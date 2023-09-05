2023/09/05,
印太

《八尺門的辯護人》讓各界正視漁工處境，人權團體要求台灣遠洋漁船全面安裝Wi-Fi

《八尺門的辯護人》讓各界正視漁工處境，人權團體要求台灣遠洋漁船全面安裝Wi-Fi
正在卸魚獲的高雄前鎮漁港的漁工。照片攝於2016年，非新聞事件人物。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

印尼漁工 Nofian曾在台灣遠洋漁船上連續工作15個月，期間完全無法與外界聯絡。當他終於靠岸後，才得知家人一直沒有如期收到他的薪資，妻子陷入經濟無援的困境，已經離家改嫁。台灣擁有全球第二大的遠洋船隊，上萬名漁工在時而長達一年的航程期間，無法與親朋好友聯繫，甚至受傷生病或遭受虐待時，也無法向外界求助。

「印尼漁工 Nofian曾在台灣遠洋漁船上連續工作15個月，期間完全無法與外界聯絡。當他終於靠岸後，才得知家人一直沒有如期收到他的薪資，妻子陷入經濟無援的困境，已經離家改嫁。

台灣擁有全球第二大的遠洋船隊，上萬名漁工在時而長達一年的航程期間，無法與親朋好友聯繫，甚至受傷生病或遭受虐待時，也無法向外界求助。」（摘自「要求台灣遠洋漁船全面安裝 Wi-Fi！」連署內容）

台灣人權促進會等公民團體自今年2月開始推動「要求台灣遠洋漁船全面安裝 Wi-Fi！」的連署，近日舉辦記者會表示，台劇《八尺門的辯護人》的小說與戲劇，讓台灣各界再次正視台灣遠洋漁工強迫勞動的處境，而戲劇或小說中關於外籍漁工遭虐打、海上觀察員不明原因落海、台籍幹部與遠洋漁工之間的喋血衝突等情節，其實都來自過去台灣漁船真實發生的案例，包括2013年的特宏興368號、2015年的Chung Kuo 818號、2016年的福賜群號、2018年的福牲11號、2019年的大旺號。

因此，包括台灣人權促進會與多個台灣和國際團體共同發起的「Wi-Fi Now 漁工勞權立即實現倡議」，希望能透過推動修法，讓所有遠洋漁工皆能在漁船上使用Wi-Fi，進而達到提升勞權、避免海上人權問題的效果，而這也將使得台灣的漁業能更符合國際標準，產品能更受國際品牌青睞。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，台灣擁有全球第二大的遠洋捕魚船隊，賣漁獲給全球最大且最重要的市場和品牌，其產值高達30億美金（約新台幣957億元），而遠洋捕魚被認為是世界上最危險的工作之一，台灣遠洋漁船上就僱用估計至少2萬2千多名遠洋漁工，無論如何，台灣政府重視民主與透明參與，政府承諾透過國際人權公約保障所有人都應享有基本人權，尤其是數位人權、健康權和和勞權，那麼所有遠洋漁工就更應得尊嚴的勞動條件、以及有權享有Wi-Fi通訊權，台灣可以成為全球漁業的領導者，並立下典範，展現漁業應該如何表現良好。

而本身就是遠洋漁工的東港印尼海員同鄉聯誼會 （FOSPI）總會長Achmad Mudzakir，以及財務主管Hadi，在記者會上他們也現身為說明1100遠洋漁船上2萬2000多名漁工普遍的工作條件，而這些細節幾乎符合國際勞工組織所公佈的11項強迫勞動指標，而這些也是很堅實的理由，支撐著為何我們會訴求台灣政府應制度性規範強制漁船裝設Wi-fi，並提供遠洋漁工來使用。Mudzakir就表示：「作為台灣和海外最大的印尼漁工組織，我們有道德責任，捍衛在遠洋漁船上工作的會員和夥伴們的權利。」

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
高雄前鎮港口的漁工。照片攝於2016年，非新聞事件人物。

長期投入人口販運議題的憫研顧問創辦人江玉敏則表示，台灣政府有提議自願的Wi-Fi補助計畫和CCTV等解決辦法，確實是非常重要的一步，但並不足以解決強迫勞動的問題：她表示：「Wi-Fi補助計畫不夠的原因在於完全由船主自願決定是否申請，且缺乏相關問責或執法措施，讓產業內不良業者可以繼續不良做法。CCTV計畫不夠的原因在於，技術由船長掌控，且船上無法實現雙向通訊，漁工和支持者無法即時解決勞動侵害問題。」

《聯合新聞網》報導，農業部漁業署認同遠洋漁船上Wi-Fi對船員的重要性，但海上網路通訊設備及傳輸費用昂貴，漁業署已修正漁業與人權行動計畫，今年7月25日行政院核定將補助船主購置WiFi設備每艘最高30萬元提高至60萬、通訊費每月8000元提高到4萬元，並新增租用費，預計4年計補助設備費60艘、租用費240艘、通訊費300艘，另新增衛星電話設備通訊補助，整體投入經費由2856萬元增加至3億2282萬餘元，鼓勵漁船主裝設提供船員使用；另前以行政措施已輔導92艘裝設Wi-Fi。

註：「要求台灣遠洋漁船全面安裝 Wi-Fi！」中文連署、英文連署

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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