【小說】《巴別塔學院》選摘：倫敦這座城市太過吵雜，光是應付各種麻煩事就筋疲力盡了
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勒維教授服務於牛津大學內專研翻譯的「巴別塔學院」，但此地進行的研究和教學不僅是關於不同語言間的轉換——擁有多語能力又受過特殊培訓的「譯者」，將兩種語言的兩個相對應詞彙銘刻於銀條之上時，能同時鎖入翻譯過程中漏失的細微誤差概念，並藉由銀條施展這組詞彙概念代表的魔法。
文：匡靈秀（R.F. Kuang）
那廣袤的大都市，我國的命運
以及地球本身的命運泉源。——威廉．華茲渥斯，《序曲》
倫敦單調乏味，色彩黯淡，同時又五彩繽紛；倫敦一片喧囂，充滿生機，同時又安靜得可怕，彷彿墓地的鬼魂在城市各處出沒。當哈科特伯爵夫人號沿泰晤士河航向內陸，進入首都心臟地帶的船塢，羅賓立刻發現，作為與世界接觸的港都，倫敦與廣州一樣，是一座差異並立、多元共存的城市。
但與廣州不同的是，倫敦有一種機械式的心跳，銀工的能量在城市中嗡嗡作響。銀製品在出租馬車的車輪和馬蹄上閃閃發光，在建築物的窗戶下和門口上方熠熠生輝；銀條埋在街道底下，也嵌在鐘樓滴答作響的指針中；它展示在櫥窗內，店家的招牌都在吹噓自己的麵包、靴子和廉價首飾有什麼神奇功效。倫敦的命脈帶有一種金屬碰撞般的尖銳音色，和廣州那種搖搖晃晃的竹子發出的劈啪聲完全不同。這是一種人造的金屬聲，是刀子刮過磨刀棒的刺耳聲音；這是一座如怪獸般駭人的工業迷宮，正如威廉．布雷克所寫：「殘忍的機器／有許多輪子，那些輪外之輪，帶有暴虐專橫的齒輪／彼此被迫轉動。」
倫敦積聚了世界上大部分的銀礦和各國語言，使這座城市變得巨大、沉重、快速、明亮，到了違反自然法則的程度。倫敦很貪婪，吞噬掠奪來的戰利品，變得大腹便便，卻仍飢火燒腸。倫敦既富有得難以想像，又窮得可憐。倫敦啊，這座美麗、醜陋、龐大、狹小、善良、虛偽、排放又吸入廢氣的城市，鍍銀的倫敦即將面臨審判，因為總有一天，這座城市會從內部自我吞噬，不然就得向外尋求新的美食、勞動力、資本和文化來餵養自己。
但天秤尚未傾斜，這座城市還可以繼續飲酒狂歡。當羅賓、勒維教授和派波太太從倫敦港上岸時，碼頭上正值殖民地貿易的全盛時期。載滿了一箱箱茶葉、棉花和菸草的船隻，桅杆和橫梁上鑲嵌著銀條，使其航行更快更安全。這些船隻等著卸貨，才能準備再次啟程，前往印度、西印度群島、非洲和遠東。船隻將英國商品運往世界各地，並帶回一箱箱的白銀。
銀條在倫敦和世界各地已經使用了一千年，但自西班牙帝國鼎盛時期以來，世界上還沒有任何地方擁有如此豐富的白銀資源，或是如此依賴白銀的力量。像泰晤士河這種水上交通繁忙的都市河流，理應汙染嚴重，但埋入運河兩側的白銀卻淨化了河水。排水溝裡的白銀散發玫瑰花香，掩蓋了雨水、汙泥和汙水的臭味。鐘樓裡的白銀使鐘聲能夠多傳遞好幾公里的距離，直到不同鐘樓傳出的聲波在城市和鄉村各處相互碰撞，堆疊成不和諧的刺耳聲響。
過了海關後，勒維教授招了兩輛雙輪雙座馬車，一輛給他們三人乘坐，另一輛用來載行李。馬車內的座椅也鑲嵌著銀條。當他們擠在小小的車廂裡，勒維教授把手伸過膝蓋，指著鑲嵌在車廂地板上的一根銀條。
