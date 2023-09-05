《腳下魔法，叛逆拉美》：哥倫比亞推無輸贏的足球賽，如何去除「毒梟足球」之名？
我們想讓你知道的是
我突然想起一位哥倫比亞朋友說過「我們的國家，不止毒品和暴力。」不禁令我想起多年前伊朗朋友說「我們不是恐怖分子。」或者哥倫比亞，確實存在魔幻的特質，就是她誇張得難以置信的真實。這個國家既曾有遊擊隊佔據半壁江山、大毒梟隻手遮天，但也同時存在人性光輝和自然奇觀，重要的是看到她不同的面向。顯然，今天的哥國絕非天堂，仍然被不少問題所困擾，遊擊隊尚存、黑幫還在。然而，哥倫比亞的美麗，並非在於她變成完美的國度，而是許多人傾力「盡己」、推動改變。
文：李文雋
博特羅與和平之鳥
社會轉變，需要幾代人的共同努力。許多來自麥德林的名人，都在個人的專業範疇中，為家鄉的和平盡其綿力。「雷鬼王子」J Balvin曾表明避免以哥國的暴力史為作品題材，以免加強對國家的負面標籤。國際知名的歌手Juanes不但多番關注內戰的受害者，更與社會學家Catalina Cock創立基金會Mi Sangre Foundation，致力培育青少年，推動國內的和平文化。若要數算愛國名人的代表，也許眾說紛紜，但凡到訪麥德林的人都不可能忽視的，就是蜚聲國際的國寶級藝術家博特羅（Fernando Botero）。
離開第13區後，我乘坐地鐵回到市中心，在San Antonio站下車。只需數分鐘的步距，我便看到外型醒目的文化宮（Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe）和旁邊的博特羅廣場。
我來到博特羅廣場，這裡安放著二十三座由他親自捐出的青銅雕像作品。即使對博特羅毫不認識的人，想必也曾見過他的作品而不自知。由於他不時以體積作為其藝術表達的方式，因此他所創作的人物往往形態飽滿，以極端的體積和比例聞名。博特羅的作品是親切的，不僅是因為它們形象可愛，更是因為與民同樂。身穿透視黑紗的女子倚著小狗銅像等待、頭戴鴨舌帽的紅衣男在「騎牛的女人」下通電話、年邁的兩口子坐在對望的「亞當」「夏娃」間聊天、路過的遊人「輕薄」躺卧著的「鏡子的女人」的臀部。這些展現獨有曲線美的雕像，已完全地融入麥德林的群眾之中，成為本地生活的一部分。
長久以來，博特羅的藝術作品，都是以別樹一格的「肥胖」造型見稱，跟哥國的社會實況鮮有拉上關係。直到千禧年初，博特羅似乎終於「醒覺」其社會責任。說的不是他將數百件個人作品和藝術收藏，慷慨捐贈予波哥大和麥德林的博物館，讓它們得以在家鄉展出：而是他創作出名為「哥倫比亞之痛」（El dolor de Colombia）的一系列作品，以回應哥國內戰和暴力氾濫等種種荒謬。
他在《Carro bomba》中，以沒有人物的汽車炸彈，暗示襲擊無處不在。《Una madre》是描繪一位傷心欲絕的母親，在緊閉的棺木前泣不成聲。在《El Desfile》那不成比例的小鎮中，倖存者抬出彷彿永無休止的棺材，幾乎將畫面填滿。《Masacre en Colombia》更是直指哥倫比亞在長年暴力下的大屠殺中屍橫遍野。
博特羅在哥倫比亞土生土長，但成名後多數時間在外國生活，每年只有大約一個月回到哥國。他的作品題材廣泛，但卻較少描繪國內的衝突，「哥倫比亞之痛」是他首個以此為題材的系列作品。到底是甚麼令這位大師，重新重視並呈現毒梟時代下的暴力和社會問題呢？
我在不遠處的聖安東尼奧公園（Parque San Antonio），試圖尋找答案。眼前是兩座體積相同的青銅「鳥兒」，兩者相距三米，左方的腸穿肚爛，右邊的完好無缺。牠們之間的故事，也是屬於哥倫比亞與博特羅的故事。
從前，只有一隻「鳥兒」安坐在公園內，靜看遊人散步、孩子追逐、情侶談心。於一九九五年六月十日傍晚，公園正舉行音樂會，「鳥兒」如常伴著舞動的群眾，不以為然。突然之間，巨聲一響，被藏在「鳥兒」下的炸彈發生爆炸，造成二十三人死亡、二百多人受傷。事後，左翼遊擊隊「哥倫比亞革命武裝力量人民軍」（FARC）承認責任。遊擊隊企圖以炸毀博特羅雕塑的恐怖手段，對其兒子兼時任國防部長Fernando Botero Zea施壓，迫使後者推動政府與遊擊隊的和談。
有說，這件事激發起博特羅，正視哥倫比亞的暴力問題。當博特羅重回案發現場，看到心血作品被炸得面目全非，隨即決定重新為麥德林打造新的「鳥兒」，條件是必須保留被炸毀的原作。「鳥兒」肚子的破洞成為傷痛的證據，牠的腳下刻有爆炸案受害者的名字，以作紀念。牠身旁的新「鳥兒」則成為「和平之鳥」，象徵藝術家堅拒向暴力低頭，也代表國民追求和平的共同願望。
自左翼遊擊隊六○年代湧現至今，雙方曾多番嘗試議和不果。哥倫比亞受內戰之苦逾半世紀，期間至少二十二萬人喪失生命，超過七百萬人痛失家園，非人道罪行不計其數，幾代人失去希望和未來。戰火禍延至今，再無正義之師，更無人獲勝。
二○一六年，哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）與FARC最高指揮官隆多尼奧（Rodrigo Londoño）達成全面停火協議，並簽下《卡塔赫納和平協議》，正式解除武裝，由武力抗爭轉為政治參與，象徵內戰結束的和平時代終於來臨。
足球新一頁
數十年的內戰與衝突，讓暴力滲透在哥國的每處角落，其深遠影響，並非單純以打擊罪案、取締組織或一紙和約可以解決。痛失摰親、好友被殺、家園盡毀，無數人的創傷難以癒合。在鄉郊或貧民區，許多兒童及青少年，或因被遊擊隊俘虜，被迫投身戰線，或因被毒梟吸納，成為黑幫殺手。他們在殺戮、剝奪、壓榨和復仇等環境下生活，難免產生扭曲的價值觀。因而，在追求和平的路上，重建心靈和修補社會撕裂也同樣重要。在過程中，無論是教育、業餘或職業，足球也找到自身的角色和貢獻。
原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約