《腳下魔法，叛逆拉美》：哥倫比亞推無輸贏的足球賽，如何去除「毒梟足球」之名？

文：李文雋

博特羅與和平之鳥

社會轉變，需要幾代人的共同努力。許多來自麥德林的名人，都在個人的專業範疇中，為家鄉的和平盡其綿力。「雷鬼王子」J Balvin曾表明避免以哥國的暴力史為作品題材，以免加強對國家的負面標籤。國際知名的歌手Juanes不但多番關注內戰的受害者，更與社會學家Catalina Cock創立基金會Mi Sangre Foundation，致力培育青少年，推動國內的和平文化。若要數算愛國名人的代表，也許眾說紛紜，但凡到訪麥德林的人都不可能忽視的，就是蜚聲國際的國寶級藝術家博特羅（Fernando Botero）。

離開第13區後，我乘坐地鐵回到市中心，在San Antonio站下車。只需數分鐘的步距，我便看到外型醒目的文化宮（Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe）和旁邊的博特羅廣場。

我來到博特羅廣場，這裡安放著二十三座由他親自捐出的青銅雕像作品。即使對博特羅毫不認識的人，想必也曾見過他的作品而不自知。由於他不時以體積作為其藝術表達的方式，因此他所創作的人物往往形態飽滿，以極端的體積和比例聞名。博特羅的作品是親切的，不僅是因為它們形象可愛，更是因為與民同樂。身穿透視黑紗的女子倚著小狗銅像等待、頭戴鴨舌帽的紅衣男在「騎牛的女人」下通電話、年邁的兩口子坐在對望的「亞當」「夏娃」間聊天、路過的遊人「輕薄」躺卧著的「鏡子的女人」的臀部。這些展現獨有曲線美的雕像，已完全地融入麥德林的群眾之中，成為本地生活的一部分。

長久以來，博特羅的藝術作品，都是以別樹一格的「肥胖」造型見稱，跟哥國的社會實況鮮有拉上關係。直到千禧年初，博特羅似乎終於「醒覺」其社會責任。說的不是他將數百件個人作品和藝術收藏，慷慨捐贈予波哥大和麥德林的博物館，讓它們得以在家鄉展出：而是他創作出名為「哥倫比亞之痛」（El dolor de Colombia）的一系列作品，以回應哥國內戰和暴力氾濫等種種荒謬。

他在《Carro bomba》中，以沒有人物的汽車炸彈，暗示襲擊無處不在。《Una madre》是描繪一位傷心欲絕的母親，在緊閉的棺木前泣不成聲。在《El Desfile》那不成比例的小鎮中，倖存者抬出彷彿永無休止的棺材，幾乎將畫面填滿。《Masacre en Colombia》更是直指哥倫比亞在長年暴力下的大屠殺中屍橫遍野。

博特羅在哥倫比亞土生土長，但成名後多數時間在外國生活，每年只有大約一個月回到哥國。他的作品題材廣泛，但卻較少描繪國內的衝突，「哥倫比亞之痛」是他首個以此為題材的系列作品。到底是甚麼令這位大師，重新重視並呈現毒梟時代下的暴力和社會問題呢？

我在不遠處的聖安東尼奧公園（Parque San Antonio），試圖尋找答案。眼前是兩座體積相同的青銅「鳥兒」，兩者相距三米，左方的腸穿肚爛，右邊的完好無缺。牠們之間的故事，也是屬於哥倫比亞與博特羅的故事。

從前，只有一隻「鳥兒」安坐在公園內，靜看遊人散步、孩子追逐、情侶談心。於一九九五年六月十日傍晚，公園正舉行音樂會，「鳥兒」如常伴著舞動的群眾，不以為然。突然之間，巨聲一響，被藏在「鳥兒」下的炸彈發生爆炸，造成二十三人死亡、二百多人受傷。事後，左翼遊擊隊「哥倫比亞革命武裝力量人民軍」（FARC）承認責任。遊擊隊企圖以炸毀博特羅雕塑的恐怖手段，對其兒子兼時任國防部長Fernando Botero Zea施壓，迫使後者推動政府與遊擊隊的和談。

有說，這件事激發起博特羅，正視哥倫比亞的暴力問題。當博特羅重回案發現場，看到心血作品被炸得面目全非，隨即決定重新為麥德林打造新的「鳥兒」，條件是必須保留被炸毀的原作。「鳥兒」肚子的破洞成為傷痛的證據，牠的腳下刻有爆炸案受害者的名字，以作紀念。牠身旁的新「鳥兒」則成為「和平之鳥」，象徵藝術家堅拒向暴力低頭，也代表國民追求和平的共同願望。

自左翼遊擊隊六○年代湧現至今，雙方曾多番嘗試議和不果。哥倫比亞受內戰之苦逾半世紀，期間至少二十二萬人喪失生命，超過七百萬人痛失家園，非人道罪行不計其數，幾代人失去希望和未來。戰火禍延至今，再無正義之師，更無人獲勝。

二○一六年，哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）與FARC最高指揮官隆多尼奧（Rodrigo Londoño）達成全面停火協議，並簽下《卡塔赫納和平協議》，正式解除武裝，由武力抗爭轉為政治參與，象徵內戰結束的和平時代終於來臨。

足球新一頁

數十年的內戰與衝突，讓暴力滲透在哥國的每處角落，其深遠影響，並非單純以打擊罪案、取締組織或一紙和約可以解決。痛失摰親、好友被殺、家園盡毀，無數人的創傷難以癒合。在鄉郊或貧民區，許多兒童及青少年，或因被遊擊隊俘虜，被迫投身戰線，或因被毒梟吸納，成為黑幫殺手。他們在殺戮、剝奪、壓榨和復仇等環境下生活，難免產生扭曲的價值觀。因而，在追求和平的路上，重建心靈和修補社會撕裂也同樣重要。在過程中，無論是教育、業餘或職業，足球也找到自身的角色和貢獻。