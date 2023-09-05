TNL+ 2023/09/05,
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舊金山「無人計程車」擋道救護車延誤送醫致死，營運商Cruise否認存在任何過錯

舊金山「無人計程車」擋道救護車延誤送醫致死，營運商Cruise否認存在任何過錯
Photo Credit: GettyImages

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舊金山眾多地方政府官員抗議無人駕駛計程車業務的擴張，其稱無人駕駛計程車經常干擾消防、救護以及警用車輛在救災及犯罪現場的救援行動，且本次「干擾救護車載送傷患」並非首次發生，自無人駕駛計程車於舊金山上路後，至少已發生70多起該類汽車干擾救護人員施救的事件，其中更有超過50起意外是由Cruise無人駕駛計程車引起。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國舊金山消防局（SFFD）於2023年9月2日公布的一份報告揭露，跨國汽車公司「通用汽車」（General Motors）旗下子公司Cruise提供的無人駕駛計程車服務發生「干擾救護車載送傷患」事件，受影響的重傷患者最終在送至醫院後不幸死亡。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，舊金山一名行人於2023年8月14日晚間11點左右在市場南（SoMa）街區遭車輛撞傷，雖然舊金山消防局在第一時間就前往事故現場為傷患提供緊急醫療服務並欲載送傷患至醫院，但Cruise的2輛無人駕駛計程車卻阻礙救護車通行。

《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）亦轉述當地消防隊員的說法表示，該名傷患的頭部遭到嚴重外傷，身體已出現呼吸急促、脈搏消失的狀況，儘管醫護人員緊急對其進行止血，該名傷患的情況仍相當危急。然而，2輛無人駕駛計程車卻擋住事發處2條右側車道，此舉直接導致救護車無法開離現場，舊金山警消曾試圖挪動該無人駕駛車輛，但最後卻沒能成功。

舊金山消防局認為，由於這2輛無人駕駛計程車阻礙正常車輛的進出路線，造成救護車在運送傷患時出現延誤，進而使得傷者錯過黃金治療時間，傷者最終在抵達距離事故地點約2.4英里（約3.8公里）外的舊金山綜合醫院（SFGH）後約20分鐘至30分鐘內便被宣告死亡。

「就算延誤的時間不長，延遲送醫仍會導致傷患的治療效果欠佳，尤其Cruise的無人駕駛車輛還阻礙救護車進出，這實在讓人難以接受。」舊金山消防局在報告中如此描述道。

Cruise公司對此有何表示？

事件曝光後，Cruise公司隨即否認其在這起意外中存有任何過錯。據《美國國家廣播公司》（NBC）轉述Cruise公司一位發言人的聲明表示，當舊金山消防局的救護車抵達事故現場後，其中一輛無人駕駛計程車隨即駛離現場，以利指揮交通的急救人員能使用道路，且當傷患一被抬上救護車後，救護車也迅速開離事故現場，動線並未受到任何阻礙。

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