄弟找來右翼武裝分子兼毒梟Castaño處理，並以保鏢代罪，將謀殺罪名推得一乾二淨。足球的熱情歡樂除失望退去，籠罩哥國的黑暗卻從未消散。
文：李文雋
另一個艾斯高巴
號稱「黃金一代」的陣容中，包括許多當代的優秀球員，包括希基達、「金毛獅王」華達拉瑪 （Carlos Valderrama）、艾斯派拿 （Tino Asprilla）、連干 （Freddy Rincon）和安德烈斯．艾斯高巴（Andrés Escobar）等人，前中後三線猛將如雲，陣容完整。其中，安德烈斯統率防線、指陣若定，被視為南美史上屈指可數的後場領袖。即使他效力國民體育會，又是國家隊隊長，仍能與眾不同地，刻意跟毒梟保持距離，盡可能拒絕同流合污。他文質有禮、自律自愛，廣獲尊重和愛戴，甚至贏得「足球紳士」（El Caballero Del Futbol）的美譽。可惜，他最終卻因為一場悲劇，成為「毒梟足球」時代下的另一位關鍵人物。
國家隊自踏入一九九三年起，三十場比賽僅逢一敗，令國內外的期望達致高峰。甚至連任總統都經常親自入場支持，亦會致電鼓勵國家隊，相信國家隊能夠為遍體鱗傷的國家帶來希望。球隊在一片樂觀的氣氛下出征美國，但他們所背負的整個哥倫比亞的期望，卻於逆境時化作無比沉重的壓力。
由赫傑領軍的羅馬尼亞，讓國家隊首戰慘吃一記悶棍。他們本來尚有分組賽可以撥亂反正，但毒梟的魔爪卻緊捏其頸脖，使其呼吸困難。據說首場失利令國內黑幫在地下賭博損失慘重，球員在電視上看見黑幫的公然恐嚇，後衛靴里拉（Chonta Herrera）甚至得悉兄長已在祖國遇害。面對針對自己及家人的死亡威脅，球隊氣氛直插谷底。同時，毒梟們更以死亡威脅干預出場陣容，將原任正選的高美斯（Gabriel Gómez）剔走，以讓自家球會的球員增加上陣機會。
在關乎生死、非勝不可的壓力下，球員寢食難安。在對戰美國之時，更顯得步步為營、進退失據，以至久攻不下、焦躁不安。此時，隊長安德烈斯面對對方的一記傳中，急欲解圍下，卻不慎誤送網窩。他職業生涯中唯一的「烏龍球」，不僅最終讓大熱門的國家隊鎩羽而歸，也間接導致他個人的悲劇結局。
不少失望的民眾和媒體對國家隊口誅筆伐，昔日的英雄待遇，一夜之間雲泥之別，甚至有球員在街頭被毆打送院。數天之後，「罪人」安德烈斯在麥德林一家夜店外，懷疑因被嘲弄而與人衝突。據說，對方朝他連開多槍時，每一下的槍聲都大叫「GOAL」，明顯暗諷他的「烏龍球」。涉事的黑幫頭目Gallon兄弟找來右翼武裝分子兼毒梟Castaño處理，並以保鏢代罪，將謀殺罪名推得一乾二淨。足球的熱情歡樂除失望退去，籠罩哥國的黑暗卻從未消散。
安德烈斯．艾斯高巴的死，讓全球震驚、令舉國心碎。他的葬禮有十二萬民眾參與，許多人泣不成聲。總統在葬禮上親自致辭，表明對抗暴力的決心，卻同時展現出無能為力。人氣當家球星慘遭殺害，讓民眾從希望變成絕望，開始遠離足球。「黃金一代」意興欄柵，部分成員退出國家隊甚至直接退役。
「毒梟足球」從高峰迅速滑落，並土崩瓦解。「可卡因之王」巴勃羅伏法、希基達因牽涉綁架被捕、 Orejuela兄弟被引渡等，都讓毒梟們意識到涉足球壇的風險，並轉趨低調。哥國足壇仍隱約看得見毒梟的影子，但巨額投資和光輝則一去不返，留下的只有更多的混亂和暴力。
哥國於九八年世界盃時，世界排名已由第四急跌至第三十四，其後更連續缺席三屆世界盃。即使他們於二○○一年主辦美洲國家盃，也是在汽車炸彈、遊擊隊綁架、外隊接到死亡威脅、阿根廷和受邀球隊加拿大退賽等陰影之下奪得冠軍。
哥國曾經希望藉足球改善國際形象，卻將「暴力」標籤更深地烙印人心。「黃金一代」的天賦、無數人的努力以至哥倫比亞的美好，全因毒品的污名慘遭抹殺。安德烈斯的死，讓凝聚社會的希望徹底幻滅，也埋葬哥國的一個時代。哥倫比亞足球以至整個國家，繼續沒入黑暗之中。
Life doesn't end here
安德烈斯．艾斯高巴在球場內外，皆被視為謙謙君子，他的離世讓人格外痛心。他在球隊出局後於國內報章《El Tiempe》撰文，大意是指「生命不會在此終結，即使如何困難，讓我們繼續並肩前行。請勿被憤怒和暴力所操控，讓我們繼續盡己所能，互相尊重和幫助。讓我們『未來見』，因為生命不會在此終結。」即使他個人的生命慘遭終結，但今天再細閱他的文字，哀傷之餘，卻感受其溫柔而強大的心靈。
哥倫比亞人長期活在恐怖、絕望和荒謬之中，在艱難中前行，時刻都面對抉擇。正如安德烈斯所說︰「生命不會在此終結」（ La Vida No Termina Aqui），亂世之大，我們每個人都需要思考如何堅持自己，好好地活下去。
城市規劃改變生活
我乘地鐵朝城市的西邊去，見證轉變之後現今的麥德林。我安坐在舒適、衛生和現代化的地鐵車廂中，不消一會兒，便到達三個車站距離外的 San Javier站。麥德林地鐵系統自一九九五年首度開通後，持續改善和擴展，逐漸改變市內的交通和生活模式。麥德林擁有現時國內唯一的大型運輸系統，這個由地鐵、電車和纜車組成的軌道網絡，可說是本市的驕傲。
我在車程期間，將沿途的目光，都集中在西邊的山丘上，那是名為第13區（Comuna 13）的地方。櫛比鱗次的小房子，沿著延綿山勢，密密麻麻地把丘陵鋪滿，彷彿堆疊至山嶺之巔便能直抵蔚藍的天際。
珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供