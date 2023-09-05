Netlifx韓劇《假面女郎》角色分析：外貌焦慮、性暴力、過度教養、父權文化的種種反思
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我很喜歡Netlifx韓劇《假面女郎》的敘事手法，透過交織的時間軸，和不同角色的敘事觀點，逐步墊高人性的厚度和故事的深度。除此之外，更提醒了「肯定自我價值」和「不輕易評價別人」的重要性。
文：愛筆｜ab.
金貌美：「我的夢想是要成為一個受到大家喜愛的人！」
金貌美喜歡跳舞，從小的夢想是當歌手，但因為長相的關係不被看好，就連母親也不支持。在韓國「外貌至上」的社會風氣當中，貌美總是遭受不公平的對待。為了彌補內心的遺憾，貌美在夜晚戴上面具和假髮，變身成一名性感直播主「假面女郎」（Mask Girl），並在這個角色中，享受人們的注視、肯定和掌聲。
「假面女郎」扮裝直播的角色設定，看似全然物化女性，但其實是一種相對自主的個體展演。貌美主動掌握男性凝視，並透過網路直播，以自己喜歡的方式，表演性感、魅力，來滿足自我需求（換取金錢、肯定和目光）。雖然在劇中，貌美看似是因強化自己的身體與男性慾望的連結，招致了性暴力，但這樣的結果應歸因於父權社會的性別歧視和危險性，將女性視為可以任意強暴的客體。
貌美渴望被肯定與被愛。然而，她人生中的第一盞聚光燈，是到警局自首的時候，當時的她被愛拒之門外：母親棄之不理，愛慕的已婚組長和同事偷情，又遭遇了以愛之名的性暴力和摯友的離世。第二盞聚光燈則是給了她悲劇性的人生一個相對好的結局：貌美為了保護女兒，跳到子彈前面，最後在女兒的懷中死去。她為愛人勇敢，也在被愛中死去。
或許是說，如果貌美可以跨越社會框架對於美貌的要求，勇敢且自信的展現自我，相信自己的獨一無二。把迫切被愛的渴望，回到「自己」身上，肯定自己值得被愛，那麼一切或許就會不一樣了。
朱悟南：「沒有任何人會聽我說話，除了它。」
貌美的狂粉（網路暱稱「前世是玄彬」）朱悟南，和貌美一樣是「外貌至上」的受害者，因為又矮又胖，經常遭受欺負和戲弄，於是越來越害怕和別人有目光接觸，習慣降低自己的存在感，並將愛與慾望寄託在情趣用品、色情動畫與直播當中。
悟南的角色，反映了男性為中心的父權社會，將慾望的對象視為客體（objectification），也就是將女性物化、去人性化（de-humanization）。
假面女郎（貌美）在悟南的電腦螢幕裡，是被慾望凝視的性客體。在悟男的幻想中，是以動畫的方式被呈現。在現實生活裡，貌美的身體和性被悟南視為附屬品，是一個需要被保護，可以任意被擺佈的物件。由此可見，貌美的情感、意志，在悟南的認知裡並不受重視。
而父權文化在女性為主要敘事者的故事當中是被懲罰的。當悟南以上對下之姿，強暴假面女郎（貌美）時，面具一摘下（象徵去物化），一個體式反轉（象徵權力翻轉），貌美重新奪回了作為「人」的主體性（subjectivity）和主導權，瓦解了象徵父權文化的悟南。
即便如此，悟南的角色卻是全劇當中唯一擁有第一人稱敘事角度（first person narrative）的男性。這樣的鏡頭語言能夠增強觀者的代入感和情感共鳴，試圖為他的偏差行為提供解釋，博取認同和理解。這也似乎提醒了身為「人」的複雜度和多元性。站在不同的觀點，或許會產生不同的想法，不留餘地的批評或否定是危險的事。
金慶子：「為了悟南，什麼事我都願意做。」
朱悟南的母親「年糕阿婆」金慶子，貧窮、失婚，拼死拼活的工作，獨立將孩子養大成人。她或許能感覺到兒子在外頭受人欺負，卻也只是回頭怪罪自己沒把孩子照顧好，在責怪與自責之間來回，忽略了悟南自身的情感發展與需要。
而金慶子的丈夫，是個完美缺席的角色，沒有任何畫面和對白。她將自己的食堂命名為「悟南食堂」；整容後也改名為「南悟柱」；家中擺設的相片也只有悟南一人。
由此可見，孩子是她所有情感和希望的寄託。對孩子強烈的依附感，使得她的人生在得知悟南被殺之後，也只為了復仇（悟南）的執著而活。
然而，這樣看似體現社會框架下無私奉獻的「母職」角色，其實是有著過度以自我為中心的人格。她看重自己的觀感，勝過於孩子的感覺，並將自我價值延伸到孩子身上，只希望他成為自己理想中的樣子，而不認同他是獨一無二的個體。任何時候，只要悟南的行為與她理想中的形象產生偏差（遭人霸凌、行為偏差），在她眼前就彷彿是不存在。
金慶子人生中最大的願望，就是悟南結婚生子，而現實中的悟南並無法滿足她的需要和願望。她的夢境正反映了她的內心。在第一場夢裡，金慶子在悟南被殺的現場，是袖手旁觀的。在第二場夢裡，則是坦白的說出了悟南無法達成她的想望，只有他死了，才能成為她理想中的孝子形象。
「媽媽，妳為什麼不來救我？媽媽也覺得我讓妳沒面子吧，我考不上醫學院，又沒有女生喜歡我讓妳沒有面子吧，媽媽也希望我死掉吧，我死了妳才高興！」
可以說，金慶子是用孩子的表現作為評估自己價值的依據。她的角色也帶出了「過度教養」(over-parenting)的議題，無私的愛或許也是自私的，而如何尊重與支持孩子的成長節奏，避免過度保護和給予才是要思考的。
金春愛：「我想變漂亮，我的人生目標，就只有這個。」
貌美和悟南的容貌焦慮、身材焦慮，在金春愛的身上都能看見。她從小也不特別受到喜愛，被初戀欺騙利用當作是「提款機」，從此立下變漂亮的目標。春愛在俱樂部認識貌美，發現她們有很多的共通點：「都曾經渴望變美，有著被人傷害的過往，以及想獲得新生的心情。」就像一對雙胞胎，彼此相知相惜。
春愛的自我價值（就像「假面女郎），也是來自他人的讚美與肯定。當她換了一張臉，再次遇上初戀的時候，說：
「我感覺得出來，他看我的眼光不一樣了，這讓我感到很快樂。」
即便她們有著類似的外貌和經歷，但春愛並不恐懼承認過去的自己，她接受自己每個階段的樣子。而遇見貌美，就像是遇見過去內心受創的自我，她一心想給予擁抱支持、信任和保護。反之亦然，春愛對於貌美來說，也是這樣的存在。
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供