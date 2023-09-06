韓國上萬名老師上街抗議學生家長「霸凌」，高度競爭的社會助長了投訴文化

今年6月5日，李敏秀（經家屬要求化名）在自己的日記中描述了當她進入教室授課時席捲全身的恐懼：「我的胸口感覺好緊繃。我覺得我要倒下了。我什麼都不知道，我不知道我在哪裡。」

7月3日，這位小學老師在日記繼續寫道，她對瘋狂的工作感到不知所措，「好想放棄。」

兩周後，年僅23歲的李老師被同事發現死在教室的儲藏室中。

她結束了自己的生命。

李老師的表兄弟樸斗勇（音譯）之後去整理表姐那間又小又空的公寓，他努力不讓自己在房間哭出來，那裡現在只留下她養育的金魚。表姐的床沒有整理過，床邊放著一堆一年級學生的畫作，學生告訴老師他們有多麼愛她。另一旁是一堆關於如何面對憂鬱症的圖書館書籍。

樸斗勇說，表姐已經教書一年多了，跟隨她母親的路進入教育行業，實現了兒時的夢想。 他又告訴《BBC》，表姐很疼愛班上的孩子們。

在李老師離世後的幾天，首爾警方很快將其自縊歸咎於最近一段結束的戀情。但樸斗勇去做了偵探工作，在表姐房間發現了數百篇日記、工作日誌和社交媒體上的簡訊。李老師家人透露，在敏秀棄世前的幾個月裡，她一直受到學生家長不斷轟炸般的投訴及抱怨。 這是因為當時，她的一名學生用鉛筆劃傷了另一個同學的頭皮，她也因此陷入了與家長們激烈的深夜電話和短訊互動，持續進行溝通。

李老師自縊的悲劇激起了韓國各地小學教師的憤怒。學校老師們開始分享自己被霸道的學生家長和不守規矩的孩子欺負的經歷。 數以萬計的小學老師走上街頭罷課，要求在教學專業崗位上獲得更好的保護。

許多老師們說，很多學生父母經常把他們逼到崩潰邊緣：每天，甚至周末，家長們不間斷地撥打他們的私人電話，不斷地且不公平地抱怨好幾個小時。老師們又表示，有些家長們的投訴十分可怕：教師們可能因為要管束有暴力行為的學生，而被家長舉報虐待兒童。訓斥老師的訊息通常都帶有情緒勒索的性質，而這些指控可能會導致老師們立即被學校解聘。

譬如，一位老師告訴《BBC》稱，她在拒絕了家長要求老師每天早上打電話叫醒孩子的請求後，她收到了投訴。 她又說，有老師因為班上一位男學生用剪刀割傷了同學，老師們從男孩身上取下了這位學生之前收到的獎勵貼紙後，隨後被學童家長舉報精神虐待。

在過去的6周內，數以萬計的韓國教師在首爾集會。他們聲稱現在非常害怕被稱為虐待兒童者，也無法管教學生或在學生互相攻擊時進行干預。老師們還批評許多家長們濫用了2014年韓國通過的《兒童福利法》，該法規定被指控虐待兒童的教師需要自動停職。

在一次街頭抗議中，28歲的金老師（Kim Jin-seo）告訴《BBC》稱，在收到兩次特別強烈的家長投訴後，她曾有過輕生念頭，需要請假3個月；這兩起事件的起始，是她要求班上一名愛搗亂的學生花5分鐘時間在廁所裡整理思緒。另一起案例中，她向父母通報了孩子在班上打架的事件。 在這兩次事件中學校都強迫她公開道歉。

金老師強調，她已經到了一個不再感到能夠安全地教書的程度了：「老師們都感到非常無助。我們那些親身經歷過這一切的人已經徹底被影響了，而那些沒有經歷過的人，也看到了其他人發生過這種情況。所以，無論如何，情況都是令人崩潰的。」

事實上，韓國高度競爭的社會助長了這種投訴文化。在該國，人生成敗幾乎都取決於課業上的成就。 孩子們從很小的時候就開始激烈地爭奪最好的成績，直到進入最好的大學。

在校外，家長送孩子去昂貴的私立補習班（hagwons）上課，授課時間從清晨5點到深夜10點。 過去韓國家庭平均生育5到6個孩子，但現在多數家庭只有一名獨生子女，這便意味著這些家庭「只有一次成功的機會」。

在韓國培養未來師資的首爾國立教育大學教授金奉載（Kim Bong-jae）接受記者採訪時稱，社會不平等加劇也是原因之一。他強調，傳統上韓國有著非常濃厚的尊師文化，但由於該國經濟的快速增長，許多家長現在都受過高等教育：「這意味著他們經常瞧不起老師，他們認為自己繳稅支付了教師的費用。這產生了強烈的（消費者）的權利感。」

另一位教師康（Kwon）則向《BBC》傾訴，教書10年請過2次病假，都是因為家長和學生帶來的壓力所引發憂鬱和恐慌症發作。他稱，直到4年前，他還能把有行為問題的學生送到教室外或教室後面面壁思過，但後來家長開始以虐待兒童罪投訴他。康最近轉到了一所貧困社區的學校教書，他認為富裕地區的家長行為更糟糕：「家長們的心態是『只有我的孩子重要』」。

他又強調，因為當大家只考慮如何將自己的孩子送去一所好大學時，我們會變得非常自私。康毫不懷疑這種壓力會傳遞給孩子，影響他們的行為：「孩子們不知道如何釋放這種壓力，所以他們通過傷害彼此來宣洩。」

確實，在韓國學校中，霸凌和學生之間的暴力相向是眾所皆知的問題。去（2022）年底發行，在亞洲大受歡迎的韓國電視劇《黑暗榮耀》，即是圍繞著一名成年女性展開，她四處尋找並嚴厲報復當年在校園中欺凌過她的人的故事。該劇基於真實事件，並描述了一些令人不安的暴力。不過，這部電視劇背後的故事也有轉折，該劇導演本人被指控過去曾經霸凌過其他人並被迫道歉。