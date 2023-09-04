微軟宣布近30年歷史WordPad將停止更新，但Windows內建「筆記本」迎來改版

長期使用微軟作業系統的用戶，應該都知道Windows一直有內建叫做「WordPad」的文字編輯程式，定位介於Office Word和「記事本」之間，具有基礎的文字編輯和格式調整功能，但在服役近30年後，日前微軟正式宣布將停止WordPad的更新，並將在下一代Windows中移除此程式。

告別近30年的WordPad

早在微軟1995年推出的「Windows 95」作業系統，WordPad就已經問世，相較於價格昂貴功能也較多的Office系列軟體，免費的WordPad可以做到基本的文件編寫功能，讓它始終有著固定使用者，但在微軟最近的一次公告裡，表示將停止更新這項功能。

公告裡提到：「WordPad已經不再更新，而且會從未來發布的Windows裡面移除，我們建議使用Word來編寫.doc、.rtf等豐富格式的文件，並用記事本（Notepad）編輯純文字文件。」

裡面所說「未來發布的Windows」，指的就是Windows 12，雖然目前官方尚未公布發表時間，但許多人預測這個新版Windows將會在2024年底前上市。

《The Verge》在報導中提到，WordPad受到的關注一直很低，上次的主要更新是在Windows 7時代，在Windows 8也有一些小改版，但之後就再也沒有顯著變化。《Mashable》則指出，自1995年以來WordPad都會自動安裝在Windows內，但2020年後它變成了一個安裝選項——也就是說，如果使用者想要就可以將它移除。

作者截圖 現行版WordPad的介面

《Mashable》報導中也分析，微軟一直有將旗下過時經典軟體開鍘的習慣，例如過往就曾「殺了」經典的軟體「小畫家」（但之後又讓它復活），以及移除了語音助手「Cortana」。

「記事本」大更新，加入自動儲存、標籤頁功能

雖然WordPad將要跟人們告別，但同樣也是Windows內建的純文字編輯器「記事本」則將迎來更新。

根據微軟官方部落格，Windows將在不久之後的更新納入記事本升級，其中包括自動儲存、標籤頁、深色模式等功能，裡面寫道：

在此次更新，記事本將自動儲存您的內容，讓您在關閉記事本時不會有任何干擾對話框出現，而當您回來繼續編輯時，記事本將自動還原之前打開的標籤，以及那些未儲存的內容和編輯。自動儲存的功能不會影響您的文件，而關閉標籤時，您仍然可以選擇存檔或放棄未儲存的更改。

相較於WordPad，記事本的歷史又更久，早在1983年就已經推出，歷史上每一代Windows都內建了記事本，至今已經40年。

目前加入微軟開發者計畫的用戶，已經可以使用測試新版的記事本，不久之後也會出現在大家的Windows中。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航