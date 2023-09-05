中國男籃潰敗無緣巴黎奧運，32強排名第29創隊史最差，中媒嘆：急功近利導致一代不如一代
我們想讓你知道的是
過去幾年，中國職籃聯賽講究市場化，越來越多球隊無意於青訓長線投資，而是把重心放在挖人而非造血，但好的機制得激發主觀動力，挖掘真正的天賦人才，可是中國目前的培訓機制都指向急功近利。即因如此，最終中國體壇形成今天的局面，舊的制度被打破，新的制度沒建立，導致中國的籃球、足球都順著這樣的邏輯，一天不如一天，一年不如一年。
（中央社）世界盃男籃賽中國隊不僅無緣明年巴黎奧運，32強排名第29創隊史最差，《騰訊新聞體育》分析，急功近利是導致中國籃壇一代不如一代，且家長應反躬自省，讓孩子學籃球的初衷是什麼？
《騰訊新聞體育》4日以「無處不在的急功近利，讓中國籃球根基坍塌」為題指出，首都體育學院籃球教練陳臣今年暑假帶著自己的訓練營去歐洲、日本和當地小朋友訓練、比賽，感慨良多。
他說，當地家長普遍在青少年時期，只培養孩子興趣，讓孩子參與到籃球中，比賽場上不管輸贏，孩子們都非常快樂，同時教練從小培養孩子們的籃球意識。
陳臣指出，反觀中國自己的隊員，參加比賽就像完成任務，從準備活動就慵懶散漫，在場上不講話、不提醒、不相互鼓勵，全是個人英雄主義，只要得分都是好球。
他說，現在所有中國的家長、機構教練都非常激進，就是要參加各種比賽，把成績看得很重，出去就要贏球，必須拿冠軍，一天恨不得練4、5個小時，但12歲以下的孩子，冠軍那麼重要嗎？
陳臣表示，每位家長該問問自己讓孩子學籃球的初衷是什麼，培養孩子興趣、塑造人格？還是以後打職業？上一所好學校？應該更純粹一點，這個年齡階層急功近利短時間還行，長遠看肯定弊大於利。
報導舉例，本屆世界杯開打前不久的U16女籃亞錦賽，中國U16女籃國家隊44比70慘敗給日本26分，賽後教頭李昕的選將被球迷罵翻，尤其為什麼沒有找身高227公分的「女姚明」張子宇助陣而飽受指責。
張子宇曾單場獨得逾60分卻不獲重用的確難以理解，據了解內情的人士透露，張子宇參加球隊集訓體能跟不上，加上融入球隊有困難等原因而最終落選。
李昕呼應陳臣指出，現在球員一代不如一代，到了國青隊很多東西還需要重新教，哪怕是最簡單的投籃，能達標的人都非常少。
報導另指出，往昔中國籃壇的培養體系，先從體校發掘潛力股，再梯隊接受專業訓練，經過幾年培養，進入職業隊，出類拔萃的，日後有機會進入國家隊。但這是計畫經濟時代的產物，如今已不合時宜。
因這種舉國體制，需建立在極其優渥的政策、資源扶持基礎上，畢竟每個家庭的家長在面對體育系統拋出來的橄欖枝都會問：憑什麼要把孩子交給你？
所以這套機制在1960至1970年代收效佳，畢竟當時經濟條件普遍不佳，舉國體制所需成本低，只要保障選手一日三餐、住宿，發工資並算工齡，對於普通家庭的孩子來說，就等於是打著燈籠都難找的優渥工作。
而如今的中國向錢看，孩子未來有更多的選擇，進入體育系統的選項也就被越排越後，這也是依靠體工隊支撐的八一男籃退出歷史舞台的關鍵。
於是過去幾年，中國職籃聯賽講究市場化，越來越多球隊無意於青訓長線投資，而是把重心放在挖人而非造血，但好的機制得激發主觀動力，挖掘真正的天賦人才，可是中國目前的培訓機制都指向急功近利。
即因如此，最終中國體壇形成今天的局面，舊的制度被打破，新的制度沒建立，導致中國的籃球、足球都順著這樣的邏輯，一天不如一天，一年不如一年。
新聞來源
延伸閱讀
- 世界盃男籃8強出爐：立陶宛轟垮美國、衛冕軍西班牙遭淘汰
- 日本男籃前進巴黎奧運，熱血如《灌籃高手》FIBA專文報導
- 世界盃男籃：日本擊敗平均200公分的芬蘭奪亞洲首勝，逆轉功臣河村勇輝僅172公分破身高迷思
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html