《茶湯的宇宙》：創立本流的三位日本茶道宗師——千利休、古田織部、小堀遠州
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承自千利休，遠州流茶道宗家13世家元小堀宗實，清麗颯爽的茶道之書。一年四時二十四節氣的茶，盛裝了當下一期一會的心意。讓我們抱持澄淨的心，面對茶席。無論是庭園景致與季節氣候的嬗移、壁龕的裝飾、茶道具的搭配，皆織綴著四季之美與主人的心思……茶湯，匯集了日本人美學意識的宇宙，也是內視自我與外觀自然的交融時刻。
文：小堀宗實
【日本茶道：創立本流的三位宗師】
創立本流的三位宗師——千利休
雖然有許多彩飾茶湯歷史的偉大茶人，但在此我想介紹創立延續至今的茶湯本流，千利休、古田織部、小堀遠州這三位宗師。
首先介紹的是千利休（一五二二～一五九一年）。出身堺市商家的利休，師事武野紹鷗，與同樣是堺市富商的津田宗及（？～1591年，堺市商人、茶人）、今井宗久（1520～1591年，堺市商人、茶人）擔任織田信長的茶頭；信長歿後，利休受到豊臣秀吉的重用，成為「天下第一茶湯宗師」。
利休在三人之中並非最有權勢的富商，為何會受到信長與秀吉的重用呢？這是因為他擁有獨到的觀點，願意嘗試不同於其他茶人的作法；然而，他的嘗試並非出於不想仿效別人的彆扭感，而是追求自村田珠光、紹鷗以來，茶湯世界崇尚的「侘寂」精神。
利休致力追求「侘寂」之茶，直到六十歲殞命，僅僅十年。「侘寂」這詞是個很難解釋的概念，根據《日本國語大辭典》的解釋，「侘」的意思就是「簡樸中帶著沉穩的寂寥感」；「寂」的意思則是「陳舊枯槁的滋味，樸質有趣意的事」，其實說到底，就是去除世俗之物，沒有任何多餘之感的一種狀態。
晚年的利休徹底奉行侘寂精神，最後建造一間只有兩疊榻榻米大的茶室。房間沒什麼窗子，也不用什麼名貴的茶道具，茶器是烏黑的真塗之棗，茶碗是黑樂茶碗與有缺損的茶碗，掛物則是紙裱褙，達到他心目中這般獨特的理想境地。
在昏暗狹小的茶室裡，使用自己喜愛的茶道具，忘卻身分階級，賓客品嘗亭主點的茶，這就是利休一心想造就，臻至心中理想境地的「侘寂」之茶；然而，只有利休的精神性才能造就這樣的茶，不是任誰都能做到。從利休的茶可以感受到無與倫比的嚴苛。
原本是利休的支持者，為了奪得天下，不惜以下犯上的秀吉卻逼迫利休切腹自殺；兩人的情誼之所以生變，或許是因為秀吉與徹底追求理想的利休之間，對於茶湯的觀點愈來愈背離是一大要因吧。好比秀吉派的欽差進出大德寺的山門都必須從利休的木像下方走過，這一點讓秀吉很不是滋味。對於一統天下的秀吉來說，商賈出身，風骨修養都在自己之上的利休無疑是個阻礙，還有利休反對秀吉出兵朝鮮等，關於利休之死的原因眾說紛紜。不過，即便想法大相逕庭，利休還是相當顧慮秀吉的喜好，像是他為了秀吉，刻意委請長次郎燒製秀吉喜歡的紅色「赤樂」茶碗。
不過，利休留下的名言，
「黑是沉穩之心，紅是煩雜之心」
利休認為含括所有顏色，代表內省力的黑色是理想，所以喜歡使用黑色茶碗。換句話說，利休的茶有著即使面對天下人，也不容許妥協的嚴苛。
創立本流的三位宗師——古田織部
利休身歿後，成為天下第一茶湯宗師的人就是古田織部（一五四四～一六一五年）。織部的父親追隨美濃的戰國大名齋藤道三（一四九四～一五五六年，戰國武將），道三歿後，父子一起追隨織田信長，之後又侍奉豊臣秀吉、德川家康。織部與商人出身的利休不一樣，除了是位征戰沙場的武將，也是家康的茶頭。
織部拜利休為師，非常尊敬老師。利休被秀吉下令隱居時，織部不畏受懲一事，與細川三齋（忠興）一起為搭船離去的老師送行。此外，他還將利休贈與他的茶杓當作遺物供奉，日日膜拜；但是關於茶道，織部卻與利休的觀點不同，無論是器物還是茶室，都為茶道帶來創新發展。
織部盡情表現自己的茶，是在慶長四年（一五九九年）二月二十八日，也就是利休去世八年後的忌日。那天的茶會用的是形狀歪斜扭曲，還綴有大大的鐵繪，造型極為獨特的瀨戶茶碗。歷史上記載人們看到這般與利修崇尚的樸質、純粹圓形黑茶碗可說截然不同的茶碗時，甚是驚詫，稱這茶碗是「滑稽茶碗」。自此之後，織部就展現了像是否定利休之茶似的獨特風格。
織部拓寬了利休追求極致空間的兩疊榻榻米大茶室，還設計了採光窗，並在原本用來表現深山幽谷景致，長滿青苔的露地上栽植蒲公英，演繹出華麗空間。織部的風格就是在明亮的茶室，使用造型歪斜扭曲的茶道具點茶。
從「侘寂」的精神來看，省去一切無謂矯飾的利休之茶確實臻至理想境界；然而，這是利休這位茶湯專家一手打造的空間。正因為織部十分崇敬老師，所以領悟到自己永遠也無法企及著重精神性的利休之茶，所以利休亡故後，他很清楚沒有人可以輕易取代利休的地位，於是歷經多次嘗試後，打造出讓人感受到獨特性，充滿藝術風格的茶道具，藉由在「侘寂」中演繹華麗空間的手法，試圖掩飾永遠無法企及利休的部分。
利休似乎也認同這樣的織部是他的後繼者。利休生前有七位後來稱為「利休七哲」的弟子，織部也是其中一位。七哲的第一位細川三齋曾問利休：「誰能承繼老師之後呢？」利休回道：「古田織部吧。怎麼說呢？因為他有創造力。」
利休的預言果然成真。織部在慶長年間（一五九六～一六一五年）這時代局勢的推波助瀾下，催生了用「破格」一詞來形容再合適不過的茶道。織部在茶會上展現自我風格是在慶長四年，也就是爆發關原之戰的前一年。雖說以下犯上的紛亂局勢暫告一段落，德川家康建立新秩序，但距離世人口中的太平之世仍舊相當遙遠。古今東西亦然，以下犯上、講求實力主義的時代，追求的是個性，雖然利休在精神層面也主張獨特之美，但織部主張在藝術面也要有強烈個性。
滑稽茶碗在茶會登場的十六年後，也就是慶長年間告一段落的一個月前，織部在大阪一役，因為被懷疑通敵豊臣一方，遂被下令切腹自殺。織部和老師一樣死於非命。於此同時，歷經利休、織部的動亂時代之茶，強調個性美的茶時代就此落幕。
創立本流的三位宗師——小堀遠州
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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