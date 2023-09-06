三陽SYM、光陽KYMCO、山葉YAMAHA滿路跑，台灣是怎麼成為「機車王國」的？

文：週報時光機 - 派翠克

在台灣，平均每1.6人就有一台機車，台灣機車工業發展60多年，從整車進口，到如今自製率九成以上，這一路是怎麼走過來的呢？

台灣機車是甚麼時候普及化的？早在日治時期，就有一些貿易商在進口自行車以及機車，不過就如同現在的進口車一樣，價格相當昂貴，因此會買機車的族群，通常都是富貴人家。

機車需求消耗外匯，政府開始限制機車進口

1950年代開始，台灣正值美援時期，由於頻繁進口商品不斷花錢，導致我國外匯存底拉警報。台灣當時沒有機車生產技術可言，因此舉凡自行車、機車都是整車從國外進口。

隨著政府意識到外匯即將見底，台灣開始扶植國內產業發展，首先提高進口商品關稅，接著頒布進口規範來增加進口難度。例如：直接禁止整車進口，如此一來，造就了當時的機車進口商，只好從進口整台車拆分成進口各式各樣的零件，然後在國內重新組裝。

後來政府又覺得，這樣還是沒能有效地推動廠商投入研發製造，因此又多了一項新規定，禁止單一廠商進口單一車款的零件，那廠商只好聯合起來做生意，你進一半，我進一半，這麼不怕麻煩的原因，不外乎機車的需求，正隨著走向工業化的台灣而漸漸成長。

限制進口的政策雖然造成進口商的麻煩，但換個角度想，這的確能夠降低對於進口的依賴，同時也強化國內廠商組裝的能力。琳瑯滿目的進口機車在50年代的台灣成為一大特色，英國的三槍牌、義大利的偉士牌、日本的富士、本田、甚至還有美國的機車等等。

政府扶植本土機車工業，自製率規範出現

60年代以後，台灣的國庫慢慢養胖了，在進口限制之外，政府也開始希望本土業者有自己生產機車的技術，因此推出自製率的規定，自製率是甚麼？

簡單來說，就是打造一台機車所需要的零件中，屬於Made in Taiwan的部分有多少比率。從一開始的30%，一路慢慢提升，現在台灣機車的自製率已高達95%，幾乎整台車從設計製造都由台灣企業自己著手。

隨著自製率的規範出來後，進口商為了能持續銷售機車，他們找上了多年合作的國外機車大廠，一方面持續進口零件，另一方面也希望能將大廠的生產技術轉移到台灣。60年代後期，進口機車的數量驟降，取而代之的是40多家的本土機車廠，全年銷量達14萬輛以上，台灣正式進入機車的本土化時代。

進入1970年代，這時候台灣的機車已經越來越多，政府為了避免機車氾濫導致嚴重的交通問題，透過課稅以及讓法規變得更加嚴格。

例如自製率調升到70%，對持有機車的民眾課徵20%的貨物稅，一方面提高廠商的生產成本，一方面也讓民眾擁有機車的負擔變重，既然生產成本提高了，想當然地，就會反映在售價上，本土機車變貴了，消費力道減輕，也就達到了降低機車數量的成長速度，有些本土廠商因為撐不住市場競爭，也紛紛倒閉關門。

可以說在70年代，機車產業的競爭進入了白熱化時期，即便國際上正因為以阿戰爭爆發石油危機，也不減台灣機車產業的蓬勃發展。

1974年，政府直接把自製率調高到90%，眼看競爭越來越激烈，當年四十幾家機車廠的盛況，也不斷淘汰跟萎縮，留下來的都是菁英中的菁英，到了現在大約只剩下十家左右，例如：三陽SYM、光陽KYMCO、台灣山葉YAMAHA、台灣鈴木SUZUKI以及近幾年竄出來的電動機車GOGORO等等。

直到現在，台灣猶如「機車王國」全台的機車數量，根據公路總局的統計資料，高達1440萬輛以上，我國的機車品牌也躍上國際，在世界各地持續發光發熱。

參考資料

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：台灣如何成為機車王國？淺談六十年來，從整車進口到自製率突破95%的發展歷程！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九