TNL+ 2023/09/05,
教育

在德國開學

在德國開學
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在新家幼稚園，同學們都說著一種不認識的語言，也來自不同族裔，不像香港清一色黃皮膚、黑髮色。入讀小學後，他們會開始學寫字。縱然他們在香港幼稚園都已經學過，但這裡寫的不是方塊字，而是字母，還多了「ä、ö、ü、ß」四個不認識的新字母。另一樣與香港不同的，就是德國學生不需穿校服，有自由選服飾的權利。

今年九月一日香港開學日因颱風需延遲，而在地球另一端，很多港生首度在新環境開學。

德國傳統裡，小學新生都會收到一個名為「Schultüte」的入學筒，用厚紙板所製，包一層斑斕色彩的花紙，內有糖果，亦有小書本和文具，慶祝踏進新階段。近年一些港人帶同年幼子女移德，今年他們入讀小學，也會得到人生首個入學筒。

這些小孩都會記得，去年或前年在香港告別幼稚園的同學和老師，隨父母踏上未知之路。

在新家幼稚園，同學們都說著一種不認識的語言，也來自不同族裔，不像香港清一色黃皮膚、黑髮色。入讀小學後，他們會開始學寫字。縱然他們在香港幼稚園都已經學過，但這裡寫的不是方塊字，而是字母，還多了「ä、ö、ü、ß」四個不認識的新字母。另一樣與香港不同的，就是德國學生不需穿校服，有自由選服飾的權利。

與此同時，這些孩子在香港時的玩伴，都在香港升讀小學。他們都會穿起新校服，走進新校園。除學習學科知識外，也比德國小孩多學習國民教育，學做中國人，對中華民族有感情，也以國民身分自豪。學校多有關於家國情懷的展版，展示中國名勝古蹟和建國歷史，亦教導學生他們是中華人民共和國國民，要愛祖國。

要是在香港讀過幼稚園或初小才到德國升學，都會比當地學生有點優勢。因為港生早已學過寫字母和基本英文，也會基本數學；至於德文，小孩學習能力很快，半年已能講到當地口音的德文，與本地人無異。

就是讀寫方面可能需要支援，因為父母都不會德文或正在學習，無法幫到他們。只要小孩多讀多寫，在德文上不會輸蝕，比同學優勝亦不足為奇。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。