2023/09/05,
國際

《紐約時報》：金正恩9月會普亭商討提供武器給俄國；俄防長7月提議北韓與中俄聯合軍演

《紐約時報》：金正恩9月會普亭商討提供武器給俄國；俄防長7月提議北韓與中俄聯合軍演
北韓領導人金正恩（左）與俄羅斯總統普亭（右）於2019年的會面｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《紐約時報4日引述美國及盟邦消息人士的說法報導，北韓領導人金正恩計劃本月前往俄羅斯會晤俄國總統普亭，以商討提供武器給俄國用於侵略烏克蘭戰爭的可能性。

紐時：金正恩計劃9月會普亭，商討提供武器給俄國

（中央社）《紐約時報》（The New York Times）4日引述美國及盟邦消息人士的說法報導，北韓領導人金正恩計劃本月前往俄羅斯會晤俄國總統普亭（Vladimir Putin），以商討提供武器給俄國用於侵略烏克蘭戰爭的可能性。

《紐約時報》指出，金正恩將從北韓首都平壤出發，可能搭乘裝甲列車前往俄國遠東城市海參崴（Vladivostok），他會在那裡與普亭會面。

美國白宮沒有立即回覆《路透社》的置評請求。美國政府先前警告，北韓可能向俄羅斯提供更多武器。

俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭，美國及歐洲盟邦強烈反對這場侵略戰爭，莫斯科當局則稱為「特別軍事行動」（special military operation）。

韓國：俄防長7月會金正恩，提議北韓與中俄聯合軍演

韓國國家情報院4日表示，根據韓方掌握的情報，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）7月訪問北韓時，曾當面向北韓勞動黨總書記金正恩提議讓北韓、中國、俄羅斯3國舉行海上聯合軍事演習。

《韓聯社》報導，根據韓國國會情報委員會幹事、國民力量黨籍議員劉相凡轉述，國情院院長金奎顯4日在閉門會議中作上述表示。

蕭依古曾於7月25日至27日訪問北韓。之前韓國國情院向國會報告稱，金正恩一對一接見蕭依古，就兩國軍事合作大框架達成協定。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）日前表示，蕭依古最近訪問北韓時，設法為俄烏戰爭取得更多彈藥。

柯比當時告訴記者：「（蕭依古）那次訪問以來，俄國總統普亭和北韓領導人金正恩已透過信件往來，允諾加強雙方合作。」

北韓將韓戰停戰的7月27日定為「戰勝節」，今年邀請中、俄代表團出席70週年紀念活動。韓國統一部曾表示，平壤當局意圖藉此彰顯中俄與北韓同盟，並拉近與兩國關係，但北韓與俄羅斯互動明顯更密切。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。