中國宣布李強出席G20峰會，習近平首度缺席，分析：損國際政治家形象、失去減緩國際孤立機會
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中國國家主席習近平將缺席在新德里登場的G20峰會，北京避而不談原因。《紐約時報》報導，中印因邊界爭議而不睦，習近平此舉帶給印度打擊，卻也使自身國際政治家形象受質疑。
中國宣布李強出席G20峰會，習近平首度缺席
（中央社）中國外交部發言人毛寧昨（4）日宣布，國務院總理李強9至10日將出席在印度新德里舉行的20國集團（G20）領導人第18次峰會，中國國家主席習近平確定不會出席，也是他擔任國家主席後首度缺席G20峰會。
外媒8月底即傳出習近平將不會出席在印度舉行的20國集團（G20）領袖高峰會，美國總統拜登（Joe Biden）當時對此表示失望。這意味著9月在G20峰會上將不會有中美兩國領袖的「拜習會」。
這將是習近平就任中國國家主席後首次缺席這項重要會議。除了外界對中美領導人對話的期待落空，也凸顯中印兩國關係緊張。
2022年G20峰會在印尼峇里島登場，拜登與習近平面對面會談，被視為中美重啟對話的開端。
習近平不出席G20峰會，分析：中印中美關係欠佳降意願
（中央社）中國外交部昨天宣布，國務院總理李強將出席G20峰會。分析指出，習近平的缺席與中印、中美關係欠佳有關，一方面是中印邊境問題雙方關係待緩和；另為中國不願創造「拜習會」機會。
G20峰會將於9月9日至10日在印度新德里舉行。
清華大學亞洲政策中心副教授方天賜接受《中央社》採訪表示，由於邊境問題，目前中印關係還是不穩定狀態，中國領導人習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）先前雖有金磚峰會場邊會晤，中印雙邊關係仍有待緩和。
方天賜提到，日前中國公布「2023年版標準地圖」也讓印度跳腳，倘若習近平出席了G20峰會，勢必得面對抗議聲音，另也包括流亡藏人的抗議；對於印度政府來說，則必須承擔內部反彈壓力，推估這些都降低了習近平出席意願；加上俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也宣布了不出席，習近平也可以順著宣布不出席。
方天賜認為習近平的缺席也和中美關係有關。他說，美國總統拜登（Joe Biden）期待在這個時機點與習近平會晤，中國則展現了較強硬態度，不願藉由G20峰會創造中美領導人會晤的機會；或許中美雙方尚有待談妥細節。
「由李強去印度也不是件壞事」，方天賜指出，習近平有既定公共印象，印度對於李強則是印象有限、了解不多，李強到訪印度，可透過與印度政治人物互動建立一個溝通管道；這也是相隔10年後，再有中國國務院總理到訪印度，上一次可回溯至2013年，時任中國國務院總理李克強為印度媒體留下幽默、親切的好印象。
方天賜坦言，習近平不出席G20峰會，從印度角度來看，確實會予以負面解讀，「似乎很不給面子」，這是莫迪苦心經營的外交大戲，亟欲彰顯印度也是個強權，習近平、普亭的缺席使活動有些失色，「所以李強可以留下什麼印象就更加重要了」，或許李強有機會帶來中印關係好轉契機。
新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎告訴《中央社》，中國黨國決策高層高度不透明，習近平不出席G20峰會引起很多猜測，是否出於個人健康因素、或是國內局勢考量不出國、還是認為無法主導G20峰會所以選擇不去，這些留給外界很大想像空間。
他表示，習近平不出席G20峰會可能會讓其他出席國家和領導人質疑中國政府對於峰會的興趣；不過，習近平的缺席可以避免其和莫迪同席的尷尬場面，畢竟印度對於中國日前發表的2023年版標準地圖表達了不滿，這份地圖將兩國爭議疆域列為中國領土，「但是我不認為這會是習不出席的主要原因」。
習近平將缺席G20峰會，印度人士：中國失去減緩國際孤立機會
（中央社）中國國家主席習近平將不會親自出席在印度舉行的G20峰會。印度分析人士認為，這是中國的損失，而且反而更有利於峰會的進行。
印度目前是G20輪值主席國，將於9日、10日在新德里舉辦G20峰會。中國外交部發言人毛寧昨天宣布，習近平將不會親自出席，改由國務院總理李強與會。
此前不久，中國外交部才剛宣布，李強同樣將代表中國出席5日至8日在印尼舉行的第18屆東亞峰會（EAS）。
「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）主任拉納德（Jayadeva Ranade）在印度戰略新聞網站《Strat News Global》發表評論文章說，習近平的缺席應非針對印度總理莫迪，因為他最近同樣缺席了其他國際會議。
拉納德指出，習近平去（2022）年10月在中共「20大」發出中印關係不會改善的訊號，他最近在南非舉辦的金磚峰會（BRICS Summit）上，也無意就邊界爭議與莫迪具體討論，這意味著印度需為中印的長期緊張、甚至零星衝突做好準備。
印度與中國自2020年6月在邊界發生流血衝突之後，雙邊關係跌至谷低，莫迪與習近平此後未曾舉行過正式的雙邊會議，兩人在國際場合上會面時互動同樣冷淡。
曾經多次訪台的拉納德認為，中國近來再度展現擴張主義，且中共黨內人士甚至「甘冒不諱」建議中國應改善對美及鄰國關係，在此情況下，習近平缺席G20峰會，讓中國失去了一次減緩國際孤立的機會。
喜馬拉雅亞洲研究暨接觸中心（Centre for Himalayan Asia Studies and Engagement）主任克蘭迪（Vijay Kranti）告訴《中央社》，印度擔任G20輪值主席國，提出的倡議多已順利推展中，習近平的缺席對峰會並沒有實質影響。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html