《金融時報》：俄烏開戰後西方銀行紛紛撤離，中國4大銀行趁機介入對俄放款數十億美元
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人民幣交易增加，凸顯俄羅斯的經濟轉向中國，兩國貿易額於2022年創下1850億美元新高。在俄國侵略烏克蘭之前，俄國為出口支付的款項有超過6成是以美元、歐元等莫斯科當局如今稱為「有毒貨幣」的方式支付，人民幣只占不到1%。根據俄羅斯央行數據，所謂的「有毒貨幣」後來在出口支付款項中的占比降到一半以下，人民幣則增為16%。
（中央社）《金融時報》報導，在俄羅斯2022年2月底開始入侵烏克蘭的第一年，西方國家的銀行紛紛撤離俄國，中國4家大型銀行隨即介入，向俄國的銀行提供數十億美元資金。
北京政府正試圖推廣以人民幣作為美元以外的另一種全球貨幣，為俄國提供資金的行動便是這項計畫的一環。
根據烏克蘭基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）替《金融時報》（Financial Times）分析最新官方數據後得出的結果，中國對俄國銀行業的曝險額在截至今年3月底為止的14個月內增為4倍。
西方國家的監管機關和政界向銀行施壓，要他們撤出俄羅斯，同時國際制裁也讓這些銀行更難營運，於是中國的銀行趁機取代了他們。
根據俄羅斯中央銀行的資料，在截至今年3月的14個月間，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行對俄羅斯的曝險額合計從22億美元增加到97億美元。中國工商銀行和中國銀行占了其中88億美元的資產。
上述4家銀行對此都未予置評。
在同一段時間內，奧地利的萊夫艾森銀行（Raiffeisen Bank）在俄羅斯的資產也增加了40%，從205億美元增為292億美元。這家銀行是對俄羅斯曝險額最多的外國銀行。
萊夫艾森銀行表示，正設法出售或分拆在俄羅斯的業務，並已自今年3月以來將資產減到255億美元。
俄羅斯打算改採人民幣而非美元或歐元作為儲備貨幣，而中國的銀行為俄國提供資金，正是此一轉變的一部分。
基輔經濟學院發展部副主任歐諾皮里恩柯（Andrii Onopriienko）說：「中國的銀行放款給俄羅斯的銀行和信用機構，顯示（國際對俄國實施的）制裁有效，而這些貸款多數是人民幣取代了美元和歐元。」
人民幣交易增加，凸顯俄羅斯的經濟轉向中國，兩國貿易額於2022年創下1850億美元新高。
在俄國侵略烏克蘭之前，俄國為出口支付的款項有超過6成是以美元、歐元等莫斯科當局如今稱為「有毒貨幣」的方式支付，人民幣只占不到1%。
根據俄羅斯央行數據，所謂的「有毒貨幣」後來在出口支付款項中的占比降到一半以下，人民幣則增為16%。
去年已有多家外國銀行撤出俄國、出售子公司，萊夫艾森銀行是少數仍在俄羅斯有大量業務的西方銀行之一。
但克里姆林宮去年夏天實施改革措施，讓外國銀行更不易出售在俄國的子公司。俄國財政部次長莫伊席夫（Alexei Moiseev）本月1日也重申，政府的立場是要阻撓外國銀行出售資產。
歐洲中央銀行（European Central Bank）正加強向其監管的各家銀行施壓，要他們撤離俄羅斯，包括萊夫艾森銀行。
整體上，截至今年3月的14個月間，外國銀行在俄羅斯銀行業持有的資產比例已從6.2%減為4.9%。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。