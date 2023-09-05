《紐約時報》：金正恩9月會普亭商討提供武器給俄國；俄防長7月提議北韓與中俄聯合軍演

紐時：金正恩計劃9月會普亭，商討提供武器給俄國

（中央社）《紐約時報》（The New York Times）4日引述美國及盟邦消息人士的說法報導，北韓領導人金正恩計劃本月前往俄羅斯會晤俄國總統普亭（Vladimir Putin），以商討提供武器給俄國用於侵略烏克蘭戰爭的可能性。

《紐約時報》指出，金正恩將從北韓首都平壤出發，可能搭乘裝甲列車前往俄國遠東城市海參崴（Vladivostok），他會在那裡與普亭會面。

美國白宮沒有立即回覆《路透社》的置評請求。美國政府先前警告，北韓可能向俄羅斯提供更多武器。

俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭，美國及歐洲盟邦強烈反對這場侵略戰爭，莫斯科當局則稱為「特別軍事行動」（special military operation）。

韓國：俄防長7月會金正恩，提議北韓與中俄聯合軍演

韓國國家情報院4日表示，根據韓方掌握的情報，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）7月訪問北韓時，曾當面向北韓勞動黨總書記金正恩提議讓北韓、中國、俄羅斯3國舉行海上聯合軍事演習。

《韓聯社》報導，根據韓國國會情報委員會幹事、國民力量黨籍議員劉相凡轉述，國情院院長金奎顯4日在閉門會議中作上述表示。

蕭依古曾於7月25日至27日訪問北韓。之前韓國國情院向國會報告稱，金正恩一對一接見蕭依古，就兩國軍事合作大框架達成協定。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）日前表示，蕭依古最近訪問北韓時，設法為俄烏戰爭取得更多彈藥。

柯比當時告訴記者：「（蕭依古）那次訪問以來，俄國總統普亭和北韓領導人金正恩已透過信件往來，允諾加強雙方合作。」

北韓將韓戰停戰的7月27日定為「戰勝節」，今年邀請中、俄代表團出席70週年紀念活動。韓國統一部曾表示，平壤當局意圖藉此彰顯中俄與北韓同盟，並拉近與兩國關係，但北韓與俄羅斯互動明顯更密切。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航