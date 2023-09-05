鴻海集團內流傳的「撞牆理論」：如果郭董要你拆一面承重牆，你該怎麼做？
我們想讓你知道的是
從這個笑話中，你可以看到一個蠻橫不講道理的董事長。然而，這個故事不是大家偷偷講的故事，而是在鴻海集團可以公開講的故事。難道郭台銘不知道大家已經這樣議論他嗎？絕對不是，那為什麼他還允許大家這樣公開地講他呢？
文：張進逸
郭台銘宣布參選至今的表現，讓我想到過去學習《寧向東的清華管理學課》裡所提到的小故事。故事是這麼說的：
先講一個案例。鴻海集團，最近發展得很好，如日中天，因為最近收購了日本的百年企業夏普公司，更是成為了一家受世界關注的公司。我以前聽說在鴻海集團，流傳著這樣一個笑話，據說是在郭台銘身邊生存下來，必須要瞭解的所謂「撞牆理論」。
據說如果郭台銘對你說，把一面牆拆掉，而你知道那是一面承重牆，那麼，你該怎麼做？你可以答應郭台銘，OK，我馬上拆。但是，你不會去真拆，因為真拆了那要出大事的。
又過了幾天，郭台銘想起了這件事，看看這牆沒有動靜，就會盤問你，我不是讓你拆牆嗎，你怎麼還不拆？這時候，你就可以一邊說「好好好，是是是」，一邊拿起錘子，裝模作樣地敲幾下。又過了幾天，他看到牆沒有變化，就又會催你。他會說，早就和你說了，把這個牆拆掉，你怎麼還沒有拆掉，還想不想幹了！這時，你就可以把承重牆不重要的那一點打掉。
郭台銘第四次來的時候，看到牆還在那裡，就會破口大駡，把你的祖宗十八代都問候一遍。這時，你就會對他說：好啊，是你讓我拆的，你要記住，是你讓我拆的。你接著就可以把這面牆給拆了。
拆之後，房子自然也就倒了。
郭台銘再來的時候，看到的就是廢墟一片，就會說：房子怎麼倒了？你就會對他說：董事長，是你讓我拆的，我早就說這是個承重牆。郭台銘這時一定會說：我讓你拆，你就拆，那我現在讓你跳樓，你跳不跳？
從這個笑話中，你可以看到一個蠻橫不講道理的董事長。然而，這個故事不是大家偷偷講的故事，而是在鴻海集團可以公開講的故事。難道郭台銘不知道大家已經這樣議論他嗎？絕對不是，他心知肚明。既然這個故事傳遞了一位蠻橫不講理的董事長形象，為什麼他還允許大家這樣公開地講他呢？今天的課後，請你好好想一想，允許公司內部流傳這樣的故事，郭台銘到底想給大家傳遞一個怎樣的資訊？
如果要問我看完的感想，我的想法是：
1. 對錯與老闆的權威做權衡時，鴻海的文化是需要優先選擇權威，這確保了老闆的指揮能夠如臂使指，即使企業體越發龐大，仍然能夠貫徹老闆的指令。
2. 但因為老闆不可能永遠是對的，所以在服從權威的同時，仍然要留有一些緩衝，讓老闆能夠有機會意識到問題所在而修改成命。這邊的關鍵不在挑戰老闆的權威，而在讓事情還有機會轉圜。
3. 老闆看到的大局，與員工會有差異。員工認為的對錯，在老闆眼裡可能不是那樣。所以確保老闆的權威除了維持住組織效率，另外也有機會做出常人所不能的偉業。
好的，這也許是鴻海能發展成商業帝國，而郭台銘能成為商業霸主的原因。
不過問題就壞在類似的思維，放到民主政治上就不適用了。選民不是員工，老闆在商業要成功，需要驅使員工打勝仗；但候選人在選舉要成功，則需要說服選民願意投給他。換言之，員工就算覺得老闆不講理，為了個人的前程，必須要說服自己適應組織文化。但選民覺得候選人講出來的東西不合理甚至可笑，絕對不會委屈自己，而是直接選擇不投給他。
這個小故事，說明了為什麼郭台銘難以在短期適應民主政治的選戰，即使有再優秀的幕僚團隊也無法即時導正，最終的結局自然也不言而喻。
本文由作者授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html