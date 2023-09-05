中芯國際已具備「準7奈米」技術，美國有可能限制中國半導體成熟製程的發展嗎？

文：林良陽（高雄師範大學事業經營學系副教授）

美國於去年（2022年）10月起加強對中國的科技出口管制，期望透過全面的新出口規則阻礙中國晶片產業發展，以限制其在軍事與科技用途上的突破。近一年來其管制措施看起來逐步顯現成效，短期內，中國幾乎沒有機會可跨入半導體先進製程的製造與生產領域，這也將確保美國在軍事與科技的關鍵範疇可維持世界領先地位。

美方陣營會限制中國半導體產業成熟製程的發展嗎？

儘管在半導體先進製程領域已佔有關鍵優勢，但美國並未考慮以此為終結。種種跡象顯示，拜登政府開始關切中國的成熟製程晶片產業，正在審慎評估其影響，且將謹慎拿捏其管制程度。

生產半導體的成熟製程目前並沒有明確的定義，過去多是以28奈米為分界點來定義成熟製程。但因技術進步極為快速，本文以10奈米為分界點來做討論，14-16奈米以上本文視為成熟製程，而10奈米（含）以下則視為先進製程。

成熟製程晶片的應用範疇甚為廣泛，從消費性電子產品、手機、電腦、電視、各類家電如電冰箱與冷氣機、醫療設備、汽車和飛機，一直到各種軍事應用，其蹤跡無所不在，已成為眾多產業的核心基礎。

近期，韓國時報（The Korea Times）於今年8月6日刊出一篇報導「Samsung, SK warned over US moves to restrict 'legacy chips' in China（三星、SK 對美國限制中國“傳統晶片”發出警告）」，內容指出，美國正考慮要求三星和 SK 限制在中國擴張其傳統晶片的產量。

儘管坊間各媒體並沒有特別提及台積電，不過，筆者認為，這也跟台積電位於中國的南京廠高度相關。

限制中國成熟製程的狀況並非空穴來風，彭博社（Bloomberg）在今年7月31日的一篇報導「US, Europe Growing Alarmed by China’s Rush Into Legacy Chips（美國和歐洲對中國湧入傳統晶片愈來愈感到警惕）」透露了這些重要訊息。因中國不斷擴大其成熟製程晶片產能，歐美國家擔憂日後它可能將成熟製程晶片傾銷到全球，基於經濟和安全考量，現在正討論如何抑制中國半導體產業的擴張。

事實上，美國已經聯合日本與荷蘭等國開始展開行動。

中國成熟製程晶片產業的發展概況

如果把焦點放到中國，就不難發現，若不謹慎看待成熟製程晶片市場的未來發展，將可能給美方陣營的不同產業帶來巨大挑戰！因而，美國認為這件事應該要受到高度關注。

這並非危言聳聽，事實上，它正在發生！

中芯國際是中國目前最大也最有能力的半導體製造商，其生產製程以28奈米為主。根據中芯國際官網，該公司目前在上海、北京、天津、深圳等地共設有3座8吋晶圓廠和3座12吋晶圓廠，此外，也還同時在上海、北京、深圳三地再蓋3座12吋晶圓廠中。倘若這些建廠都可順利完工，則中芯國際的成熟製程晶片出貨量將可大幅擴增。

另外，由中芯國際投資的子公司中芯集成公司也在今年五月投入建造一座12吋晶圓廠。除此之外，它也正在建造另一座12吋特殊製程晶圓廠，致力於發展特定用途的特殊製程晶片。

另一方面，從半導體的設計、製造設備、儲存晶片等等不同類別的公司，中國廠商的核心能力都持續在提升中，有的甚至可與歐美企業一較長短，例如海思半導體、紫光展銳、長江存儲，以及從荷蘭購併而來的安世半導體等等。再則，儘管可能尚未有足夠實力以站穩市場地位，但不管是透過衍生公司、購併或建立新創事業，在中國的大力補助下，也持續催生了一些極有未來發展潛力的半導體相關公司，例如上海微電子公司。

令人警惕的是，依據國際半導體產業協會（SEMI）發布的研究報告指出，預計到2026年中國將建造26座8吋和12吋的晶圓廠，屆時倘若這些晶圓廠可順利完成並全數開出，則中國在成熟製程的產能將創下新高。

目前，最積極、也最快速地在建設龐大的成熟製程半導體產能者，就屬中國。因而，倘若未善加關注這些成熟製程晶片的未來發展，導致中國半導體製造商壯大，甚至主導了成熟製程晶片市場，則將可能給眾多產業的發展帶來巨大挑戰，進而影響世界各國的總體經濟，這將是美方陣營的災難。而這也應該是美國目前謹慎面對這件事的重要原因！

美方陣營採行的行動與作為

美國除了限制本國廠商的設備、軟體與相關產品出口到中國外，也持續不斷地與盟國協商，希望可以獲得盟國更多支持。

近期，日本政府自今年7月23日起，已將23種品類的半導體製造設備與裝置等相關産品列入出口管制對象，這些是製造10至14奈米以下的邏輯半導體所需要的裝置。除了美、台、韓等42個友邦國家外，其他國家均需要單獨獲得日本經濟産業省的許可方可出口。在這之後，中國將很難從日本進口高端半導體製造所需要的清洗、曝光、檢測等方面的各項設備與裝置。

另一方面，除了極紫外光（extreme ultraviolet；EUV）曝光機，在美國的協商與壓力下，荷蘭政府也即將從今年9月1日起開始管制「深紫外光機（deep ultraviolet；DUV）」設備出口。荷商艾司摩爾（ASML）表示，其DUV曝光機的先進機型在出口前必須獲得許可證。