直擊慕尼黑IAA國際車展：BMW將推出Neue Klasse平台，也許駕駛不需看路況可以打電動的時代，已經快來了
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Neue Klasse原生具備雲端連線功能，可以展現更智慧化的娛樂系統，搭配德國政府已批准BMW的駕駛輔助系統，可在德國高速公路上以不超過130公里時速，允許駕駛長時間將雙手離開方向盤，也讓BMW宣稱的「數位化體驗空間」似乎即將實現，也許坐在車上不再需要看路況而可以打電動的時代，已經快來了。
今天慕尼黑IAA國際車展開幕，德國豪華汽車品牌BMW上週在慕尼黑搶先舉行發表會，透過全新設計的BMW iDrive為下一代電動汽車帶來更直觀的互動模式，預計將在2025年推出的Neue Klasse平台中展現，現場也展示了概念車。有了新型多功能方向盤、中央顯示螢幕和3D抬頭顯示器等等的設計，BMW將電動汽車打造成一個數位化的體驗空間，並且更重視觸控和語音互動設計。
新一代BMW iDrive具備四個核心元素，包含了全景視野（BMW Panoramic Vision），前擋風玻璃往上延伸到全景天窗，中間僅有一條約一吋寬的橫梁，左右的A柱也不粗，而兩側的後照鏡更是已經改成電子式鏡頭，因此視野上極為通透。
在這樣的視覺設計下，最重要的資訊呈現則是透過大型的抬頭顯示技術，投影到擋風玻璃下側，與駕駛者視線相同的高度，並且延伸到覆蓋整個擋風玻璃的寬度，加上這個抬頭顯示器（BMW 3D head-up display）具備高解析度的3D動畫，可以用來主動提示重要訊息，包括導航的轉向或輔助駕駛的提醒。
第三項核心元素則是觸控多功能方向盤（multifunction steering wheel），連同前兩項核心元素，可以做到根據「眼睛看道路，手握方向盤」的原則，個別控制全景視野和3D抬頭顯示器的顯示內容。最後，大型中央螢幕（central display）具備有高解析度、高對比與飽合色彩，無論何種光線條件都能清晰閱覽。
此外，Neue Klasse原生就具備雲端連線功能，因此可以展現更智慧化的娛樂系統，搭配德國政府已批准BMW的駕駛輔助系統（Autobahn Assistant）可在德國高速公路上以不超過130公里時速，允許駕駛可長時間將雙手離開方向盤（Hands-Free Driving），也讓BMW宣稱的「數位化體驗空間」似乎即將實現。
也許坐在車上不再需要看路況而可以打電動的時代，已經快來了。
MINI發表兩款最可愛的全電動車型：MINI Cooper和MINI Countryman
BMW集團旗下的小型賽車（Go-Kart）品牌MINI 近年來致力於打造全電動車型系列，於上週發表，並於今天開幕的慕尼黑IAA國際車展上展示全新MINI家族的兩款成員：MINI Cooper和MINI Countryman。
新發表的全電動MINI Cooper（下圖左）為第五代三門車型，聚焦在提供更好的城市駕駛樂趣，而全電動MINI Countryman（下圖右）則增大尺寸以提供更大空間、舒適度和安全性，並且具備全輪驅動功能可應付非鋪裝路面。
MINI的最大賣點就是外型，全電動系列維持原來經典而簡單的設計，保留眾多圓形元素。此外，中央直徑達24公分的圓形OLED螢幕，則成為座艙最顯眼的元素，不只是儀表板，更是體驗和舒適度的控制中心。
MINI也推出第九代操作系統，提供新設計的使用者體驗，針對觸控和語音控制進行優化。新型MINI智慧個人助理可以透過說出「Hey MINI」來啟動，語音控制有助於車主更加專注於駕駛。內裝部分，織物表面提供了舒適感與溫馨感，讓人坐進車內卻有種回到家的感受。
因應全電動化，車型設計也做了調整，前懸吊更短、引擎蓋也縮短，但軸距拉長，輪圈尺寸加大，讓車內得以空間升級。MINI Countryman的高度增加了6公分，長度增加了13公分，成為目前最大、最寬敞的MINI車型。實際上的車內數據，新款MINI Countryman的前座兩人肩部和肘部區域，增加了近3公分的寬度。
第五代三門全電動MINI Cooper有Cooper E和Cooper SE兩個車型，前者電動馬達可提供184匹馬力、290牛頓米的扭力，零百加速為7.3秒。後者電動馬達可提供218匹馬力、330牛頓米的扭力，零百加速為6.7秒。根據WLTP測試標準，Cooper E的續航力為305公里，Cooper SE的續航力為402公里。
