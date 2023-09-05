《紐約時報》：矽谷富豪集資購地2萬公頃打造「烏托邦」理想城市，居民批傲慢掠奪土地
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《紐約時報》揭露，此計畫最初想法是出自前高盛交易員斯拉米克（Jan Sramek），他醉心於舊金山新創活力、卻又鍾愛瑞士蘇黎世的居住環境，於是向富豪們講述理念，並從矽谷支付服務商Stripe取得第一張支票。知情人士表示，斯拉米克之所以相中索拉諾郡有幾個原因，除了仍屬灣區外，索拉諾郡的所有權集中、且經濟不如其他地區富裕，便於計畫實現。
（中央社）在舊金山與沙加緬度間的索拉諾郡，一群矽谷富豪花數年收購2萬公頃土地，想打造一座理想城市，神秘身分遭紐時披露後掀起軒然大波，農民抨擊目中無人，官員憂衝擊農業經濟。
近日，加州舊金山東北方的索拉諾郡（Solano County）因大片農業用地遭收購，引發美國媒體高度關注。《紐約時報》率先披露買主是矽谷富豪。
主要投資者地位顯赫，包括紅杉資本（Sequoia Capital）前合夥人毛瑞茲（Michael Moritz）、蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）遺孀蘿琳（Laurene Powell Jobs）、領英（LinkedIn）共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）。
自2018年到今年8月，投資者透過Flannery Associates公司，花費近9億美元（約新台幣287億元），進行逾300筆交易，逐步買下5萬英畝（約2萬公頃）土地，希望打造一座「烏托邦」理想城市。
《紐約時報》揭露，此計畫最初想法是出自前高盛交易員斯拉米克（Jan Sramek），他醉心於舊金山新創活力、卻又鍾愛瑞士蘇黎世的居住環境，於是向富豪們講述理念，並從矽谷支付服務商Stripe取得第一張支票。
知情人士表示，斯拉米克之所以相中索拉諾郡有幾個原因，除了仍屬灣區外，索拉諾郡的所有權集中、且經濟不如其他地區富裕，便於計畫實現。
消息曝光後，一個名為California Forever的計畫8月31日上線，網站首頁出現多張理想城市的圖畫，描繪出依山傍水、愜意人生的美景，並強調，這座城鎮會提供優渥薪資的工作機會、太陽能發電廠、還有公共開放空間。
由於這片土地緊鄰「曲維斯空軍基地」（Travis Air Force Base），一度引發外資介入疑慮。網站指出，資金來源97%為美國投資人、3%來自英國和愛爾蘭，並表示此前之所以秘密運作，純粹是為了避免短期土地投機熱潮。
儘管Flannery Associates公司出面澄清疑慮，表示將展開溝通對話，輿論仍持續延燒，不少居民批評此計畫目中無人，並譴責富豪「掠奪土地」。
《舊金山紀事報》3日報導，牧場主人麥考馬克（Jeanne McCormack）和麥德維茲（Al Medvitz）十分擔心125年歷史的牧場未來能否持續經營。雖然他們的牧場受法律保護未被詢問，但周遭土地被收購生出新的難題。
麥德維茲說，「這代表未來必須和不具農業經驗和專業的鄰居溝通」，且索拉諾郡許多農業家庭對土地有深厚的情感，卻因為富豪的幻想而被迫改變。
農場主人史萊佛爾（Kathy Threlfall）告訴《信使新聞》（The Mercury News），買家提出報價，雖然她已退休，但很喜歡社區環境，Flannery Associates的出現帶來壓力和混亂，鄰居們承受很大的痛苦，她也不打算達成協議。
富豪買地不足為奇，但根據法庭文件，收購面積從原本的1萬英畝擴張到5萬英畝，引發諸多爭議。美國《國會山莊報》（The Hill）引述沙加緬度電視台KTXL報導，指出不少聯邦和地方的民選官員對造鎮計畫有所顧慮。
聯邦眾議員湯普森（Michael Thompson）認為投資者還沒有具體計畫，打造新市鎮並非易事，會面臨各方障礙。加州參議員烏達多（Melissa Hurtado）直言，農業用地對社會經濟和國家安全都至關重要。
索拉諾郡費菲爾市（Fairfield）市長莫伊 （Catherine Moy）則誓言，將以各種方式阻止造鎮計畫，並於社群平台X寫道：「我們有堅定決心，會如灣區其他地方一樣，捍衛正義到底。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html