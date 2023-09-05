今年九月一日香港開學日因颱風需延遲，而在地球另一端，很多港生首度在新環境開學。

德國傳統裡，小學新生都會收到一個名為「Schultüte」的入學筒，用厚紙板所製，包一層斑斕色彩的花紙，內有糖果，亦有小書本和文具，慶祝踏進新階段。近年一些港人帶同年幼子女移德，今年他們入讀小學，也會得到人生首個入學筒。

這些小孩都會記得，去年或前年在香港告別幼稚園的同學和老師，隨父母踏上未知之路。

在新家幼稚園，同學們都說著一種不認識的語言，也來自不同族裔，不像香港清一色黃皮膚、黑髮色。入讀小學後，他們會開始學寫字。縱然他們在香港幼稚園都已經學過，但這裡寫的不是方塊字，而是字母，還多了「ä、ö、ü、ß」四個不認識的新字母。另一樣與香港不同的，就是德國學生不需穿校服，有自由選服飾的權利。

與此同時，這些孩子在香港時的玩伴，都在香港升讀小學。他們都會穿起新校服，走進新校園。除學習學科知識外，也比德國小孩多學習國民教育，學做中國人，對中華民族有感情，也以國民身分自豪。學校多有關於家國情懷的展版，展示中國名勝古蹟和建國歷史，亦教導學生他們是中華人民共和國國民，要愛祖國。

要是在香港讀過幼稚園或初小才到德國升學，都會比當地學生有點優勢。因為港生早已學過寫字母和基本英文，也會基本數學；至於德文，小孩學習能力很快，半年已能講到當地口音的德文，與本地人無異。

就是讀寫方面可能需要支援，因為父母都不會德文或正在學習，無法幫到他們。只要小孩多讀多寫，在德文上不會輸蝕，比同學優勝亦不足為奇。