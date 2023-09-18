《茶湯的宇宙》：創立本流的三位日本茶道宗師——千利休、古田織部、小堀遠州

文：小堀宗實

【日本茶道：創立本流的三位宗師】

創立本流的三位宗師——千利休

雖然有許多彩飾茶湯歷史的偉大茶人，但在此我想介紹創立延續至今的茶湯本流，千利休、古田織部、小堀遠州這三位宗師。

首先介紹的是千利休（一五二二～一五九一年）。出身堺市商家的利休，師事武野紹鷗，與同樣是堺市富商的津田宗及（？～1591年，堺市商人、茶人）、今井宗久（1520～1591年，堺市商人、茶人）擔任織田信長的茶頭；信長歿後，利休受到豊臣秀吉的重用，成為「天下第一茶湯宗師」。

利休在三人之中並非最有權勢的富商，為何會受到信長與秀吉的重用呢？這是因為他擁有獨到的觀點，願意嘗試不同於其他茶人的作法；然而，他的嘗試並非出於不想仿效別人的彆扭感，而是追求自村田珠光、紹鷗以來，茶湯世界崇尚的「侘寂」精神。

利休致力追求「侘寂」之茶，直到六十歲殞命，僅僅十年。「侘寂」這詞是個很難解釋的概念，根據《日本國語大辭典》的解釋，「侘」的意思就是「簡樸中帶著沉穩的寂寥感」；「寂」的意思則是「陳舊枯槁的滋味，樸質有趣意的事」，其實說到底，就是去除世俗之物，沒有任何多餘之感的一種狀態。

晚年的利休徹底奉行侘寂精神，最後建造一間只有兩疊榻榻米大的茶室。房間沒什麼窗子，也不用什麼名貴的茶道具，茶器是烏黑的真塗之棗，茶碗是黑樂茶碗與有缺損的茶碗，掛物則是紙裱褙，達到他心目中這般獨特的理想境地。

在昏暗狹小的茶室裡，使用自己喜愛的茶道具，忘卻身分階級，賓客品嘗亭主點的茶，這就是利休一心想造就，臻至心中理想境地的「侘寂」之茶；然而，只有利休的精神性才能造就這樣的茶，不是任誰都能做到。從利休的茶可以感受到無與倫比的嚴苛。

原本是利休的支持者，為了奪得天下，不惜以下犯上的秀吉卻逼迫利休切腹自殺；兩人的情誼之所以生變，或許是因為秀吉與徹底追求理想的利休之間，對於茶湯的觀點愈來愈背離是一大要因吧。好比秀吉派的欽差進出大德寺的山門都必須從利休的木像下方走過，這一點讓秀吉很不是滋味。對於一統天下的秀吉來說，商賈出身，風骨修養都在自己之上的利休無疑是個阻礙，還有利休反對秀吉出兵朝鮮等，關於利休之死的原因眾說紛紜。不過，即便想法大相逕庭，利休還是相當顧慮秀吉的喜好，像是他為了秀吉，刻意委請長次郎燒製秀吉喜歡的紅色「赤樂」茶碗。

不過，利休留下的名言，

「黑是沉穩之心，紅是煩雜之心」

利休認為含括所有顏色，代表內省力的黑色是理想，所以喜歡使用黑色茶碗。換句話說，利休的茶有著即使面對天下人，也不容許妥協的嚴苛。

創立本流的三位宗師——古田織部

利休身歿後，成為天下第一茶湯宗師的人就是古田織部（一五四四～一六一五年）。織部的父親追隨美濃的戰國大名齋藤道三（一四九四～一五五六年，戰國武將），道三歿後，父子一起追隨織田信長，之後又侍奉豊臣秀吉、德川家康。織部與商人出身的利休不一樣，除了是位征戰沙場的武將，也是家康的茶頭。

織部拜利休為師，非常尊敬老師。利休被秀吉下令隱居時，織部不畏受懲一事，與細川三齋（忠興）一起為搭船離去的老師送行。此外，他還將利休贈與他的茶杓當作遺物供奉，日日膜拜；但是關於茶道，織部卻與利休的觀點不同，無論是器物還是茶室，都為茶道帶來創新發展。

織部盡情表現自己的茶，是在慶長四年（一五九九年）二月二十八日，也就是利休去世八年後的忌日。那天的茶會用的是形狀歪斜扭曲，還綴有大大的鐵繪，造型極為獨特的瀨戶茶碗。歷史上記載人們看到這般與利修崇尚的樸質、純粹圓形黑茶碗可說截然不同的茶碗時，甚是驚詫，稱這茶碗是「滑稽茶碗」。自此之後，織部就展現了像是否定利休之茶似的獨特風格。

織部拓寬了利休追求極致空間的兩疊榻榻米大茶室，還設計了採光窗，並在原本用來表現深山幽谷景致，長滿青苔的露地上栽植蒲公英，演繹出華麗空間。織部的風格就是在明亮的茶室，使用造型歪斜扭曲的茶道具點茶。

從「侘寂」的精神來看，省去一切無謂矯飾的利休之茶確實臻至理想境界；然而，這是利休這位茶湯專家一手打造的空間。正因為織部十分崇敬老師，所以領悟到自己永遠也無法企及著重精神性的利休之茶，所以利休亡故後，他很清楚沒有人可以輕易取代利休的地位，於是歷經多次嘗試後，打造出讓人感受到獨特性，充滿藝術風格的茶道具，藉由在「侘寂」中演繹華麗空間的手法，試圖掩飾永遠無法企及利休的部分。

利休似乎也認同這樣的織部是他的後繼者。利休生前有七位後來稱為「利休七哲」的弟子，織部也是其中一位。七哲的第一位細川三齋曾問利休：「誰能承繼老師之後呢？」利休回道：「古田織部吧。怎麼說呢？因為他有創造力。」

利休的預言果然成真。織部在慶長年間（一五九六～一六一五年）這時代局勢的推波助瀾下，催生了用「破格」一詞來形容再合適不過的茶道。織部在茶會上展現自我風格是在慶長四年，也就是爆發關原之戰的前一年。雖說以下犯上的紛亂局勢暫告一段落，德川家康建立新秩序，但距離世人口中的太平之世仍舊相當遙遠。古今東西亦然，以下犯上、講求實力主義的時代，追求的是個性，雖然利休在精神層面也主張獨特之美，但織部主張在藝術面也要有強烈個性。

滑稽茶碗在茶會登場的十六年後，也就是慶長年間告一段落的一個月前，織部在大阪一役，因為被懷疑通敵豊臣一方，遂被下令切腹自殺。織部和老師一樣死於非命。於此同時，歷經利休、織部的動亂時代之茶，強調個性美的茶時代就此落幕。

創立本流的三位宗師——小堀遠州