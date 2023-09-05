2023/09/05,
經濟

《金融時報》：俄烏開戰後西方銀行紛紛撤離，中國4大銀行趁機介入對俄放款數十億美元

《金融時報》：俄烏開戰後西方銀行紛紛撤離，中國4大銀行趁機介入對俄放款數十億美元
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人民幣交易增加，凸顯俄羅斯的經濟轉向中國，兩國貿易額於2022年創下1850億美元新高。在俄國侵略烏克蘭之前，俄國為出口支付的款項有超過6成是以美元、歐元等莫斯科當局如今稱為「有毒貨幣」的方式支付，人民幣只占不到1%。根據俄羅斯央行數據，所謂的「有毒貨幣」後來在出口支付款項中的占比降到一半以下，人民幣則增為16%。

（中央社）《金融時報》報導，在俄羅斯2022年2月底開始入侵烏克蘭的第一年，西方國家的銀行紛紛撤離俄國，中國4家大型銀行隨即介入，向俄國的銀行提供數十億美元資金。

北京政府正試圖推廣以人民幣作為美元以外的另一種全球貨幣，為俄國提供資金的行動便是這項計畫的一環。

根據烏克蘭基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）替《金融時報》（Financial Times）分析最新官方數據後得出的結果，中國對俄國銀行業的曝險額在截至今年3月底為止的14個月內增為4倍。

西方國家的監管機關和政界向銀行施壓，要他們撤出俄羅斯，同時國際制裁也讓這些銀行更難營運，於是中國的銀行趁機取代了他們。

根據俄羅斯中央銀行的資料，在截至今年3月的14個月間，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行對俄羅斯的曝險額合計從22億美元增加到97億美元。中國工商銀行和中國銀行占了其中88億美元的資產。

上述4家銀行對此都未予置評。

在同一段時間內，奧地利的萊夫艾森銀行（Raiffeisen Bank）在俄羅斯的資產也增加了40%，從205億美元增為292億美元。這家銀行是對俄羅斯曝險額最多的外國銀行。

萊夫艾森銀行表示，正設法出售或分拆在俄羅斯的業務，並已自今年3月以來將資產減到255億美元。

俄羅斯打算改採人民幣而非美元或歐元作為儲備貨幣，而中國的銀行為俄國提供資金，正是此一轉變的一部分。

基輔經濟學院發展部副主任歐諾皮里恩柯（Andrii Onopriienko）說：「中國的銀行放款給俄羅斯的銀行和信用機構，顯示（國際對俄國實施的）制裁有效，而這些貸款多數是人民幣取代了美元和歐元。」

人民幣交易增加，凸顯俄羅斯的經濟轉向中國，兩國貿易額於2022年創下1850億美元新高。

在俄國侵略烏克蘭之前，俄國為出口支付的款項有超過6成是以美元、歐元等莫斯科當局如今稱為「有毒貨幣」的方式支付，人民幣只占不到1%。

根據俄羅斯央行數據，所謂的「有毒貨幣」後來在出口支付款項中的占比降到一半以下，人民幣則增為16%。

去年已有多家外國銀行撤出俄國、出售子公司，萊夫艾森銀行是少數仍在俄羅斯有大量業務的西方銀行之一。

但克里姆林宮去年夏天實施改革措施，讓外國銀行更不易出售在俄國的子公司。俄國財政部次長莫伊席夫（Alexei Moiseev）本月1日也重申，政府的立場是要阻撓外國銀行出售資產。

歐洲中央銀行（European Central Bank）正加強向其監管的各家銀行施壓，要他們撤離俄羅斯，包括萊夫艾森銀行。

整體上，截至今年3月的14個月間，外國銀行在俄羅斯銀行業持有的資產比例已從6.2%減為4.9%。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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