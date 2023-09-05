鴻海集團內流傳的「撞牆理論」：如果郭董要你拆一面承重牆，你該怎麼做？

文：張進逸

郭台銘宣布參選至今的表現，讓我想到過去學習《寧向東的清華管理學課》裡所提到的小故事。故事是這麼說的：

先講一個案例。鴻海集團，最近發展得很好，如日中天，因為最近收購了日本的百年企業夏普公司，更是成為了一家受世界關注的公司。我以前聽說在鴻海集團，流傳著這樣一個笑話，據說是在郭台銘身邊生存下來，必須要瞭解的所謂「撞牆理論」。

據說如果郭台銘對你說，把一面牆拆掉，而你知道那是一面承重牆，那麼，你該怎麼做？你可以答應郭台銘，OK，我馬上拆。但是，你不會去真拆，因為真拆了那要出大事的。

又過了幾天，郭台銘想起了這件事，看看這牆沒有動靜，就會盤問你，我不是讓你拆牆嗎，你怎麼還不拆？這時候，你就可以一邊說「好好好，是是是」，一邊拿起錘子，裝模作樣地敲幾下。又過了幾天，他看到牆沒有變化，就又會催你。他會說，早就和你說了，把這個牆拆掉，你怎麼還沒有拆掉，還想不想幹了！這時，你就可以把承重牆不重要的那一點打掉。

郭台銘第四次來的時候，看到牆還在那裡，就會破口大駡，把你的祖宗十八代都問候一遍。這時，你就會對他說：好啊，是你讓我拆的，你要記住，是你讓我拆的。你接著就可以把這面牆給拆了。

拆之後，房子自然也就倒了。

郭台銘再來的時候，看到的就是廢墟一片，就會說：房子怎麼倒了？你就會對他說：董事長，是你讓我拆的，我早就說這是個承重牆。郭台銘這時一定會說：我讓你拆，你就拆，那我現在讓你跳樓，你跳不跳？

從這個笑話中，你可以看到一個蠻橫不講道理的董事長。然而，這個故事不是大家偷偷講的故事，而是在鴻海集團可以公開講的故事。難道郭台銘不知道大家已經這樣議論他嗎？絕對不是，他心知肚明。既然這個故事傳遞了一位蠻橫不講理的董事長形象，為什麼他還允許大家這樣公開地講他呢？今天的課後，請你好好想一想，允許公司內部流傳這樣的故事，郭台銘到底想給大家傳遞一個怎樣的資訊？

Photo Credit: GettyImages

如果要問我看完的感想，我的想法是：

1. 對錯與老闆的權威做權衡時，鴻海的文化是需要優先選擇權威，這確保了老闆的指揮能夠如臂使指，即使企業體越發龐大，仍然能夠貫徹老闆的指令。

2. 但因為老闆不可能永遠是對的，所以在服從權威的同時，仍然要留有一些緩衝，讓老闆能夠有機會意識到問題所在而修改成命。這邊的關鍵不在挑戰老闆的權威，而在讓事情還有機會轉圜。

3. 老闆看到的大局，與員工會有差異。員工認為的對錯，在老闆眼裡可能不是那樣。所以確保老闆的權威除了維持住組織效率，另外也有機會做出常人所不能的偉業。

好的，這也許是鴻海能發展成商業帝國，而郭台銘能成為商業霸主的原因。

不過問題就壞在類似的思維，放到民主政治上就不適用了。選民不是員工，老闆在商業要成功，需要驅使員工打勝仗；但候選人在選舉要成功，則需要說服選民願意投給他。換言之，員工就算覺得老闆不講理，為了個人的前程，必須要說服自己適應組織文化。但選民覺得候選人講出來的東西不合理甚至可笑，絕對不會委屈自己，而是直接選擇不投給他。

這個小故事，說明了為什麼郭台銘難以在短期適應民主政治的選戰，即使有再優秀的幕僚團隊也無法即時導正，最終的結局自然也不言而喻。

本文由作者授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航