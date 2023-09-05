直擊慕尼黑IAA國際車展：BMW將推出Neue Klasse平台，也許駕駛不需看路況可以打電動的時代，已經快來了

今天慕尼黑IAA國際車展開幕，德國豪華汽車品牌BMW上週在慕尼黑搶先舉行發表會，透過全新設計的BMW iDrive為下一代電動汽車帶來更直觀的互動模式，預計將在2025年推出的Neue Klasse平台中展現，現場也展示了概念車。有了新型多功能方向盤、中央顯示螢幕和3D抬頭顯示器等等的設計，BMW將電動汽車打造成一個數位化的體驗空間，並且更重視觸控和語音互動設計。

新一代BMW iDrive具備四個核心元素，包含了全景視野（BMW Panoramic Vision），前擋風玻璃往上延伸到全景天窗，中間僅有一條約一吋寬的橫梁，左右的A柱也不粗，而兩側的後照鏡更是已經改成電子式鏡頭，因此視野上極為通透。

在這樣的視覺設計下，最重要的資訊呈現則是透過大型的抬頭顯示技術，投影到擋風玻璃下側，與駕駛者視線相同的高度，並且延伸到覆蓋整個擋風玻璃的寬度，加上這個抬頭顯示器（BMW 3D head-up display）具備高解析度的3D動畫，可以用來主動提示重要訊息，包括導航的轉向或輔助駕駛的提醒。

Photo Credit: 李柏鋒

第三項核心元素則是觸控多功能方向盤（multifunction steering wheel），連同前兩項核心元素，可以做到根據「眼睛看道路，手握方向盤」的原則，個別控制全景視野和3D抬頭顯示器的顯示內容。最後，大型中央螢幕（central display）具備有高解析度、高對比與飽合色彩，無論何種光線條件都能清晰閱覽。

此外，Neue Klasse原生就具備雲端連線功能，因此可以展現更智慧化的娛樂系統，搭配德國政府已批准BMW的駕駛輔助系統（Autobahn Assistant）可在德國高速公路上以不超過130公里時速，允許駕駛可長時間將雙手離開方向盤（Hands-Free Driving），也讓BMW宣稱的「數位化體驗空間」似乎即將實現。

也許坐在車上不再需要看路況而可以打電動的時代，已經快來了。

MINI發表兩款最可愛的全電動車型：MINI Cooper和MINI Countryman

BMW集團旗下的小型賽車（Go-Kart）品牌MINI 近年來致力於打造全電動車型系列，於上週發表，並於今天開幕的慕尼黑IAA國際車展上展示全新MINI家族的兩款成員：MINI Cooper和MINI Countryman。

新發表的全電動MINI Cooper（下圖左）為第五代三門車型，聚焦在提供更好的城市駕駛樂趣，而全電動MINI Countryman（下圖右）則增大尺寸以提供更大空間、舒適度和安全性，並且具備全輪驅動功能可應付非鋪裝路面。

Photo Credit: 李柏鋒

MINI的最大賣點就是外型，全電動系列維持原來經典而簡單的設計，保留眾多圓形元素。此外，中央直徑達24公分的圓形OLED螢幕，則成為座艙最顯眼的元素，不只是儀表板，更是體驗和舒適度的控制中心。

Photo Credit: 李柏鋒

MINI也推出第九代操作系統，提供新設計的使用者體驗，針對觸控和語音控制進行優化。新型MINI智慧個人助理可以透過說出「Hey MINI」來啟動，語音控制有助於車主更加專注於駕駛。內裝部分，織物表面提供了舒適感與溫馨感，讓人坐進車內卻有種回到家的感受。

因應全電動化，車型設計也做了調整，前懸吊更短、引擎蓋也縮短，但軸距拉長，輪圈尺寸加大，讓車內得以空間升級。MINI Countryman的高度增加了6公分，長度增加了13公分，成為目前最大、最寬敞的MINI車型。實際上的車內數據，新款MINI Countryman的前座兩人肩部和肘部區域，增加了近3公分的寬度。

第五代三門全電動MINI Cooper有Cooper E和Cooper SE兩個車型，前者電動馬達可提供184匹馬力、290牛頓米的扭力，零百加速為7.3秒。後者電動馬達可提供218匹馬力、330牛頓米的扭力，零百加速為6.7秒。根據WLTP測試標準，Cooper E的續航力為305公里，Cooper SE的續航力為402公里。

全電動MINI Countryman也分為E和SE ALL4兩個車型，前者電動馬達可提供204匹馬力、250牛頓米的扭力，零百加速為8.6 秒。後者SE ALL4為全輪驅動，電動馬達可提供313匹馬力、494牛頓米的扭力，零百加速為5.6秒。根據WLTP測試標準，Countryman E的續航力為462公里，Countryman SE ALL4的續航力為433公里。

MINI Cooper的電池可通過11 kW的交流電充電。MINI Cooper E的功率為75 kW，Cooper SE的功率高達95 kW，可採用直流快速充電。在快速充電站，電池可以在不到30分鐘的時間內從10%充電到80%。MINI Countryman的電池可透過22 kW的交流電充電。

兩種130 kW的全電動車型均可採用直流快速充電。這意味著在快速充電站充電不到30分鐘就足以將電池電量從10%充至80%。MINI表示，電動化已經是必然的趨勢，將於2025年達到出貨量半數是全電動車、2030年實現全數電動車的目標。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航