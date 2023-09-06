教宗為何訪問天主教徒僅1450人的蒙古？「實現800年前英諾森四世的使命」，在中國聽來格外刺耳
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2023年9月，教宗方濟各訪問僅有1450名信徒的蒙古，然而教廷缺乏中國通和專責團隊，現實的境遇也不如800年前教皇英諾森四世的世俗影響力，方濟各在主教任命問題上對中國讓步，未來若以俄烏戰爭的協調為優先，恐怕還得進一步退讓。影響所及，台灣與教廷的關係恐怕得更為注意。
2022年的俄烏戰爭爆發之後，東西方陣營更為致力於爭取「全球南方」（Global South）的支持，視之為軍事之外的政治延續，受到俄烏戰爭長期化的影響，「全球南方」面對通貨膨脹和糧食問題格外嚴峻，寄望停戰與斡旋的可能。
在中國和土耳其等國的地緣政治立場之外，出身於阿根廷的羅馬教宗方濟各（Pope Francis），則是以人文的立場關注全球貧困與發展問題，因此積極的在俄烏戰爭中尋和平的可能空間。
方濟各關注國際政治由來已久，2014年一整年的時間，教廷積極於美國和古巴之間傳達訊息，最終幫助兩國恢復外交關係。2015年5月，方濟各在梵蒂岡歡迎巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abba），協調以色列和巴勒斯坦的關係。
方濟各較為溫和的和開放的態度，在經典的釋義上更圓滿的詮釋現實，讓教廷的國際影響力和慈善事業得到更廣的空間。
蒙古是協調中俄最佳的離岸地
2023年9月2日，方濟各訪問天主教徒約有1450人的蒙古，由於蒙古並非傳統的的天主教大國，此次訪問行程讓蒙古得到不尋常的關注。方濟各此行除了宗教的普世關懷之外，基於俄烏戰爭協調的需要，蒙古也是政治上同時通往中俄最佳的離岸地。
在宗教的目的上，蒙古的位置有利於中俄兩國的信徒前往參與於烏蘭巴托草原競技場主持的彌撒，是最能貼近中俄教徒的最佳地點，即使協調的目的未能達成，也還能實現原來的文化與宗教目的。
方濟各願展現協調經驗
方濟各出訪蒙古並非臨時之舉，而是有著重演2014年美國與古巴關係正常化的願景，為此也早已投入大量的資源和準備工作。
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
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