「你看得懂上面寫什麼嗎？」他問道。
羅賓彎下腰，瞇著眼睛，說：「速度，還有……spes？」
「是『spēs』。」勒維教授說。「這是拉丁文，是『速度』（speed）的詞根，意味著希望、財富、成功和實現目標等事物的交會點。銀條的效果是讓馬車跑得更快更安全。」
羅賓皺眉，並用手指輕輕拂過銀條。這一小根銀條看起來如此無害，竟能產生這麼強大的效果。「這是怎麼做到的？」但他還有一個更急迫的問題：「我也能夠——」
「別急。」勒維教授拍拍他的肩膀，說：「不過沒錯，羅賓．史威夫特，你會成為世界上少數知道銀工祕密的學者之一，這就是我帶你來這裡的目的。」
他們搭了兩小時的車，來到倫敦北部幾公里外一個叫做漢普斯特德的村莊。勒維教授在那裡擁有一棟四層樓的房子，房子由淺紅色的磚頭和白色的粉飾灰泥砌成，周圍環繞著一大片修剪整齊的綠色灌木叢。
「你的房間在四樓。」勒維教授一邊開門，一邊告訴羅賓。「上樓梯右轉。」
屋裡十分寒冷昏暗。派波太太開始拉開各個房間的窗簾，羅賓則按照指示，拖著行李箱爬上螺旋梯，沿著走廊走到自己的房間。裡面只有幾樣傢俱，包括一張書桌、一張床和一把椅子。除了角落的書架外，沒有任何裝飾或個人物品，但書架上擺滿了書籍，他的珍貴收藏頓時相形見絀。
羅賓禁不住好奇心，便走近查看。這些書是特別為他準備的嗎？感覺不太可能，儘管很多書看起來都是他會喜歡的作品，光是最上層就有好幾本強納森．史威夫特和丹尼爾．笛福的書，他都不知道自己最喜歡的作家還有寫這些小說。啊，果然有《格列佛遊記》。他從書架上取下這本書。書本看起來相當破舊，有些書頁有皺痕或折角，有些則有茶漬或咖啡漬。
他把書放回原處，感到一頭霧水。在他之前，一定還有其他人住過這裡。或許是其他跟他年齡相仿的男孩，跟他一樣熱愛強納森．史威夫特，讀了這本《格列佛遊記》無數遍，連書頁右上角手指翻頁處的墨水都開始褪色了。
但會是誰呢？他以為勒維教授沒有小孩。
「羅賓！」派波太太從樓下大喊。「教授在外面等你。」
羅賓急忙下樓。勒維教授在門口等著，一邊看著懷錶，一副不耐煩的樣子。
「你的房間還可以嗎？」他問道。「需要的東西都有嗎？」
羅賓猛點頭，說：「有，都很齊全。」
「那就好。」勒維教授朝外面的馬車點點頭，說：「上車吧，我們要把你改造成英國人。」
他是說真的。接下來的下午，勒維教授帶著羅賓到處跑，以幫助他融入英國公民社會。他們去看了醫生，對方替他量體重和做檢查，雖然百般不情願，但還是宣布他很健康，可以在島上生活：「謝天謝地，沒有熱帶病或跳蚤。雖然以他的年紀來說，體型有點嬌小，但只要給他吃羊肉和馬鈴薯泥，營養均衡就可以了。現在來打天花疫苗吧，請把袖子捲起來，謝謝。不會痛的，數到三。」他們去了理髮廳，理髮師把羅賓長及下巴的亂蓬蓬捲髮剪成只到耳朵上方的短平頭。他們去找了帽匠、鞋匠，最後則是裁縫，對方測量了羅賓全身上下每一吋，並給他看了幾疋布，羅賓不知所措，只好隨便選一種。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html