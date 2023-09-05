中國男籃潰敗無緣巴黎奧運，32強排名第29創隊史最差，中媒嘆：急功近利導致一代不如一代

（中央社）世界盃男籃賽中國隊不僅無緣明年巴黎奧運，32強排名第29創隊史最差，《騰訊新聞體育》分析，急功近利是導致中國籃壇一代不如一代，且家長應反躬自省，讓孩子學籃球的初衷是什麼？

《騰訊新聞體育》4日以「無處不在的急功近利，讓中國籃球根基坍塌」為題指出，首都體育學院籃球教練陳臣今年暑假帶著自己的訓練營去歐洲、日本和當地小朋友訓練、比賽，感慨良多。

他說，當地家長普遍在青少年時期，只培養孩子興趣，讓孩子參與到籃球中，比賽場上不管輸贏，孩子們都非常快樂，同時教練從小培養孩子們的籃球意識。

陳臣指出，反觀中國自己的隊員，參加比賽就像完成任務，從準備活動就慵懶散漫，在場上不講話、不提醒、不相互鼓勵，全是個人英雄主義，只要得分都是好球。

他說，現在所有中國的家長、機構教練都非常激進，就是要參加各種比賽，把成績看得很重，出去就要贏球，必須拿冠軍，一天恨不得練4、5個小時，但12歲以下的孩子，冠軍那麼重要嗎？

陳臣表示，每位家長該問問自己讓孩子學籃球的初衷是什麼，培養孩子興趣、塑造人格？還是以後打職業？上一所好學校？應該更純粹一點，這個年齡階層急功近利短時間還行，長遠看肯定弊大於利。

報導舉例，本屆世界杯開打前不久的U16女籃亞錦賽，中國U16女籃國家隊44比70慘敗給日本26分，賽後教頭李昕的選將被球迷罵翻，尤其為什麼沒有找身高227公分的「女姚明」張子宇助陣而飽受指責。

張子宇曾單場獨得逾60分卻不獲重用的確難以理解，據了解內情的人士透露，張子宇參加球隊集訓體能跟不上，加上融入球隊有困難等原因而最終落選。

李昕呼應陳臣指出，現在球員一代不如一代，到了國青隊很多東西還需要重新教，哪怕是最簡單的投籃，能達標的人都非常少。

報導另指出，往昔中國籃壇的培養體系，先從體校發掘潛力股，再梯隊接受專業訓練，經過幾年培養，進入職業隊，出類拔萃的，日後有機會進入國家隊。但這是計畫經濟時代的產物，如今已不合時宜。

因這種舉國體制，需建立在極其優渥的政策、資源扶持基礎上，畢竟每個家庭的家長在面對體育系統拋出來的橄欖枝都會問：憑什麼要把孩子交給你？

所以這套機制在1960至1970年代收效佳，畢竟當時經濟條件普遍不佳，舉國體制所需成本低，只要保障選手一日三餐、住宿，發工資並算工齡，對於普通家庭的孩子來說，就等於是打著燈籠都難找的優渥工作。

而如今的中國向錢看，孩子未來有更多的選擇，進入體育系統的選項也就被越排越後，這也是依靠體工隊支撐的八一男籃退出歷史舞台的關鍵。

於是過去幾年，中國職籃聯賽講究市場化，越來越多球隊無意於青訓長線投資，而是把重心放在挖人而非造血，但好的機制得激發主觀動力，挖掘真正的天賦人才，可是中國目前的培訓機制都指向急功近利。

即因如此，最終中國體壇形成今天的局面，舊的制度被打破，新的制度沒建立，導致中國的籃球、足球都順著這樣的邏輯，一天不如一天，一年不如一年。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