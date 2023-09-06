TNL+ 2023/09/06,
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教宗為何訪問天主教徒僅1450人的蒙古？「實現800年前英諾森四世的使命」，在中國聽來格外刺耳

教宗為何訪問天主教徒僅1450人的蒙古？「實現800年前英諾森四世的使命」，在中國聽來格外刺耳
蒙古總統呼日勒蘇赫（左）與天主教教宗方濟各（右）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

2023年9月，教宗方濟各訪問僅有1450名信徒的蒙古，然而教廷缺乏中國通和專責團隊，現實的境遇也不如800年前教皇英諾森四世的世俗影響力，方濟各在主教任命問題上對中國讓步，未來若以俄烏戰爭的協調為優先，恐怕還得進一步退讓。影響所及，台灣與教廷的關係恐怕得更為注意。

2022年的俄烏戰爭爆發之後，東西方陣營更為致力於爭取「全球南方」（Global South）的支持，視之為軍事之外的政治延續，受到俄烏戰爭長期化的影響，「全球南方」面對通貨膨脹和糧食問題格外嚴峻，寄望停戰與斡旋的可能。

在中國和土耳其等國的地緣政治立場之外，出身於阿根廷的羅馬教宗方濟各（Pope Francis），則是以人文的立場關注全球貧困與發展問題，因此積極的在俄烏戰爭中尋和平的可能空間。

方濟各關注國際政治由來已久，2014年一整年的時間，教廷積極於美國和古巴之間傳達訊息，最終幫助兩國恢復外交關係。2015年5月，方濟各在梵蒂岡歡迎巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abba），協調以色列和巴勒斯坦的關係。

方濟各較為溫和的和開放的態度，在經典的釋義上更圓滿的詮釋現實，讓教廷的國際影響力和慈善事業得到更廣的空間。

蒙古是協調中俄最佳的離岸地

2023年9月2日，方濟各訪問天主教徒約有1450人的蒙古，由於蒙古並非傳統的的天主教大國，此次訪問行程讓蒙古得到不尋常的關注。方濟各此行除了宗教的普世關懷之外，基於俄烏戰爭協調的需要，蒙古也是政治上同時通往中俄最佳的離岸地。

在宗教的目的上，蒙古的位置有利於中俄兩國的信徒前往參與於烏蘭巴托草原競技場主持的彌撒，是最能貼近中俄教徒的最佳地點，即使協調的目的未能達成，也還能實現原來的文化與宗教目的。

方濟各願展現協調經驗

方濟各出訪蒙古並非臨時之舉，而是有著重演2014年美國與古巴關係正常化的願景，為此也早已投入大量的資源和準備工作。

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