象牙交易借屍還魂？業者假「古物」之名買賣二審改判無罪，北市府淪為幫兇

陳立炘（環境資訊中心記者）

立委吳思瑤、台北市議員陳賢蔚、台灣動物社會研究會與環境法律人協會今（16）日召開記者會，指出宇珍國際藝術公司2019年因展售三批象牙製品，違反《野生動物保育法》遭起訴，一審判決有罪，去（2022）年二審卻採信為「古物」改判無罪，質疑台北市立文獻館為保育類野生動物製品制定的古物指定流程，讓業者「假文資之名」令象牙交易「借屍還魂」。

北市「獨創」保育類動物製品古物申請流程，致交易象牙獲判無罪

在國際保育趨勢下，世界各國紛紛禁止象牙交易，台灣也於2020年正式禁止買賣「任何庫存象牙或象牙加工品」，但宇珍藝術公司展售象牙製品一案卻被判無罪。動社副執行長陳玉敏今質疑，台北市文獻館制定「文物提報指定一般古物（保育類野生動物產製品適用）申請作業流程」，是為象牙交易大開後門。

陳玉敏說明，宇珍藝術公司在被查獲展售象牙製品後，立刻透過前台北市議員陳情，進而促使文獻館於同（2019）年8月，制定保育類野生動物製品也適用的古物申請作業流程，導致二審法官誤信業者主張，認定是文獻館怠職在先，更採信文獻館對《文資法》的錯誤解讀，認為只要有古物本質，不需經法定程序，即可認定為古物，因而改判無罪。

動社透過新聞稿表示，二審法官如此判決，不僅《文資法》第67條形同虛設，更直接無視了過去對文化資產地位認定的嚴格標準。

Photo Credit: 台北市文獻館 2020年11月26日公告為古物的「虎頭」製品

象牙、犀牛角、虎頭「古物」紛紛「出土」，動團籲應全面禁止交易

吳思瑤指出，北市府這套「獨步全台」的特殊申請作業流程，大大簡化了古物指定流程，2019~2023年共舉辦五次審議會，通過101案，總計129件象牙、犀牛角、虎頭等保育類野生動物製品，通過率高達95%。質疑市府根本「假文資之名，圖利特定業者，讓象牙交易得以借屍還魂。」

動社表示，《野保法》雖規定「保育類動物及其製品」不得販賣、陳列展示，但施行細節卻排除古物，被指定為「古物」的象牙、犀牛角、虎頭等製品，恐讓原應走入歷史的象牙交易再度復活。

對此，動社呼籲林業署應修改《野保法》施行細節，排除「古物」條件，全面禁止象牙交易，加強查緝違法行為，並要求文化部制訂保育類野生動物產製品申請為古物的審議程序，以利地方政府遵循。

負責審查的台北市文獻館也參與了本次的記者會，對二審法官的判決，館長詹素貞強調「也很意外」，針對流程過於簡化的指控，則回應一切皆依《文化資產保存法》規定召開專案審查小組、古物審議會並完成公告。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

原標題：象牙交易借屍還魂？ 立委揭業者假「古物」之名二審變無罪 北市淪幫兇

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航