全電動MINI Countryman也分為E和SE ALL4兩個車型，前者電動馬達可提供204匹馬力、250牛頓米的扭力，零百加速為8.6 秒。後者SE ALL4為全輪驅動，電動馬達可提供313匹馬力、494牛頓米的扭力，零百加速為5.6秒。根據WLTP測試標準，Countryman E的續航力為462公里，Countryman SE ALL4的續航力為433公里。
MINI Cooper的電池可通過11 kW的交流電充電。MINI Cooper E的功率為75 kW，Cooper SE的功率高達95 kW，可採用直流快速充電。在快速充電站，電池可以在不到30分鐘的時間內從10%充電到80%。MINI Countryman的電池可透過22 kW的交流電充電。
兩種130 kW的全電動車型均可採用直流快速充電。這意味著在快速充電站充電不到30分鐘就足以將電池電量從10%充至80%。MINI表示，電動化已經是必然的趨勢，將於2025年達到出貨量半數是全電動車、2030年實現全數電動車的目標。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
我們想讓你知道的是
Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
生成式AI蓬勃發展，在全球掀起世代變革性浪潮。如今AI獲得市場關注並徹底改變我們的生活和工作方式，如何借助AI力量打造己身優勢，便成為眾多企業的首要挑戰。彙整眾多最新雲端技術及趨勢洞察的Google Cloud Summit Taipei將於今年10月17至18日於台北萬豪酒店隆重登場，大會主題緊扣時下熱門話題「御風AI創新，築夢雲端轉型」，帶領大家領航雲世代趨勢脈動，聆聽來自Google Cloud技術專家所帶來的Next’23各式精選雲端科技主題議程，與跨足製造、金融、零售、媒體、醫療等重磅企業客戶同台分享其雲端轉型布局與心法。本次大會將結合實體活動與部分場次線上直播形式，與您攜手打造雲端解決方案，加速數位轉型腳步。
2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
第一天活動中，將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望，並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題，邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析，提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題，帶領大家探索多元企業雲端轉型實例，並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。
擁抱雲端與生成式AI的浪潮，本次Google Cloud Summit Taipei年度雲端峰會期間也將分別針對AI人工智慧、資料雲端(Data Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)、現代基礎架構與安全性(Modern Infrastructure Cloud & Security Cloud)、與Application Modernization (應用程式現代化)五大主題設立展示攤位，更攜手17LIVE將全台首位AI虛擬星座命理主播—琪琪帶到活動會場，透過Google PaLM2語言模型的加值，邀請您與琪琪互動、並與我們一同探索生成式AI的應用與可能性。
本次雲端盛會將帶來豐富的技術分享、眾多企業雲端轉型心法、多主題實戰工作坊、開發者之夜等多元活動，更有機會獲得早鳥禮及大會抽獎等精美好禮，不論您是雲端初心者、或是進階的技術專家，都能找到合適的參與方式，期待與您一起探索雲端科技的最前線，找到屬於您的最佳技術轉型路徑與解方。Let's start from HERE to NEXT！
數位優先時代必備 選用業界最乾淨的雲端環境實踐雙軸轉型
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本文章內容由 「Google Cloud」 提供。