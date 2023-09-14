遇到婆媳問題怎麼辦？心理師教你以下幾種「軟硬兼施」的應對方法

文：穗波心理師

場景：

婆婆來到你家，打開了冰箱，然後說：「淑芬啊，冰箱沒冰什麼東西啊！而冰的東西也不是志雄（你老公）愛吃的呀，怎麼會這樣呢？」 你心中一股氣升起，心想「妳也管太多了吧」、「我家的冰箱難道不能冰一些我愛吃的東西嗎」、「每次婆婆來家裡，都像突襲檢查，搞得我壓力好大」。 不過婆婆終究是老公的媽媽，你只好陪著笑臉，心想晚上要對老公好好抱怨一番。

各位媳婦，在婆婆打開冰箱說話的那一刻，你有什麼反應？是像淑芬陪著笑臉還是翻白眼給婆婆看？還是火氣大地回嘴：「要妳管！」這種狀況發生的機率很少，除非已經撕破臉。

我認為從「兩個家庭、兩種親密」，見所撰一文，大意是如果選擇進入婚姻的人，在生命中大都會經歷兩個家庭，在生命前期是原生家庭，以親情為主；第二個家庭是婚姻家庭，以愛情為主，親情為輔的概念來看，可以適當地回應婆婆這些言行。

我曾經為文指出，婆媳問題是先生心理位移的問題（見自由時報在112年3月22日所刊載的「婆媳過招，先生別逃」一文）。

結婚後，先生的主要歸屬感要從「原生家庭」逐漸位移到「婚姻家庭」，如果有這個概念，你一聽到婆婆的話，你就知道，「她應是無意識地用她和兒子間的親情來擠壓你們間的愛情。甚至她的不願放手（兒子），忽略了兒子已有新家庭的事實，把媳婦當作是自己的左右手，持續要照顧兒子」。

在這樣的理解下，做為媳婦的你可以這樣回應婆婆。

第一種，偏硬性的回答：「冰箱裡的東西，都是我和志雄針對我們家的需求一起買的。你可以問問志雄有沒有不同的想法。」

這個回答，宣示志雄的重心已經位移到新的婚姻家庭，而新的婚姻家庭是兩人組成的且講究對等性，並不是專門服務先生，因此原生家庭不要再干涉，它已經結束它的教養任務了。

第二種，偏軟性的回答：「媽，你不要擔心志雄吃不好，他會照顧自己，我們也都會相互照顧，您就只要照顧（爸和）自己，安享清福吧！」

用軟性的內容提醒她的孩子已經長大結婚了，已脫離原生家庭階段了。

當然，做為先生的志雄要體認他已經長大成人，結婚後心理上要告別原生家庭，逐漸位移過渡到婚姻家庭，若有孩子則和太太組成的婚姻家庭，就成為孩子的原生家庭，如此代代相傳，若是志雄無法改變親情對待的形式，還不放棄小時被母親照顧的感覺，而母親又不願意放手的狀況下，那婆媳問題是可預見的。

若先生覺得夾在中間，任由媽媽和老婆「駁火」，那婆媳問題可能走向更嚴重的方向。其實婆媳問題，某個角度來說是先生幼年的自我和成人的自我，在競爭哪一個比較重要；或是說先生的親情和愛情爭奪誰較重要。

很多先生為了息事寧人，而告知老婆，算了吧，反正我媽遲早會比我們早離世，在她還活著的時間孝順她，往後剩下時間就都是你我的時間。

先生這種處理方法，乍聽有理，但多是先生感覺到自己夾在中間而求取平衡的一種方法，而且誤解了孝順的涵義，認為孝順就是聽話，其實不是，孝順應是讓爸媽覺得已完成教養的任務，不需再為孩子擔心，所以這樣的方法，並沒有隨個人成長發展演化，常會停滯不前，結果就是婆婆感到媳婦的怒氣，先生的老婆常吞忍生氣的情緒，過著不滿意的生活。

最合適的解決方法是先生挺身而出，當他處於在原生家庭階段時，適時維護母親為優先；在談戀愛時期逐漸把重心轉移到兩人世界，讓雙方都能相互有好感（比如說媽媽覺得交給女友很放心；女友覺得男友的媽媽把男友教得很好），並做好未來婆媳的溝通橋樑。

但一旦結婚後，就要和老婆形成「生命共同體」，讓媽媽瞭解自己已經長大成人，除了感謝母親的教導，現在要把爸媽教養中好的成份發揚出去，心理上要告別原生家庭，要捍衛老婆，這樣老婆才有安全感。

總之，婆媳問題的根本解法在先生身上，做為先生的人，能認知並實行自己角色任務的轉換，讓心理位移從「原生家庭」順利過渡到「婚姻家庭」，就容易避免內心衝突的矛盾，適當地化解婆媳問題。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：婆媳問題如何解？-心理位移觀點

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九