中芯國際已具備「準7奈米」技術，美國有可能限制中國半導體成熟製程的發展嗎？
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如果美國的戰略可以成功，那意味著數年之後，中國企業將無先進的核心設備可用，進而可阻擋中國成熟製程發展止步在28奈米。儘管如此，這對美國來說仍將是一項不容易的挑戰。主要原因是中芯國際已經有能力生產14奈米晶片，且已經進展到「準7奈米」晶片的發展——即使良率極低、成本極高。
文：林良陽（高雄師範大學事業經營學系副教授）
美國於去年（2022年）10月起加強對中國的科技出口管制，期望透過全面的新出口規則阻礙中國晶片產業發展，以限制其在軍事與科技用途上的突破。近一年來其管制措施看起來逐步顯現成效，短期內，中國幾乎沒有機會可跨入半導體先進製程的製造與生產領域，這也將確保美國在軍事與科技的關鍵範疇可維持世界領先地位。
美方陣營會限制中國半導體產業成熟製程的發展嗎？
儘管在半導體先進製程領域已佔有關鍵優勢，但美國並未考慮以此為終結。種種跡象顯示，拜登政府開始關切中國的成熟製程晶片產業，正在審慎評估其影響，且將謹慎拿捏其管制程度。
生產半導體的成熟製程目前並沒有明確的定義，過去多是以28奈米為分界點來定義成熟製程。但因技術進步極為快速，本文以10奈米為分界點來做討論，14-16奈米以上本文視為成熟製程，而10奈米（含）以下則視為先進製程。
成熟製程晶片的應用範疇甚為廣泛，從消費性電子產品、手機、電腦、電視、各類家電如電冰箱與冷氣機、醫療設備、汽車和飛機，一直到各種軍事應用，其蹤跡無所不在，已成為眾多產業的核心基礎。
近期，韓國時報（The Korea Times）於今年8月6日刊出一篇報導「Samsung, SK warned over US moves to restrict 'legacy chips' in China（三星、SK 對美國限制中國“傳統晶片”發出警告）」，內容指出，美國正考慮要求三星和 SK 限制在中國擴張其傳統晶片的產量。
儘管坊間各媒體並沒有特別提及台積電，不過，筆者認為，這也跟台積電位於中國的南京廠高度相關。
限制中國成熟製程的狀況並非空穴來風，彭博社（Bloomberg）在今年7月31日的一篇報導「US, Europe Growing Alarmed by China’s Rush Into Legacy Chips（美國和歐洲對中國湧入傳統晶片愈來愈感到警惕）」透露了這些重要訊息。因中國不斷擴大其成熟製程晶片產能，歐美國家擔憂日後它可能將成熟製程晶片傾銷到全球，基於經濟和安全考量，現在正討論如何抑制中國半導體產業的擴張。
事實上，美國已經聯合日本與荷蘭等國開始展開行動。
中國成熟製程晶片產業的發展概況
如果把焦點放到中國，就不難發現，若不謹慎看待成熟製程晶片市場的未來發展，將可能給美方陣營的不同產業帶來巨大挑戰！因而，美國認為這件事應該要受到高度關注。
這並非危言聳聽，事實上，它正在發生！
中芯國際是中國目前最大也最有能力的半導體製造商，其生產製程以28奈米為主。根據中芯國際官網，該公司目前在上海、北京、天津、深圳等地共設有3座8吋晶圓廠和3座12吋晶圓廠，此外，也還同時在上海、北京、深圳三地再蓋3座12吋晶圓廠中。倘若這些建廠都可順利完工，則中芯國際的成熟製程晶片出貨量將可大幅擴增。
另外，由中芯國際投資的子公司中芯集成公司也在今年五月投入建造一座12吋晶圓廠。除此之外，它也正在建造另一座12吋特殊製程晶圓廠，致力於發展特定用途的特殊製程晶片。
另一方面，從半導體的設計、製造設備、儲存晶片等等不同類別的公司，中國廠商的核心能力都持續在提升中，有的甚至可與歐美企業一較長短，例如海思半導體、紫光展銳、長江存儲，以及從荷蘭購併而來的安世半導體等等。再則，儘管可能尚未有足夠實力以站穩市場地位，但不管是透過衍生公司、購併或建立新創事業，在中國的大力補助下，也持續催生了一些極有未來發展潛力的半導體相關公司，例如上海微電子公司。
令人警惕的是，依據國際半導體產業協會（SEMI）發布的研究報告指出，預計到2026年中國將建造26座8吋和12吋的晶圓廠，屆時倘若這些晶圓廠可順利完成並全數開出，則中國在成熟製程的產能將創下新高。
目前，最積極、也最快速地在建設龐大的成熟製程半導體產能者，就屬中國。因而，倘若未善加關注這些成熟製程晶片的未來發展，導致中國半導體製造商壯大，甚至主導了成熟製程晶片市場，則將可能給眾多產業的發展帶來巨大挑戰，進而影響世界各國的總體經濟，這將是美方陣營的災難。而這也應該是美國目前謹慎面對這件事的重要原因！
美方陣營採行的行動與作為
美國除了限制本國廠商的設備、軟體與相關產品出口到中國外，也持續不斷地與盟國協商，希望可以獲得盟國更多支持。
近期，日本政府自今年7月23日起，已將23種品類的半導體製造設備與裝置等相關産品列入出口管制對象，這些是製造10至14奈米以下的邏輯半導體所需要的裝置。除了美、台、韓等42個友邦國家外，其他國家均需要單獨獲得日本經濟産業省的許可方可出口。在這之後，中國將很難從日本進口高端半導體製造所需要的清洗、曝光、檢測等方面的各項設備與裝置。
另一方面，除了極紫外光（extreme ultraviolet；EUV）曝光機，在美國的協商與壓力下，荷蘭政府也即將從今年9月1日起開始管制「深紫外光機（deep ultraviolet；DUV）」設備出口。荷商艾司摩爾（ASML）表示，其DUV曝光機的先進機型在出口前必須獲得許可證。
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
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員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
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