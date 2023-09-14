遇到婆媳問題怎麼辦？心理師教你以下幾種「軟硬兼施」的應對方法
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很多家庭遇到婆媳問題，當老公的為了息事而告知老婆，算了吧，反正我媽會比我們早離世，她還活著的時間孝順她，往後就是你我的時間。這種處理方法乍聽有理，但多是老公感覺夾在中間，而求取平衡的方法，而且誤解了孝順的涵義，認為孝順就是聽話，但其實不是。
文：穗波心理師
場景：
婆婆來到你家，打開了冰箱，然後說：「淑芬啊，冰箱沒冰什麼東西啊！而冰的東西也不是志雄（你老公）愛吃的呀，怎麼會這樣呢？」
你心中一股氣升起，心想「妳也管太多了吧」、「我家的冰箱難道不能冰一些我愛吃的東西嗎」、「每次婆婆來家裡，都像突襲檢查，搞得我壓力好大」。
不過婆婆終究是老公的媽媽，你只好陪著笑臉，心想晚上要對老公好好抱怨一番。
各位媳婦，在婆婆打開冰箱說話的那一刻，你有什麼反應？是像淑芬陪著笑臉還是翻白眼給婆婆看？還是火氣大地回嘴：「要妳管！」這種狀況發生的機率很少，除非已經撕破臉。
我認為從「兩個家庭、兩種親密」，見所撰一文，大意是如果選擇進入婚姻的人，在生命中大都會經歷兩個家庭，在生命前期是原生家庭，以親情為主；第二個家庭是婚姻家庭，以愛情為主，親情為輔的概念來看，可以適當地回應婆婆這些言行。
我曾經為文指出，婆媳問題是先生心理位移的問題（見自由時報在112年3月22日所刊載的「婆媳過招，先生別逃」一文）。
結婚後，先生的主要歸屬感要從「原生家庭」逐漸位移到「婚姻家庭」，如果有這個概念，你一聽到婆婆的話，你就知道，「她應是無意識地用她和兒子間的親情來擠壓你們間的愛情。甚至她的不願放手（兒子），忽略了兒子已有新家庭的事實，把媳婦當作是自己的左右手，持續要照顧兒子」。
在這樣的理解下，做為媳婦的你可以這樣回應婆婆。
第一種，偏硬性的回答：「冰箱裡的東西，都是我和志雄針對我們家的需求一起買的。你可以問問志雄有沒有不同的想法。」
這個回答，宣示志雄的重心已經位移到新的婚姻家庭，而新的婚姻家庭是兩人組成的且講究對等性，並不是專門服務先生，因此原生家庭不要再干涉，它已經結束它的教養任務了。
第二種，偏軟性的回答：「媽，你不要擔心志雄吃不好，他會照顧自己，我們也都會相互照顧，您就只要照顧（爸和）自己，安享清福吧！」
用軟性的內容提醒她的孩子已經長大結婚了，已脫離原生家庭階段了。
當然，做為先生的志雄要體認他已經長大成人，結婚後心理上要告別原生家庭，逐漸位移過渡到婚姻家庭，若有孩子則和太太組成的婚姻家庭，就成為孩子的原生家庭，如此代代相傳，若是志雄無法改變親情對待的形式，還不放棄小時被母親照顧的感覺，而母親又不願意放手的狀況下，那婆媳問題是可預見的。
若先生覺得夾在中間，任由媽媽和老婆「駁火」，那婆媳問題可能走向更嚴重的方向。其實婆媳問題，某個角度來說是先生幼年的自我和成人的自我，在競爭哪一個比較重要；或是說先生的親情和愛情爭奪誰較重要。
很多先生為了息事寧人，而告知老婆，算了吧，反正我媽遲早會比我們早離世，在她還活著的時間孝順她，往後剩下時間就都是你我的時間。
先生這種處理方法，乍聽有理，但多是先生感覺到自己夾在中間而求取平衡的一種方法，而且誤解了孝順的涵義，認為孝順就是聽話，其實不是，孝順應是讓爸媽覺得已完成教養的任務，不需再為孩子擔心，所以這樣的方法，並沒有隨個人成長發展演化，常會停滯不前，結果就是婆婆感到媳婦的怒氣，先生的老婆常吞忍生氣的情緒，過著不滿意的生活。
最合適的解決方法是先生挺身而出，當他處於在原生家庭階段時，適時維護母親為優先；在談戀愛時期逐漸把重心轉移到兩人世界，讓雙方都能相互有好感（比如說媽媽覺得交給女友很放心；女友覺得男友的媽媽把男友教得很好），並做好未來婆媳的溝通橋樑。
但一旦結婚後，就要和老婆形成「生命共同體」，讓媽媽瞭解自己已經長大成人，除了感謝母親的教導，現在要把爸媽教養中好的成份發揚出去，心理上要告別原生家庭，要捍衛老婆，這樣老婆才有安全感。
總之，婆媳問題的根本解法在先生身上，做為先生的人，能認知並實行自己角色任務的轉換，讓心理位移從「原生家庭」順利過渡到「婚姻家庭」，就容易避免內心衝突的矛盾，適當地化解婆媳問題。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：婆媳問題如何解？-心理位移觀點
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
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供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
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「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
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員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
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