中芯國際已具備「準7奈米」技術，美國有可能限制中國半導體成熟製程的發展嗎？

文:林良陽(高雄師範大學事業經營學系副教授)

美國於去年(2022年)10月起加強對中國的科技出口管制,期望透過全面的新出口規則阻礙中國晶片產業發展,以限制其在軍事與科技用途上的突破。近一年來其管制措施看起來逐步顯現成效,短期內,中國幾乎沒有機會可跨入半導體先進製程的製造與生產領域,這也將確保美國在軍事與科技的關鍵範疇可維持世界領先地位。

美方陣營會限制中國半導體產業成熟製程的發展嗎?

儘管在半導體先進製程領域已佔有關鍵優勢,但美國並未考慮以此為終結。種種跡象顯示,拜登政府開始關切中國的成熟製程晶片產業,正在審慎評估其影響,且將謹慎拿捏其管制程度。

生產半導體的成熟製程目前並沒有明確的定義,過去多是以28奈米為分界點來定義成熟製程。但因技術進步極為快速,本文以10奈米為分界點來做討論,14-16奈米以上本文視為成熟製程,而10奈米(含)以下則視為先進製程。

成熟製程晶片的應用範疇甚為廣泛,從消費性電子產品、手機、電腦、電視、各類家電如電冰箱與冷氣機、醫療設備、汽車和飛機,一直到各種軍事應用,其蹤跡無所不在,已成為眾多產業的核心基礎。

近期,韓國時報(The Korea Times)於今年8月6日刊出一篇報導「Samsung, SK warned over US moves to restrict 'legacy chips' in China(三星、SK 對美國限制中國“傳統晶片”發出警告)」,內容指出,美國正考慮要求三星和 SK 限制在中國擴張其傳統晶片的產量。

儘管坊間各媒體並沒有特別提及台積電,不過,筆者認為,這也跟台積電位於中國的南京廠高度相關。

限制中國成熟製程的狀況並非空穴來風,彭博社(Bloomberg)在今年7月31日的一篇報導「US, Europe Growing Alarmed by China’s Rush Into Legacy Chips(美國和歐洲對中國湧入傳統晶片愈來愈感到警惕)」透露了這些重要訊息。因中國不斷擴大其成熟製程晶片產能,歐美國家擔憂日後它可能將成熟製程晶片傾銷到全球,基於經濟和安全考量,現在正討論如何抑制中國半導體產業的擴張。

事實上,美國已經聯合日本與荷蘭等國開始展開行動。

中國成熟製程晶片產業的發展概況

如果把焦點放到中國,就不難發現,若不謹慎看待成熟製程晶片市場的未來發展,將可能給美方陣營的不同產業帶來巨大挑戰!因而,美國認為這件事應該要受到高度關注。

這並非危言聳聽,事實上,它正在發生!

中芯國際是中國目前最大也最有能力的半導體製造商,其生產製程以28奈米為主。根據中芯國際官網,該公司目前在上海、北京、天津、深圳等地共設有3座8吋晶圓廠和3座12吋晶圓廠,此外,也還同時在上海、北京、深圳三地再蓋3座12吋晶圓廠中。倘若這些建廠都可順利完工,則中芯國際的成熟製程晶片出貨量將可大幅擴增。

另外,由中芯國際投資的子公司中芯集成公司也在今年五月投入建造一座12吋晶圓廠。除此之外,它也正在建造另一座12吋特殊製程晶圓廠,致力於發展特定用途的特殊製程晶片。

另一方面,從半導體的設計、製造設備、儲存晶片等等不同類別的公司,中國廠商的核心能力都持續在提升中,有的甚至可與歐美企業一較長短,例如海思半導體、紫光展銳、長江存儲,以及從荷蘭購併而來的安世半導體等等。再則,儘管可能尚未有足夠實力以站穩市場地位,但不管是透過衍生公司、購併或建立新創事業,在中國的大力補助下,也持續催生了一些極有未來發展潛力的半導體相關公司,例如上海微電子公司。

令人警惕的是,依據國際半導體產業協會(SEMI)發布的研究報告指出,預計到2026年中國將建造26座8吋和12吋的晶圓廠,屆時倘若這些晶圓廠可順利完成並全數開出,則中國在成熟製程的產能將創下新高。

目前,最積極、也最快速地在建設龐大的成熟製程半導體產能者,就屬中國。因而,倘若未善加關注這些成熟製程晶片的未來發展,導致中國半導體製造商壯大,甚至主導了成熟製程晶片市場,則將可能給眾多產業的發展帶來巨大挑戰,進而影響世界各國的總體經濟,這將是美方陣營的災難。而這也應該是美國目前謹慎面對這件事的重要原因!

美方陣營採行的行動與作為

美國除了限制本國廠商的設備、軟體與相關產品出口到中國外,也持續不斷地與盟國協商,希望可以獲得盟國更多支持。

近期,日本政府自今年7月23日起,已將23種品類的半導體製造設備與裝置等相關産品列入出口管制對象,這些是製造10至14奈米以下的邏輯半導體所需要的裝置。除了美、台、韓等42個友邦國家外,其他國家均需要單獨獲得日本經濟産業省的許可方可出口。在這之後,中國將很難從日本進口高端半導體製造所需要的清洗、曝光、檢測等方面的各項設備與裝置。

另一方面,除了極紫外光(extreme ultraviolet;EUV)曝光機,在美國的協商與壓力下,荷蘭政府也即將從今年9月1日起開始管制「深紫外光機(deep ultraviolet;DUV)」設備出口。荷商艾司摩爾(ASML)表示,其DUV曝光機的先進機型在出口前必須獲得許可證。