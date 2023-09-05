尼日、加彭先後政變：歐盟檢視失敗的非洲政策，卻給不出答案

文：Ella Joyner

歐洲暑假後在西班牙舉行的歐盟外長和防長會議，專注於近期西非國家的政變浪潮，特別是尼日以及最近發生政變的加彭。這些政變凸顯了歐盟在薩赫爾（Sahel region）和其他地區影響力的減弱和政策的失敗。

歐盟外交與安全事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）8月30日在托萊多對媒體表示：「很明顯地，尼日的政變正在為這個原本就非常脆弱的地區開啟一個不穩定的新時代。」

這位前西班牙外長指出，雖然軍事政變從來都不是解決辦法，但加彭的情況與尼日不同。波瑞爾強調說，加彭不屬於薩赫爾地區，50多年來一直由同一家族的兩名成員領導，人們對最近選舉的有效性表示懷疑。

相較之下，尼日的軍事政變給歐盟帶來了一個更根本的問題。尼日是歐盟的親密盟友，也是歐盟阻止伊斯蘭激進組織在該地區擴張的重要基地。今年7月時，尼日民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）被軍方廢黜，一些人在首都尼阿美街頭慶祝此事。

外交方案而非軍事干預

波瑞爾31日表示，托萊多會議為我們提供了一個「檢視非洲政策的機會」。 27個國家在會談中同意建立必要的法律框架來制裁參與尼日政變者，類似於西非國家經濟共同體（ECOWAS）已經實施的框架。

西非集團代表和尼日外交部長巴卡里・亞烏・桑加雷（Bakary Yaou Sangare）皆出席了這場於托萊多舉行的會議。西非經共體還提出，如果政變領袖不恢復憲法秩序，可能對尼日進行軍事干預。

當被問及歐盟是否會支持這一舉措時，波瑞爾表示，歐盟還需繼續觀察，看看由15個成員組成的西非國家經濟共同體提出什麼建議。 「以非洲應對非洲問題的解決方案」，他強調，「我們專心聆聽」。波瑞爾表示，西非國家經濟共同體目前仍在嘗試推動外交解決方案。

義大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）也強調需要重點關注外交。他提到：「我們的立場是通過外交解決方案，而不是針對尼日採取軍事行動。」

反法情緒與瓦格納勢力

歐盟似乎失去了薩赫爾地區最後一個主要合作夥伴——自2020年以來，布吉納法索、幾內亞和馬利也發生了政變——現在歐盟必須考慮其下一步行動，因為它在該地區的影響力正在流失。

但目前歐盟要列入考量的除了前殖民地國家反法情緒大幅上升以外，與此同時，俄羅斯雇傭兵瓦格納集團也正在擴大其影響力，目前該集團已在馬利、布吉納法索和中非共和國等地開展行動。義大利外長塔亞尼說：「俄羅斯人並不是尼日政變的幕後黑手，但他們會利用這種局勢和不穩定來進行新的殖民統治。」

那麼歐盟能做些什麼呢？沒有人在托萊多會議上立即給出答案。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）談到了民主國家在受到威脅時與其他民主國家站在一起的重要性。

愛爾蘭外長馬丁（Michael Martin）表示，薩赫爾地區發生的事情「有很大的反思空間」，並呼籲「從人道主義、發展及安全等方面對非洲人民進行不間斷、持續的投資。」

法國在尼日的未來懸而未決

短期內必須回答的一個問題是法國是否應該留在尼日。在與馬利當局的關係惡化之後，身為「巴爾赫內行動」一部分的法國反叛亂部隊最近撤出了馬利。

目前，法國仍保留在尼日的軍事存在，這些法國軍隊過去被已遭廢黜政府允許駐紮在那裡，但如今執政軍政府要求他們撤離。

歐洲發展政策管理中心（European Centre for Development Policy Management ）的榮塞瑞（Martin Ronceray）在布魯塞爾對DW表示，留下來可能是不明智的。他說：「很多人都說，現在法國應該完全離開，以減少損失並放下它在非洲的所有利益。」隆塞雷表示，就尼日而言，他們的觀點可能有道理。

在地區層面上，這位分析家還警告道：別僅將這種反法情緒視為軍政府的言論而不是真正的公眾感受。他說：「我認為，僅僅擴大他們的視野而不依賴於法國就足夠重要了。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：非洲政變浪潮後 歐盟重新審視對非政策

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九